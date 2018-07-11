Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 8 июля составляют 11,61 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 23 июня выросли на 814 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 58 млн кубометров в сутки.

В украинских СМИ в конце июня заметили новую угрозу для транзита — реанимацию проекта «Ямал-Европа-2». И уже подсчитали свои потери.

«В цифрах все выглядит так: по расчетам старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Саймона Пирани, к 2024 г. «Газпром» сможет обеспечить полную загрузку «Северного потока — 2» и с учетом двух ниток «Турецкого потока» прокачивать в Европу около 180 млрд куб. м. в год. Остается 10−15 млрд кубов, которые по-прежнему могли бы идти через Украину. Но если в Кремле решат полностью прекратить украинский транзит, то этот объем газа как раз можно будет перекинуть на «Ямал — Европа — 2», ведь его пропускная способность по плану составит требуемые 15 млрд кубометров в год», — говорится в материале журналиста издания «Деловая столица» Дениса Лавникевича.

Правда, в этот раз настраивать европейские страны против этого проекта будет сложнее — прямую выгоду от увеличения транзита через Белоруссию получит Польша, которой это к тому же компенсирует снижение доходов от прокачки газа по украинскому маршруту.

Пока Украине запретили инициировать арест акций «Северного потока — 2», она решила переключиться на его «старшего брата».

«Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции «Северного потока — 1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины… Как только будут арестованы акции «Северного потока — 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», — рассказала в эфире «Обоз.TV» член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в ходе селекторного совещания в Кабмине озвучил необходимые запасы энергоносителей к началу отопительного сезона. К середине октября запасы газа в ПХГ планируют довести до 17 млрд кубометров.Также к этой дате планируется иметь 2,6 млн тонн угля и 130 тыс. тонн мазута. Напомним, что план, разработанный к прошлому отопительному сезону, удалось выполнить только по запасам газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Кроме того, в этом году Украине придётся поднапрячься и для выполнения плана по газу, поскольку в первом полугодии этого года импорт газа сократился до 4,4 млрд кубометров (-2,6 млрд кубометров). Об этом свидетельствуют приведённые выше оперативные данные компании «Укртрансгаз».

Добыча собственного газа в январе-июне сократилась до 10,202 млрд кубометров (-96 млн кубометров к аналогичному периоду прошлого года). Почти 74% этого объёма обеспечила государственная компания «Укргаздобыча».

Сократился и транзит газа через ГТС Украины — до 42,5 млрд кубометров (-3,2 млрд кубометров к аппг).

О переговорах с МВФ относительно тарифа на газ для населения однозначно можно сказать только одно: они идут. Куда они идут — вряд ли скажут даже участники. За прошедшие две недели в СМИ успело попасть как минимум три варианта переговорных позиций. Кроме привычной формулы «хаб+» (стоимость газа на хабе NCG плюс доставка), фигурирует уже и «хаб 0»: наконец-то, спустя год и три месяца до чиновников дошло, что Украина импортирует в 2,5−3 раза меньше газа, чем добывает. И включать стоимость доставки из Германии в тариф — всё равно что силой отбирать деньги у прохожих на улице. Сама формула «хаб+» также изменилась. Во-первых, рассчитывать среднюю цену предлагается не за 12, а за шесть месяцев. Во-вторых, предлагается убрать из неё требование пересмотра тарифа при колебании цены на хабе более чем на 10%.

Впрочем, на формулы мало кто смотрит, смотрят на итоговую цену. Сегодня по этим трём предложениям она колеблется от 8,8 грн/кубометр до 11,47 грн/кубометр (сегодня льготный тариф для населения — 4,9 грн). На составление формул у правительства остаётся ещё три недели.

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко во время пресс-конференции напомнил, почему МВФ так настойчив в своих требованиях:

«Собственно, цена на газ стала причиной бешеного роста числа субсидиантов. Они открыли ящик Пандоры, 8,6 млн домохозяйств из 14 млн домохозяйств получают льготы и субсидии. Это беспрецедентно, ни в одной стране мира такого нет. В Польше 2% поляков получают субсидии, в Эстонии до 5% получают субсидии, во Франции исключительно на аренду жилья дают субсидии. Каждая страна находит свой путь. Главная нагрузка идет на отопительный сезон. Заложили монетизацию субсидий на осень 2019 года, то есть кто-то другой будет разгребать эту ситуацию».

Т. е. после подорожания число получателей субсидий вырастет ещё больше, МВФ потребует снова повышать тариф и так далее.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Выплата 46,3 млн долларов премий руководству «Нафтогаза Украины» (за победу в Стокгольмском арбитраже) не осталась без внимания наблюдательного совета компании: в Европе намекнули, что глава компании и его приближённые уж слишком шиканули. Впрочем, в набсовете милостиво взяли вину на создавшуюся ситуацию на себя, мол, недостаточно ясно объяснили Андрею Коболеву и его коллегам все нюансы. Впрочем, это не означает, что там будут предпринимать какие-то меры. Скажем, на запрос со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана (мол, не слишком вы там зажрались?) главы набсовета Клёр Споттисвуд ответила буквально следующее:

«Информацию об отдельных составляющих (читай — о премиях) действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации»

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в эфире телеканала UkrLife предположил, что Украина всё-таки сможет получить газ по газопроводу TANAP. Но произойдёт это, что называется, на свою же голову:

«Я не стал бы исключать, что Трансанатолийский газопровод будет заполняться российским ресурсом для выполнения обязательств Азербайджана перед европейскими партнерами. Такая практика существует. Если мы начнем получать так называемый азербайджанский газ, по сути, тот же российский, мы получим опять к потенциальной цене российского газа еще процентов 30 в лучшем случае, если не 50%».

Т. е. проще и дешевле будет нарастить поставки т. н. реверсного газа или же перейти на прямые поставки «Газпрома».

Обсудить этот вопрос у Украины будет возможность 17 июля: на этот день назначены трёхсторонние (Россия — ЕС — Украина) переговоры по вопросу транзита газа украинским маршрутом после 2019 года.

Уголь

В эфире телеканала «112.Украина» побывал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Как можно понять из названия должности, ему приходится делить свои обязанности между заботой об экологии и экономикой Украины — чтобы она получала необходимые ископаемые ресурсы. Вместо этого министр записался в лоббисты и апологеты альтернативной энергетики.

«Украина зависима от угля. Мы его добываем много, хотим еще больше его добывать. Зачем нам уголь? Мы его сжигаем, получая энергию, производим таким образом электричество, тепло и так далее. Но чем больше мы сжигаем угля, тем сильнее загрязняем воздух, которым дышим. Представьте себе, в мире существуют коалиции стран, отказавшихся от добычи и сжигания угля. Украина, что можно часто услышать из уст высших должностных лиц, декларирует, что планируются дополнительные инвестиции в угольную отрасль, чтобы увеличить угледобычу и чтобы все больше его сжигать…».

Уже есть первая реплика. Да, Украина хочет добывать больше угля, однако по факту добывает меньше. Угледобыча падала и падает, причём начался этот процесс задолго до 2014 года. В наших публикациях мы эту динамику отслеживаем постоянно. Министру стоило бы знать, что Украина сегодня добывает угля совсем не много. Скажем, в июне этого года добыча сократилась до 2,5 млн тонн (-3,5% к аппг). Причём добычу сократили как госшахты (-15,3%), так и частники (-1,7%).

Ещё более иллюстративны в этом плане показатели экспорта и импорта угля: в январе-июне Украина потратила 1,531 млрд долларов на зарубежный уголь (+21,8% к аппг). 962 млн из них было заплачено России, 483 млн долларов — США. В натуральном выражении рост ещё более очевиден — 11,084 млн тонн импортного угля (+3,207 млн тонн).

Однако пойдём дальше:

«На саммите One Planet в декабре прошлого года, в котором я принимал участие, Тереза Мэй, премьер-министр Британии, делилась опытом. По её словам, за последний период Великобритания сократила углеродную зависимость на 42%, и эти меры увеличили валовой внутренний продукт на 61−62%».

Министр очень удачно упомянул Великобританию. В 2016 году тут значительно сократили субсидии на развитие альтернативной энергетики. После чего темпы ввода «зелёных» мощностей с 4,1 ГВт (2015) последовательно упали до 1,97 ГВт (2016) и до 0,97 ГВт (2017). Что же касается роста ВВП, которым удивляла министра Мэй, то его причина — рост стоимости услуг ЖКХ. В особенности заметный как раз после сокращения правительственных субсидий.

Далее министр и вовсе несёт откровенную дичь о том, что нужно «закрывать уголь» [т.е. ликвидировать угольную промышленность; видимо, вдохновляется он не только Терезой Мэй, но и Маргарет Тэтчер — Ред.] и начинать инвестировать в солнечные электростанции и ветряные. И что миллиард евро от французского правительства на строительство солнечной электростанции в Чернобыле «сопоставим с одним-двумя танковыми батальонами НАТО, которые бы ввели на Украину» (если речь о разрушительном влиянии на экономику, то да — сопоставим).

И почему-то ни словом не упоминает о том, что даже сегодняшние скромные 1−1,5% генерации существуют исключительно за счёт дотаций атомных и тепловых АЭС и общего энергорынка. И без них ветряки и панели радовали бы глаз министра только в частных домохозяйствах.

И ещё один важный момент в эфире с министром обойден вниманием: отчего это США не торопится «закрывать уголь» и инвестировать в СЭС и ВЭС по примеру Великобритании? А наоборот, активно продвигает собственный уголь на Украину.

Уголь

В общем, все вопросы по поводу кризиса в угледобыче отпадают сами собой.

Ранее мы сообщали о перебоях с поставками угля на Бурштынскую ТЭС (украинские СМИ сообщали, что 80 тыс. тонн угля для этой станции рассредоточено по станциям Западной Украины и ожидают локомотивов). Оказалось, что такие проблемы возникают и с поставкой угля для Приднепровской ТЭС, сообщает «Первая энергетическая Ассоциация Украины»:

«Многие вагоны стоят почти по две недели. Так, на станции Пятихатки Приднепровской железной дороги, по состоянию на 22 июня, стояли без движения вагоны, которые прибыли на станцию еще 10 июня. Железная дорога фактически способна обеспечить ТЭС углем на уровне 12 тыс тонн, что недостаточно при текущем уровне сжигания (16−18 тыс тонн). На железной дороге не хватает 28−35 электровозов переменного тока. На Львовской железной дороге из 44 электровозов работает не более 27−28. Ежедневно не хватает 18−24 магистральных тепловозов».

Эта проблема не новая, возникла она ещё в прошлом году. Ранее между «ДТЭК-Энерго» и государственной генерацией существовало соглашение о своего рода взаимозачёте. Чтобы не возить уголь на Приднепровскую и другие ТЭС «Днепроэнерго» с запада страны, а на Бурштынскую ТЭС — с востока, «ДТЭК-Энерго» обеспечивала углём «Днепроэнерго», а госшахты — частную генерацию. Обе стороны экономили на логистике и не создавали дополнительной нагрузки для «Укрзализници». Однако с тех пор, как кураторы от президента Украины Петра Порошенко стали «присматривать» за угольной отраслью, эта практика исчезла. Судя по этим сообщениям, бизнес и государство до сих пор возят уголь к станциям туда-сюда через всю страну.

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обещает новые акции протеста шахтёров в Киеве:

«Шахтеры ничего не добились, когда приезжали в Киев неделю назад. И они будут снова ехать на Киев. Принципиальное решение принято, определяемся с датой», — цитирует его издание «Деловая столица».

А член комитета ВРУ по вопросам ТЭС, ядерной политики и безопасности Михаил Бондарь в комментарии этому же изданию призвал привыкать к мысли, что большая часть госшахт будет закрыта:

«Премьер дал четкий указ провести аудит госшахт, разобраться, нет ли там раздутых штатов, разворовывания. Большинство шахт — нужно быть реалистами — попадут под закрытие»

Электроэнергия

По состоянию на 9 июля суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ выросли до 1,965 млн тонн (+54 тыс. тонн с конца июня).

Украинские чиновники любят хвастаться низкими тарифами на электроэнергию (сравнивая, разумеется, с ЕС). Оказалось, что сравнивать можно по-разному. Скажем, по финансовой доступности электроэнергии для населения Украина занимает предпоследнюю строчку среди стран Европы. Для этого сравнивается количество кВт•ч, которые может приобрести гражданин той или иной страны за среднюю зарплату (на Украине — 7,73 тыс кВт•ч, у лидера рейтинга — Лихтенштейна — 30 тыс.

Производство электроэнергии в июне выросло до 11,655 млрд кВт•ч (+2,2% к аппг).

Вернёмся к теме альтернативной энергетики, которую уже затронули в связи с министром экологии Украины. Не только он один, многие на Украине забывают, что украинская энергетика до сих пор существует как целостный комплекс, и заниматься вычленением «островков» в этом комплексе, конечно, можно, хотя и не очень умно. СМИ сообщают о том, что городская власть Житомира и международная неправительственная организация 350.org подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. В следующем году там планируют обсудить и принять климатическую стратегию города на ближайшие 30 лет. А также решить, стоит ли всему городу (а это областной центр с 267 тыс. человек населения, на минуточку) полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Разумеется, это план не на следующий год, такого результата хотят добиться только к 2050 году. Городская власть уже готовится презентовать этот проект на Глобальном климатическом саммите (Сан-Франциско, 12−14 сентября 2018 года).

Для городской власти это, конечно, привлекательно: первый город в Восточной Европе, на 100% обеспеченный энергией из альтернативных источников к 2050 году. Более того, представительница 350.org Юлия Мельник заявила региональным СМИ о том, что в ближайшие два месяца о переходе на 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году смогут заявить еще несколько украинских городов.

О щедром украинском тарифе на энергию из альтернативных источников говорилось уже не раз (порядка 0,15 евро за кВт•ч, самый высокий показатель в Европе). Т. е. оплатят этот праздник экологии остальные жители Украины. Но любопытнее другое. Житомир примечателен тем, что это город без энергоёмкой промышленности. Т. е. никаких электросталеплавильных заводов, ферросплавных или алюминиевых комбинатов. На фоне этого суточные пики потребления электроэнергии населением должны быть ещё заметнее. Тогда как известно: суточные пики — это одно из самых слабых мест для ветровых и солнечных станций, они просто не могут кратно и в течение короткого времени наращивать выдачу энергии в сеть.

Андрюша Романов Счётчик электроэнергии

Отсюда два выхода: честный и дорогой или нечестный и дешёвый. В первом случае Житомиру и другим городам, которые согласятся участвовать в проектах 350.org, придётся вложиться в создание аккумулирующих мощностей, что будет сравнимо (а то и превысит) с затратами на строительство локальной «зелёной» энергетики. Второй выход — «зелёные» города будут попросту покрывать пики за счёт общеукраинской генерации.

С 2014 года в «зелёную» энергетику на Украине вложили 0,5 млрд долларов — такую информацию даёт пресс-служба Национального инвестиционного совета Украины.

Доходы Украины от экспорта электроэнергии в январе-июне достигли 160,66 млн долларов (+17,8% в сравнении с аппг). Традиционно основной объём выкупили Венгрия (97,35 млн долларов), Польша (39 млн долларов), и Молдова (20,48 млн долларов).

Нефть

Госрезерв Украины спустя почти год (анонсировали в конце июля прошлого года) представил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Напомним, для сглаживания ценовых колебаний, а также копируя практику ЕС на Украине собираются создать такой запас. Эквивалент — 2 млн тонн сырой нефти, однако на неё будет приходиться только 30% запасов, остальное — нефтепродукты. Управлять запасами будет не Госрезерв, а независимый орган, частично (30%) подконтрольный участникам рынка. Для создания резерва планируется ввести специальный топливный сбор, за счёт которого за три года (2019−2022) он будет сформирован. Иными словами, бензин для украинцев станет дороже, а инфляция в будущем году будет расти, в т. ч. из-за введения нового сбора.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Украина собирается начать поиски нефти и газа на черноморском шельфе, сообщает и. о. председателя Госслужбы геологии и недр Олег Кирилюк. Конкретно поиски будут вестись на Северо-западном шельфе, недалеко от потерянного в ходе судебных разбирательств с Румынией острова Змеиный.