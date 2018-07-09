Анонсирована первая личная встреча президентов России Владимира Путина и США — Дональда Трампа, в связи с чем нет недостатка в прогнозах и попытках «доискаться», а что же будут обсуждать во время этой самой первой личной встречи лидеры РФ и США? В Сербии, например, и повсеместно на Балканах, где крайне обеспокоены де-факто созданной под эгидой звездно-полосатого «Великой Албании», наивно думают, что встреча Путин-Трамп может «за одну минуту», как пишет белградское издание «Блиц», помочь в решении проблемы оккупированного сербского края Косово и Метохия.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Подобными размышлизмами мучается даже президент Сербии Александр Вучич, прекрасно понимающий, что его капитулянтство вскоре станет причиной всенационального остракизма в его адрес и в отношении его партии. На той же ошибочной дороге стоит сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович. Во время визита в сербский православный монастырь Баньска в Косово и Метохии (КосМет) 4 июля он заявил, что Россия никогда не согласится с тем, чтобы КосМет стало независимым государством и членом ООН. «Россия поддержит решение косовского вопроса, соответствующее резолюции 1244 и Конституции Республики Сербия, потому что только такое решение гарантирует сохранение мира и экономическое будущее и для сербов, и для албанцев», — отметил Попович.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем

В Киеве столь же наивно полагают, что если уж известная лоббистская организация а-ля «Аналитический центр Heritage Foundation», которую называют близкой к администрации президента США, подготовила специальную «памятку» о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России, то Трамп уж точно введет в повестку дня встречи с Путиным весь комплекс «украинских вопросов». Соответствующая запись появилась на странице Heritage Foundation в Twitter. «Памятка» адресована президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Трамп примет участие в саммите НАТО и встретится с президентом России в Финляндии. Составители короткой «памятки», видимо, опасаются, что американский лидер запутается в том, кто «хороший», а кто «плохой», поэтому на всякий случай разложили все, что называется, «по полочкам». «Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина — жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», — говорится в сообщении.

Мы умышленно не хотим подчеркивать, чьи интересы на самом деле в США годы напролет защищал и защищает до посинения Heritage Foundation, и в какой степени «работы» этого центра указывают на заинтересованность кругов, его финансирующих, в уничтожении России как суверенной государственности. Но резкая антикитайская и антииранская направленность «экспертов» и руководителей центра Heritage Foundation вполне очевидна. Также не хотим открывать разговор на тему о том, а что из себя представляют пресловутые «неоконы Америки», и почему их откровенно ненавидит «классический республиканский ястреб» недалекого прошлого, представитель «шотландского клана» в политикуме США Патрик Джозеф Бьюкенен (или Бучанан) — католик-иезуит, автор известнейших книг «Смерть Запада» и «Самоубийство сверхдержавы: выживет ли Америка к 2025 году?». Но подчеркнем: позиция американских кругов, годами делавших ставку на антитезы «Украина — Русь, а не Россия», «Украина — не Россия» и так далее, бита, причем со стороны рядового населения бывшей УССР, без особой роли руководства РФ.

В Израиле тоже связывают определенные надежды со встречей Путин — Трамп, и, на наш взгляд, тоже вполне наивные. Признавая, что, не исключено, итоги переговоров России и США могут «потрясти весь мир», тем не менее в Израиле рассчитывают, что встреча пройдет именно под диктовку… Израиля и его адептов в Вашингтоне. Считают, что тема Донбасса будет «всенепременна» и «Россия сама устала» от «всей тематики ДНР и ЛНР» и так далее. Ссылаясь на различные сообщения из США, на западные СМИ в целом, в Израиле утверждают, что «самым простым предметом для взаимопонимания будет Сирия. Президент Трамп вовсе хотел бы вывести американские войска оттуда. Мы можем с уверенностью говорить об американском и израильском согласии на продвижение войск сирийского режима на юг страны. При условии, что среди наступающих на силы оппозиции не будет иранцев. И такого рода договоренности работают еще до встречи двух президентов.

Храмовая гора. Иерусалим. Израиль

В выступлении по телевидению Джон Болтон сделал интереснейшее заявление по Сирии: Асад не является для США стратегической проблемой, а вот Иран — да. Он повторил еще раз, что не допустит образования иранского коридора к Средиземному морю из Тегерана через Ирак и Сирию. Очевидная задача американцев — выдворение иранских оккупационных сил с территории Сирии. Это никак не противоречит российским интересам, а вовсе даже им соответствует».

Правда, в материалах для США, как, например, у израильтянина Зева Чафетса в статье для американского издания Bloomberg, Тель-Авив все же осторожней и сдержанней. Он, оказывается, все отлично понимает и осознает, что в отношениях Россия — США от самого Израиля мало, что зависит: «То, чего хочет Путин — это помощь со стороны Израиля в ходе переговоров с Трампом. Какую форму поддержки окажет Израиль, будет зависеть от того, что именно Путин хочет получить от Трампа на саммите. Израиль имеет существенное влияние на Трампа, и новое американское посольство в Иерусалиме служит тому доказательством. Трампу не нужно напоминать об опасности, исходящей со стороны Ирана, он и сам это знает. В отличие от Израиля у США есть серьезное оружие для борьбы с Тегераном. Одна лишь угроза применения антииранских санкций уже оказывает давление на экономику Ирана».

Что ж, пока президенты России и США еще не съехались в Финляндию, хотели бы разочаровать — и сербов, и необандеровцев, и израильтян с ними. Утверждать, что проблемы КосМета, Донбасса или Сирии вовсе не будут затронуты во встрече Путин — Трамп, никто не вправе — согласование взаимно интересных тем и вопросов и без того напряженно идет между МИД РФ и Госдепартаментом США. Но станут ли эти вопросы реально главенствующими? Конечно, нет.

По ряду вопросов позиция России настолько тверда, что и американцы заранее знают: спорить или что-то «предлагать к обсуждению» бессмысленно. Ну, например, по КосМету: если сама Сербия склонна к той или иной капитуляции, то Москва не станет «на себе последнюю рубаху рвать», Россия настолько будет придерживаться непризнания «албанского Косова», насколько тверда будет сама Сербия. Донбасс: да ведь 2 июля британское агентство Reuters сообщило, что статус Крыма не будет обсуждаться, вообще — вопрос Крыма никак не будет затронут. Причем ссылки у британцев не только на российские источники, но и на окружение того самого Болтона — советника президента США по нацбезопасности. Это означает, что Украина вообще не в теме, как не в теме и вопрос о «санкциях» США и Запада в целом против России — ведь эта «санкционность» была следствием именно высвобождения крымчан из-под ига фашистских сил Украины.

Цитата из кф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

Что касается конкретно Новороссии, то вместо РФ ответил на днях глава ДНР Александр Захарченко: никаких «миротворцев» без переговоров и согласования непосредственно с ДНР и ЛНР, а появятся — станут новыми целями вооруженных сил ДНР/ЛНР. Отсутствие комментариев из Москвы по данному заявлению — доказательство того, что Кремль полностью разделяет точку зрения А. Захарченко. То есть и по Донбассу позиция Москвы и руководителей Новороссии вполне себе твердая и непреклонная.

А вот Сирия — это куда как серьезней. Не будет такого, что, мол, «самым простым предметом для взаимопонимания будет Сирия». Залог этого — в одном из последних заявлений главы МИД Сергея Лаврова от 4 июля: Москва считает «абсолютно нереалистичными» требования о полном уходе Ирана из Сирии. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Иран выступает одной из ключевых сил в Сирии и в Ближневосточном регионе в целом, и было бы, повторил еще раз Лавров, «абсолютно нереалистичным» ожидать отказа Тегерана от своих интересов. При этом российский министр призвал все внешние по отношению к сирийскому конфликту силы обсудить взаимные претензии и провести переговоры для достижения компромисса. Если учитывать, что все это Лавров озвучил во время переговоров в Москве с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади, а Иордания — еще одна марионетка США и Израиля в арабском мире, и если учесть, что и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху торопится в очередной раз посетить Москву с рабочим визитом за несколько дней до того, как в Хельсинки (ориентировочно — 16 июля) пройдет встреча в американо-российских верхах, то мы обязаны понимать: Израиль уже знает, что его надежды посредством Трампа «пробить брешь» в отношениях Россия — Иран обречены на провал.

4 июля The Jerusalem Post утверждала: Нетаньяху намерен обсудить с Путиным практически те же ближневосточные вопросы, какие российский лидер и Трамп затронут в ходе предстоящего саммита в столице Финляндии. И опять разочаруем израильтян — заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова от 6 июля опровергает все то, что наворотили израильские источники и произраильские СМИ США и Европы. Причем обратим внимание — слова Пескова раскрывают «дымовую завесу» недоумения над требованиями Израиля и США о «выводе иранцев». Сообщения в прессе о том, что тема вывода проиранских сил с территории Сирии станет главной во время переговоров Путина и Трампа, не соответствуют реальности: «Это сообщение о том, что без меня меня женили. Принимать каких-либо решений за третью страну нереалистично».

В чем проблема — напомним еще раз. В 2017 году министр обороны Израиля Авигдор Либерман признавался публично, что в Сирии НЕТ иранских войск, тем более — «иранских оккупационных сил». Либерман также подтвердил информацию Дамаска и Тегерана о том, что в Сирии есть только военные советники из Ирана, да и то — в силу двустороннего соглашения, то есть на основании суверенного решения Сирии и Ирана, в выработке которого РФ никакого участия не принимала. Сами Иран и Сирия, в том числе и 26 июня, устами главного советника Верховного лидера Исламской революции по международным вопросам Али Акбара Велайети подтвердили постоянную поддержку Тегераном Дамаска в его кампании против терроризма: «Защищая Сирию и Ось Сопротивления [т. е. Ирак, Сирию, Россию, шиитские и другие ополчения — прим.], Иран защищает себя». Он подчеркнул, что поддержка Сирии со стороны Ирана « будет продолжаться до тех пор, пока арабская страна не будет полностью очищена от терроризма ».

Cc Reza Dehshiri Армия Ирана

Слова же Пескова, наконец, дают понять, на что хотели бы надеяться Трамп с Болтоном и Израиль — на то, что Россия неким давлением на Иран добьется, чтобы Иран «надавил» на многочисленные шиитские добровольческие организации и их командование. И тогда, мол, все «проиранские силы» уйдут из Сирии, а Израиль и США будут отмечать «победу». Закомплексованность американских и израильских стратегов на только их умам милых схем управления миром путем создания все новых и новых очагов «управляемого хаоса» при этом очевидна. Дело в том, что им почему-то не удается понять, что в ирано-шиитской цивилизации, или просто — Шиитской мусульманской уммы, принцип «ударив одного, бьешь и другого» не совсем работает. Видимо, США и Израиль абсолютно не следят за, например, внутрииранскими политическими и общественными дискуссиями. Иначе они бы знали, что формированием и финансированием шиитских добровольческих бригад в Индии занимается не иранское государство, а индийские шиитские различные Фонды — благотворительные, образовательные и т. д. Причем у шиитов Индии — некая своеобразная роль в шиитском мире, не зря же известный в Иране эксперт-социолог, журналист и бывший политик-«реформатор» Аббас Абди в конце февраля этого года, по сути, обвинял экс-президента Махмуда Ахмадинежада в том, что тот чуть ли не пытается применить в Иране «пророчества» некого индийского шиита-суфи Абдула Кадира. Но глупо считать, при этом, что шииты Индии вмешиваются во внутренние дела Ирана, не правда ли? Как и глупо считать, что Иран, допустим, вмешивается во внутренние дела шиитов Ирака.

Особенность шиизма в том, что никогда у них в сущности не было «халифата» и «халифатизма», как и в том, что иракские Эн-Неджев и Кербела — шиитские святыни даже позначительней, чем иранские Мешхед и Кум. Организацией шиитских добровольческих движений Ирака занимался не Иран и не иранцы, а — великие аятоллы Ирака в лице Али ас-Систани и Муктады ас-Садра, которые почитаются… во всем шиитском мире, а не только в Ираке или Иране. То же самое в Афганистане, Пакистане, других странах, где есть шиитские общины — формирование, экипировка, финансирование своих добровольцев к направлению в Сирию (и Ирак) — это дело местных шиитских фондов, а не Ирана и даже не иранских шиитских фондов.

Особняком стоит ливанская Партия Бога («Хезболлах»), но это обусловлено конкретными условиями и историческими обстоятельствами развития Ливана после гражданских войн — права ливанских шиитов закреплены в Конституции Ливана. И, наконец, шииты Ливана и Ирака публично и множество раз в течение 2012−18 гг. объявляли, что ущемления прав их религиозных собратьев (в т. ч. и сирийских алавитов) и угрозы шиитским святыням в Сирии — достаточное основание для того, чтобы их избранные организованным образом прибывали на сирийскую землю и вступали в бои с ваххабитскими группировками и теми силами, которые их поддерживают… И, как известно, опосредованно ведь можно назвать «проиранскими силами» в Сирии ополченцев друзов, ополченцев христиан и т. д. — ведь у всех у них есть договоры с правительством Сирии, у которого, в свою очередь, — договор с Ираном. Ну, а по инициативе партии «Хезболлах» с 2014 года действует договоренность с христианами Ливана и Сирии о совместной борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Быть может, США и Израиль и вот эти «проиранские силы» мечтают вывести из Сирии, игнорируя, что сирийские христиане и сирийские друзы — коренное население страны?

Khamenei.ir Солдаты «Хезболлах»

Сейчас идет в целом успешное наступление сирийцев и «проиранских сил» в населенных друзами провинциях Сувэйда и Кунейтра, в южной провинции Деръаа. Соглашение об урегулировании ситуации на юге Сирии предусматривает размещение российской военной полиции на КПП «Насиб» у иорданской границы, сообщил 6 июля, телеканалу Al Hadath (Иордания) представитель штаба так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) Ибрагим аль-Джабави. Это как раз силы, состоящие на содержании США, Израиля, Иордании и Великобритании, чьи спецслужбы и военные оккупируют южносирийский городок Эт-Танф и, по меньшей мере, 4−5 лет эксплуатируют тут военную базу — а, по сути, базу для подготовки и реабилитации террористов-ваххабитов. По словам аль-Джабави, переговоры с участием российских военных о прекращении конфликта на юге Сирии и условиях перехода провинции Деръаа под контроль властей проходили в городе Бусра-аш-Шам. Как отметил аль-Джабави, формирования ССА согласились начать процесс постепенной сдачи своих вооружений, передает ТАСС. Соглашение предоставляет возможность бывшим боевикам урегулировать свой статус и пройти проверку в правоохранительных органах республики, чтобы вернуться к мирной жизни. Те из них, кто откажется сложить оружие, сможет направиться с семьей в провинцию Идлиб на север Сирии, как это сделали ранее члены непримиримых бандформирований в Восточной Гуте под Дамаском.

По сведениям ливанского телеканала Al Mayadeen, сирийские войска займут позиции ССА в районе пограничной с Иорданией реки Ярмук. В этой местности действуют террористы, связанные с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако все эти топонимы никого не должны сбить с толку — речь идет о сирийско-иорданской и, значит, сирийско-израильской границах, то есть — именно об американо-англо-иордано-израильской базе в Эт-Танфе. В связи напомним: российско-американское соглашение об уходе США из Эт-Танфа и южной Сирии в целом датировано июлем 2017 года. Но ведь его реализация целый год «откладывалась». Вот она — одна из тем переговоров Путин — Трамп, а не вопрос об Иране или «выводе проиранских сил» из Сирии. Тем более Путину малоинтересен «шиитский коридор» из Ирана в Сирию и Ливан — если США и Израиль в действительности не хотели такого «коридора», то не должны были в Сирии и Ираке действовать настолько нагло, что в итоге и спровоцировали, да и посодействовали, осознанно или неосознанно, фактическому созданию этого «коридора».

Сообщения о том, что Иран при участии властей Ирака и Сирии приступил к ремонту разрушенных и строительству новых дорог, которые в итоге свяжут Тегеран с ливано-сирийским побережьем Средиземного моря, впервые начали поступать еще после освобождения Восточного Алеппо в конце 2016 года.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Согласится ли Трамп на переговорах с Путиным признать поражения тандема США — Израиль в Ираке и Сирии и согласиться на капитуляцию на Ближнем Востоке «с сохранением лица» — сказать трудно. Впрочем, общих тем у лидеров Америки и России — много и без Сирии и Ирана. 6 июля вступили в силу подписанные Трампом «пошлины США в отношении китайских товаров». Общая стоимость товаров, облагаемых пошлинами, оценивается в $34 млрд. «Затем будут еще $16 млрд через две недели, и затем, как вы знаете, у нас есть на $200 млрд, которые находятся на рассмотрении, и затем у нас есть $300 млрд», — заявил Трамп, сообщает Reuters.

Пекин, в свою очередь, уже обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей торговой войны в истории, а также нарушении правил Всемирной торговой организации. Китайская сторона также заявила, что контрмеры в отношении США уже начали действовать. 6 июля министерство коммерции КНР заявило: «Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар. … Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему», — приводит выдержки из документа ТАСС.

«Введение пошлин является примером торгового запугивания. Это наносит серьезный ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и мешает процессу восстановления мировой экономики, — заявили китайские власти. — Такое решение властей США приведет в дестабилизации мировых рынков и нанесет вред еще большему количеству безвинных транснациональных компаний. В результате пострадают не только обычные предприятия и потребители, это также в будущем нанесет вред интересам американских предприятий и жителей, США начали самую большую торговую войну в истории».

Почему этот вопрос, как и иные «торговые войны» и «санкции», объявленные США, станут темами переговоров Путина и Трампа? По очень простой логике — 6 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому, Россия ввела дополнительные пошлины на импорт товаров из США в ответ на пошлины Трампа по стали и алюминию, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. Дополнительными ставками импортных пошлин в размере 25−40% облагаются некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно. Второй этап ограничительных мер может быть введен в марте 2021 года, либо после решения суда ВТО.

Несколькими днями ранее в ответ на требование США к миру прекратить вывозить нефть из Ирана — а это тоже своего рода торговая война — президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов не дать никому возможности на вывоз нефти и сжиженного газа через Персидский залив и Ормузский пролив. Подобные угрозы со стороны Ирана не являются беспрецедентными. Всякий раз, когда напряженность в отношениях с США возрастала, иранские официальные лица угрожали закрыть Ормузский пролив — международный водный путь, к которому примыкает Иран на севере и Оман на юге. В самом узком месте его ширина составляет всего 50 км. Отметим, что поскольку США не подписали Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., согласно которой Ормузский пролив является «международным проливом», то Иран не признает за США права транзитного прохода через Ормуз. Так что шаг Тегерана — реален.

Не зря Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил после слов Рухани, что он готов привести в действие заявление президента Ирана. 6 июля командующий КСИР Мохаммад Али Джафари приветствовал решительную позицию Рухани против Вашингтона, выразив надежду на то, что это предупреждение президента вступит в силу, «если возникнет такая необходимость». А командующий спецназа «Кодс» КСИР Ирана Кассем Солеймани в открытом письме поблагодарил президента Ирана за решительный ответ на план США, направленный на сокращение продаж нефти из Ирана, причем с очень тонким намеком, явно рассчитанным именно на Запад и Израиль: «Это тот доктор Рухани, которого мы знали, и тот, которым он должен быть».

Khamenei.ir Солдаты КСИР. Иран

И еще один мазок в общую картину — командир иранской 65-ой бригады Nohed (спецчасти ВДВ) Сирус Амоноллахи объявил о начале передачи военного опыта спецназу Китая «после одобрения высокопоставленных должностных лиц обеих стран».

Уместно также напомнить, что все последние обострения в отношениях США с Россией, Китаем и Ираном усилились после того, как РФ и КНР объявили, что нет препятствий интеграции Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Эти страны наряду с некоторыми иными начали процесс перехода в расчетах между собой, в том числе и по нефти и газу, на национальные валюты, минуя доллар США. Так что тем у Путина с Трампом куда больше, чем волнения и тревоги Израиля. Однако для прогресса и конструктивизма Трамп должен решить задачу — признать капитуляции в Сирии и Ираке, убрав оттуда войска.