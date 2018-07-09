



Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Сгоревшие мосты

Накануне саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 11−12 июля, постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что «Россия пытается развернуть Турцию», как и «многих наших союзников», и «дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО».

Это реакция американцев на расширяющееся военно-техническое сотрудничество Москвы с Анкарой. Вашингтону не удалось блокировать закупку Турцией зенитного ракетного комплекса С-400. США неоднократно призывали Анкару изменить свое решение, а также грозили, что после покупки российских ЗРК она может попасть под санкции в рамках закона о противодействии противникам США (CAATSA). Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что страна не откажется от сделки с Россией. И добавил, что «Турция сама будет определять свою судьбу». Даже тогда, когда Вашингтон пригрозил Анкаре отказом в поставках ударного истребителя F-35, та ответила, что готова взамен приобрести российский многоцелевой истребитель Су-57.

Mil.ru Сухой Су-57

Западные СМИ запестрели материалами, в которых утверждается, что «Турция становится троянским конем России в НАТО», что ее следует рассматривать «не как партнера, а только как союзника», к действиям которого «следует относиться с подозрением и в будущем рассмотреть вопрос о ее членстве в НАТО». Это средство давления на Анкару, которая не собирается, да и не готова выходить из альянса. Другое дело, что ее отношения с Москвой действительно порождают в НАТО кризисные явления, так как «российский тыл» дает возможность Турции вести диалог со своими партнерами по альянсу в другом тоне и с использованием новой, более решительной стилистики. И, надо признать, Запад проиграл или проигрывает Анкаре.

Дело в том, что недавняя предвыборная борьба в Турции была густо замешана Эрдоганом на антизападной риторике. Он победил, и по оценке многих турецких и российских экспертов, «будет с удвоенной энергией проводить избранный им курс во внешней политике», когда на горизонте будет по-прежнему присутствовать «российский тыл», чтобы иметь возможность балансировать между партнерством с США и ЕС, с одной стороны, и Россией — с другой. К тому же политический союз Эрдогана с Партией националистического действия» (ПНД), благодаря которому ему удалось одержать победу, пишет председатель Стамбульского аналитического центра EDAM Синан Ульген, «сужает пространство для маневра в отношении курдов, которых поддерживают США, да и другие западные партнеры».

«Гипернационализм Эрдогана в сочетании с и без того острым уровнем антиамериканизма в стране, — считает Ульген, — осложнит усилия по урегулированию многих существующих двусторонних разногласий с американцами». Что же касается отношений с ЕС, то они, скорее всего, будут носить транзакционный характер, охватывая лишь несколько областей, представляющих взаимный интерес. Говоря иначе, Турция стала другой страной, не такой, какой желают ее видеть в Вашингтоне и в Брюсселе. В связи с этим американское издание National Review высказывает гипотезу, согласно которой «Эрдоган и Путин вместе играют против Запада, но по разным причинам и с разными целями». И еще оттуда же:

«Проблема для США заключается не в том, что Турция может выйти из НАТО, а в том, что она там останется. Ведь решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, и Турция может парализовать этот процесс».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Стратегия Эрдогана нацелена на то, чтобы иметь рычаги давления на США и Европу, выбивая из них необходимые уступки, особенно в политике на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. При этом Анкара ставит не только на Москву, но и на Тегеран, получая козырные карты в игре со своими партнерам по НАТО. Так, Турция, вопреки заявлению Вашингтона о необходимости прекращения с 4 ноября импорта иранской нефти в страны, которые покупают нефть у Ирана, отказывается выполнять это решение (заметим в скобках, что Анкара обеспечивает за счет иранцев 27% своего импорта сырой нефти). Чтобы замазать возникшие трещины в отношениях с турками США придется многое менять в своей политике в регионе, к чему они пока не демонстрируют желания.

В результате, несмотря на теплые фразы, прозвучавшие в ходе поздравления президентом США Дональдом Трампа с переизбранием Эрдогана и высказанным пожеланием встретиться с ним на саммите НАТО в Брюсселе, эта встреча может стать очень напряженной, если Трамп не проявит ожидаемый Турцией «прагматизм». К тому же для Анкары не является актуальной так называемая «российская проблема», которую намерены обсуждать на саммите НАТО в Брюсселе. В связи с этим глава объединения левых партий в Евровоюзе Грегор Гизи заявляет, что «не видит ничего катастрофического в том, если турки выйдут из НАТО», поскольку «Турция нам больше совершенно не нужна, потому что сейчас другая ситуация на Ближнем Востоке».

Так что не Путин, как невесту со «свадьбы» НАТО, уводит Эрдогана, а сами натовцы бросают его.