



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 2 — 8 июля 2018 года стали: папа Римский Франциск об экологии; война в Сирии — это уже мировая война; Антиохийский патриархат опроверг слухи о переезде в Ливан; примас Австрии встретился с иранским президентом Рухани; Русская православная церковь и заграничные болельщики на чемпионате мира по футболу и другое.

(сс) Jeffrey Bruno Папа римский Франциск

Чтобы не оставить новым поколениям «пустую и грязную планету в развалинах», нужно «единое и согласованное действие целостной экологии». Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), говорил папа Римский Франциск участникам международной экологической конференции, созванной в третью годовщину публикации энциклики Laudato si. В своём выступлении понтифик напомнил, что Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата COP-24, запланированная на декабрь в Польше, может стать «вехой на пути, обозначенном Парижским соглашением 2015 года»: «Мы все знаем, что для реализации этого соглашения нужно сделать многое. Все правительства обязаны приложить усилия для соблюдения обязательств, принятых в Париже, во избежание худших последствий климатического кризиса. Сокращение выбросов парниковых газов требует честности, мужества и ответственности, особенно от самых влиятельных и самых загрязняющих стран. В этом деле мы не можем позволить себе терять время». Способствовать культуре и целостной экологической практике, по словам папы, призваны также «местные власти, общественные, экономические и религиозные организации». Франциск выразил надежду, что такие события, как саммит по глобальным действиям в области климата, который пройдет с 12 по 14 сентября в Сан-Франциско, предоставят адекватные ответы. В этом отношении важную роль играют финансовые учреждения: «Для продвижения целостного развития человека требуется сдвиг финансовой парадигмы. Международные организации, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, могут содействовать эффективным реформам для обеспечения более инклюзивного и устойчивого развития». Понтифик подчеркнул, что религии, особенно христианские Церкви, играют ключевую роль в поддержке и продвижении экологического обращения. Другими главными участниками этих процессов являются молодые поколения и коренные народы, которым будут посвящены два следующих синода епископов: эти категории людей находятся на переднем крае глобального экологического вызова. Папа Франциск сказал: «Грустно видеть земли, отнятые у коренных народов, и их культуры, растоптанные хищническим отношением и новыми формами колониализма, которые подпитываются культурой отбросов и потребительства». В конце речи он призвал участников встречи продолжать «трудиться во имя радикальных перемен», потому что «победить несправедливость вполне возможно».

О ситуации в городе Камышлы, который находится на севере Сирии неподалеку от Ирака и граничит с Турцией, в интервью Vatican insider (Турин, Италия) рассказал ректор Папского армянского колледжа отец Нарег Наамо, сам выходец из этих мест. Обстановка напряженная, взрывоопасная, говорит священник. Район стратегический: менее километра до турок, 120 километров — до Иракского Курдистана, что влияет на возможность появления сирийского Курдистана. Ракка, бывшая столица ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), всего в 200 километрах. Отец Нарег часто бывает в родных местах и отмечает, как меняется Камышлы. Он становится все более разделенным, меняется демографический состав в городских районах. С одной стороны, курды, арабы-сунниты. С другой, сирийская армия. А что с христианами? Они меньшинство, пусть даже и значительное меньшинство: ассирийцы, армяне, сирийцы. Были свои школы с восьмилетним обучением, теперь они пустуют. Отдельно священник отмечает сложившиеся между курдами и сирийской армией напряженные отношения. «Война в Сирии уже не против или за президента Башара Асада, — подчеркивает он. — Это устарело. Теперь это мировая война». Фактически, «между русскими и американцами, между иранцами и суннитами, между шиитами и суннитами», война, которая, «к сожалению, теперь охватила всю Сирию». Говоря о положении армян в стране, отец Нарег напоминает, что в Сирии не было района, где бы армяне не создавали рабочие места для всех, «наши школы всегда были открыты, воспитывали наших детей и детей мусульман». Армян не оставила надежда и вера, но есть и те, кто уехал и уже не вернется. «Несколько лет назад я был приходским священником в Стокгольме, где сирийских семей насчитывалось не больше дюжины, из-за войны их стало 400», — комментирует ректор Папского армянского колледжа.

Commons.wikimedia.org Город Камышлы

Антиохийский патриархат официально опроверг слухи о перемещении патриаршего центра из Сирии в Ливан, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Спекуляции появились на фоне недавнего открытия центра в ливанском Атчане. Между тем резиденция патриархов всегда размещалась в столице Сирии, сначала в Антиохии (ныне турецкая территория), а затем в Дамаске. С 1970-х в Ливане открыто представительство Антиохийской патриархии, основной целью которого является пастырское окормление православных сирийцев, живущих в этой стране, которая является неотъемлемой частью исторических земель сирийского православия. На этом фоне открытие патриаршего центра в Ливане представляет собой, по словам патриарха Игнатия Ефрема II Керима, «ответ всем тем, кто работал над ослаблением христианского присутствия на Ближнем Востоке».

Ливан представляет собой Ближний Восток в миниатюре, поэтому мы не можем позволить ему скатиться в гражданскую войну, подчеркивает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Католические ливанские епископы по понятным причинам огорчены новым законом «О гражданстве», который позволяет правительству предоставлять гражданство иностранцам, отказывая в нем детям ливанской диаспоры или детям, родившимся в Ливане от одного ливанского и одного иностранного родителя. И епископы правы в своем беспокойстве. Посмотрим на Ближний Восток. Так, в Бахрейне, где правящая семья является суннитской, а большинство населения исповедует шиизм, власти предоставляют гражданство иммигрантам-суннитам в попытке восстановить баланс. Монархия Бахрейна боится очередного восстания шиитов, последнее из которых было в 2011 году. Сам Ливан якобы разделен поровну между христианами и мусульманами, хотя это весьма сомнительно из-за исхода христиан во время и после гражданской войны. Однако соглашение о разделе власти, положившее конец конфликту, основано на идее о том, что Ливан является общим государством для местных общин. Мало кто на Западе после войны в Ираке недооценивает силу сектантских разделений во всех ближневосточных странах, где живут шииты и сунниты. Как ни странно, но при этом в Сирии и Ливане, где есть заметное присутствие христиан, наблюдается некий альянс между шиитами и христианами. Это, прежде всего, политический союз, хотя очевидно, что между двумя группами существуют и другие связи. Дело не только в том, что шииты имеют больше сходства с христианами, чем со своими врагами-суннитами. И шииты, и христиане знают, что на карту поставлено их выживание. Это, несомненно, свело их вместе.

(сс) Heretiq Собор в Хаме. Сирия

Халдейский католический архиепископ Эрбиля Башар Варда на встрече с делегацией Агентства США по международному развитию (USAID) выразил признательность за оказываемую помощь религиозным меньшинствам в Ираке, отметив при этом, что времени осталось мало, информирует National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Помощь должна быть немедленной и эффективной, — сказал Варда. — Прежде всего необходимо восстановить дома». USAID спустя нескольких месяцев задержки перечислило 10 миллионов долларов организациям под руководством Catholic Relief Services и Heartland Alliance, чтобы помочь христианам и езидам заново создать свои общины, пострадавшие после нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Как отметил халдейский архиепископ, прибытие американской делегации показывает, что «правительство США и американцы заботятся о судьбе христиан, езидов и других меньшинств и хотят помочь». В настоящее время в Ираке проживает 400−500 тысяч христиан по сравнению с 1,5 миллионами до падения режима Саддама Хусейна. Численность езидов, ставших жертвами геноцида со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тоже значительно сократилось.

Епископ Маурицио Мальвестити (слева) с епископом Баршар Варда (справа). 2016

В Бельгии, Австрии и Франции задержаны шесть человек, которых подозревают в попытке организовать нападение на Организацию моджахедов иранского народа (OMPI), пишет La Croix (Париж, Франция). Но что собой представляет сама OMPI? Эта радикальная группа левого толка объединяет несколько десятков тысяч иранцев и выступает за конец «режима мулл» в Тегеране. Запрещенная в Иране в 1981 году, организация действует главным образом в изгнании — в Ираке, где их приютил Саддам Хусейн, и во Франции, доброту которой приветствовал основатель OMPI Масуд Раджави. Сегодня сопротивлением руководит Мариам Раджави, чей муж Масуд пропал без вести в 2003 году. Всегда надевая платок, она выступает за свободу женщин одеваться, как они хотят, и разделение политики и религии. В 1993 году ее назвали будущим президентом Республики Иран на переходный период — после падения нынешнего режима. OMPI ведет информационную войну против Тегерана. Мощные контакты с антииранским лобби в Европе и США позволили этой группе добиться исключения себя из европейских и американских списков террористических организаций (в 2009 и 2012 годах соответственно). Сторонников организации можно было видеть 30 июня в Вильпенте, где проходил ежегодный съезд OMPI. Среди них бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший спикер палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, близкие к американскому президенту Дональду Трампу.

Масуд Раджави с Саддамом Хусейном

Примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Это случилось во время визита иранского лидера в Вену. Как сообщил пресс-секретарь кардинала Михаэль Прюллер, в центре внимания была важность межрелигиозного диалога. Рухани сказал в свою очередь, что в материалистическом мире важно научить молодых людей духовности и сделать религию привлекательной. Ислам и христианство должны работать вместе в этом смысле. Если жизнь людей ограничивается материальными интересами, вещами, конфликты и насилие в обществе будут возрастать, предупредил президент Ирана. Он описал отношения между мусульманами и христианами в своей стране как «очень хорошие». Христиане мирно живут вместе с другими этническими и религиозными группами, имеют представителей в парламенте. Напротив, правозащитные организации сообщают о драматической ситуации с христианами в Иране. Christian Solidarity International заявляет о «недопустимом религиозном угнетении» и требует свободы убеждений.

(сс) GuentherZ Кристоф Шенборн

В болельщиках, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, заинтересованы и православные церкви, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Высоко-Петровский монастырь является одной из главных достопримечательностей Москвы. В одно из воскресений американский монах Константин Симон отслужил литургию на английском языке. К нему присоединились многочисленные болельщики со всего мира. После службы — чаепитие с самоваром. «У нас было много хороших бесед на английском, французском, итальянском, болгарском и русском языках», — сказал настоятель монастыря. Миссионеры Русской православной церкви регулярно навещают фан-зону, чтобы поговорить с иностранными фанатами футбола. Они рассказывают о православии и дают литературу на различных языках. Многие православные приходы и монастыри в российских городах, где проходят матчи, на время чемпионата мира назначили людей со знанием иностранных языков для общения с заграничными болельщиками.

Курию Преображенской епархии посетила делегация Лютеранских Церквей из Германии и России, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Среди гостей были директор Марбургской миссии Райнер Беккер, епископ на пенсии из миссионерского Союза церквей Райнер Койпп (Вольфсбург) и епископ Союза пиетистов в Баварии Гюнтер Гудман (Нюрнберг). Гостей из Германии сопровождали глава Евангелическо-Лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока епископ Александр Шайерманн (Омск), пропст Сибирского региона Владимир Виноградов (Омск) и председатель Евангелическо-лютеранской общины Новосибирска Мария Гениберг. Как определили цель визита сами гости, их желанием было познакомиться с сибирским католическим диоцезом. Тем более что ранее они уже слышали про здешние хорошие взаимоотношения католиков и протестантов. Им также был интересен опыт Лютеранской церкви в России во взаимоотношениях с Католической церковью в России. Разумеется, они при этом сравнивали указанные взаимоотношения у нас в стране с подобными отношениями в Германии в частности и в Европе в целом, где такими безоблачными они являются далеко не повсеместно.

Во время встречи главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука и папы Франциска, которая состоялась 3 июля в Ватикане, речь шла о необходимости продолжения процесса украинского-польского примирения, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Понтифик подчеркнул значение этого процесса. Особенно во время, когда «оба народа отмечают юбилей 100-летия восстановления собственной государственности и 75-летия Волынской трагедии. Он поблагодарил Святослава за книгу «Диалог лечит раны», которая, по его мнению, является важным вкладом в исцеление ран прошлого в отношениях между двумя народами. Папа поддержал идею подготовки текста совместного послания между Римско-Католической и Греко-Католической церквами в Польше и на Украине и провозглашения святого папы Иоанна Павла II покровителем украинского-польского примирения».

Иван Шилов ИА REGNUM Архиепископ Святослав Шевчук и римский папа Франциск

В 2017 году Папский фонд Kirche in Not оказал помощь более 40 тысячам священников и монашествующим из малоимущих районов планеты, которые не могут рассчитывать на какую-либо иную форму поддержки, пишет Vatican News (Ватикан). 4 июля был обнародован ежегодный отчёт, согласно которому за 2017 год благотворительный фонд собрал более 124 миллионов евро и профинансировал более 5 300 проектов в 149 странах. В сборе пожертвований принимали участие около 400 тысяч благотворителей — частных лиц из разных уголков мира. В 2017 году проекты помощи были разноплановыми, многие из них относились к реконструкции приходских храмов и монашеских обителей. Благодаря пожертвованиям Папскому фонду удалось предоставить значительную гуманитарную помощь, обеспечить перевод и публикацию религиозных книг и текстов. Кроме того, очень важным оказался его вклад в развитие местных христианских СМИ, радио и телевидения, а также в организацию учебных курсов для мирян. Фонд оказал весомую помощь в закупке транспортных средств для пастырского служения миссионеров. Как и за последние годы, большая часть пожертвований охватила проекты в африканских странах, а также на Ближнем Востоке, здесь за последнее время было отмечено значительное увеличение помощи. С начала так называемой «арабской весны» Папский фонд осуществил в этой области планеты ряд проектов общей стоимостью в 75 миллионов евро. Страна, которая за прошедший год больше всего получила помощи от фонда — это Ирак. За ним следуют Украина, Бразилия и Демократическая Республика Конго.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.