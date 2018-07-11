11 июля, в день официального открытия национального праздника монголов Наадам (Надом), в окрестностях столицы страны начался фестиваль «Наадам культуры». Его цель — сохранить и распространить наследие, культуру и народное искусство кочевых монголов, как внутри страны, так и за рубежом. Фестиваль будет проходить 11 и 12 июля в комплексе «Монгол наадам», передает корреспондент ИА REGNUM.

Fan111 Наездники на празднике «Наадам»

Комплекс «Монгол наадам» находится недалеко от столицы, в Хуэй долоон худаг. Здесь проходят традиционные скачки. Это часть главных состязаний национального праздника Монголии, которые называются «Эрийн гурван наадам» — три мужские игры (монгольская борьба, скачки и стрельба из лука).

С 2008 года специально для туристов на этом месте строят мини-город. По сути своей, это временно действующий музей под открытым небом, посвященный культурному наследию степных кочевников. В этом году фестиваль проводится под девизом «Один день Монголии».

Множество зрителей собирают каллиграфы. Монгольская каллиграфия или традиция краснописания берет свое начало в VII веке. Работают мастера, как и повсюду в Азии, кистью. В процессе урбанизации и глобализации в Монголии резко сократилось число молодых каллиграфов. В 2013 году монгольская каллиграфия была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Однако в последние годы интерес молодежи к этому искусству возродился. Количество учащихся из года в год увеличивается. Каллиграфическая надпись на старомонгольском — это модный сувенир, такими изображениями украшают дома и офисы. Туристов каллиграфы готовы научить записывать свое имя.

Фото предоставлено организаторами фестиваля “Наадам культуры” Каллиграф

Недалеко от юрты каллиграфов находится мастерская оружейников. Они показывают, как изготавливается монгольский лук, учат туристов стрелять из него. Монгольский лук считается одним из самых лучших в мире. Усилие натяжения позволяет осуществлять прицельную стрельбу с большого расстояния. Дистанция достигает 320 метров, при этом сам лук сравнительно небольшой. Первые упоминания этого оружия относятся к империи гуннов. Именно такими луками была вооружена монгольская армия, когда в XIII веке завоевывала половину мира.

Фото предоставлено организаторами фестиваля “Наадам культуры” Процесс обучения туристки стрельбе из лука

Особый интерес у туристов вызывает экспозиция, посвященная традиционному быту кочевых монголов. Посетителям показывают, как собирать коровий навоз, тут же палкой отбивают шерсть. Образ жизни современных кочевников быстро меняется в процессе урбанизации, и сегодня многие традиционные операции становятся достоянием истории, а все процессы изготовления войлока механизированы. Здесь много не только иностранцев, но и местных туристов, приехавших из города.

«Я впервые в Монголии. В детстве читала о Чингисхане, потом по телеканалу ВВС смотрела документальный фильм о кочевниках Монголии. Когда приземлилась в Улан-Баторе, я была удивлена развитием современной Монголии. И еще, думаю, что только здесь, в Монголии, можно оценить сразу и темпы развития страны, и нетронутую природу, и интересные обычаи. Если б я не приехала сюда, даже в голову бы не пришло, что коровий навоз так полезен», — поделилась своими впечатлениями турист из Великобритании Кэти Линн.

Фото предоставлено организаторами фестиваля “Наадам культуры” Все желающие могут принять участие в изготовлении войлока

Конечно же, нельзя представить монголов без коня. Монголов часто и называли «нацией на лошадях», в стране есть выражение «монгол рождается на коне и умирает на коне». На одном краю Хуэй долоон худаг проходят скачки, на другом — мастер-класс от юных наездников.

Фото предоставлено организаторами фестиваля “Наадам культуры” Наездники

Празднование Наадама (Надома) по традиции начинается на несколько дней раньше — 7 июля прошли состязания «Урианхай стрельбы». 11 июля — официальное открытие национального праздника Монголии.

В 2010 году Наадам был включен в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В этом году праздник проходит под девизом «Семья и мир» и посвящяется 2227-й годовщине создания первого государства монголов, 812-летию Великого государства и 97-летию Народной революции.