Последние высказывания Дональда Трампа показывают, что он обладает не только довольно хорошим чувством юмора, но и умеет великолепно троллить своих оппонентов. Напомню, что накануне саммита НАТО, в своем Twitter-аккаунте глава Белого дома написал следующее: «Миллиарды долларов дополнительно тратятся странами НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году, по моему запросу, но этого едва ли достаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы».

Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе. 2018

После чего перед отлетом выразил пожелание, чтобы союзники тратили на оборону не два, а четыре процента ВВП, что, по понятным причинам, невозможно, так как и на 2% большинство стран НАТО не согласны. То есть перед встречей в Брюсселе Трамп подтвердил намерение жестко спросить с союзников по блоку относительно того, что военный союз нуждается в гораздо более существенных финансовых тратах.

Американские танки на учениях в Европе

Более того, уже в Европе Трамп напрямую обвинил Германию в том, что она тратит миллиарды евро на покупку газа в России вместо того, чтобы на эти деньги покупать американский газ и вооружения.

«Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу, — сказал Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса. — Я полагаю, что Германия — это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России. Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится».

Возможно, кто-то в этих словах Трампа увидит «наезд» на Европу по поводу всего сказанного. На самом деле, Трамп иносказательно говорит европейским лидерам следующее: «Дорогие товарищи, вы очень хорошо устроились. Пока мы (США) тратим свой бюджет на вооружения и на вашу защиту от России, то есть несем серьезные потери, вы ведете с ней отличный бизнес. При этом втягивая нас с Путиным в борьбу друг с другом по совершенно нестоящим этого поводам. Поэтому не надо на нас (США) обижаться, если мы с Путиным не будем воевать так, что «весь мир в труху» не известно из-за чего, а точно также отлично договоримся, как и вы с ним, и будем делать наш большой бизнес».

То есть Трамп говорит абсолютную крамолу с точки зрения западного политического класса — Россия не является трансцендентальным врагом. Она такая же, как и мы, часть цивилизации, с которой возможны добрососедские и взаимовыгодные отношения. Это разрушение труменовско-черчилевского подхода к СССР-России, легшего в основу длительного периода холодной войны.

То есть Трамп предлагает России мир. И это вызывает у западных лидеров (на самом деле, наемников на службе у мирового банковского капитала) когнитивный диссонанс.

Собственно говоря, мы неоднократно писали о том, что отношения России и США должны быть залогом мирного существования человеческой цивилизации.

Например, в мае этого года в статье «Чьи интересы предала Россия в Сирии?»: «Я уже много раз писал и буду писать — нашим, российским интересам соответствует стратегический мир с США. Для этого и им, и нам надо пресекать попытки лимитрофов (Британии, Ирана, Израиля, Польши, Прибалтики и так далее) нас поссорить в борьбе за свой маленький частный интерес. Мы должны стоять на горе и грамотно разруливать паству, а не биться лбами в кровь за влияние на каком-то мизерном пятачке. Своей земли или ресурсов что ли мало?».

Gazprom.ru Газопровод

Или, например, в январе 2017 года в статье «Украина: быть или не быть. Прогноз-2017»: «Это в рамках игры с нулевой суммой договоренности России и США будут идти в рамках логики разменов. Если же Трамп действительно хочет построить стратегический союз с Россией, то каждая ситуация должна разрешаться не в рамках логики разменов (игры с нулевой суммой), а в рамках новой логики взаимоотношений с принятием зон ответственности и регионов влияния, которые признаются еще раз — не в рамках логики разменов, а в рамках логики взаимного уважения истории, страны, культуры и — национально-государственных интересов».

У России и США масса проектов, которые по уровню инвестиций и уровням доходности запросто перебьют многое другое, начиная от развития Арктики до космоса. И этот потенциал необходимо последовательно претворять в жизнь.

Национально-государственным и стратегическим интересам России отвечают отношения с США в рамках игры не с нулевой суммой. И не только на пространстве бывшего СССР, которое почти все возвращается при таком варианте развития событий в зону влияния России, но и в Европе и на Ближнем Востоке, где сверхдержавам давно пора установить такой порядок, в котором каждый сверчок будет знать свой шесток.