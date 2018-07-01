Изобретатель Никола Тесла в мировой истории остался как выдающийся учёный, опередивший свое время и гений которого сравнивали с Леонардо да Винчи. Сам учёный заявлял, что трудится не «для настоящего», а «для будущего». Только запатентованных изобретений, изменивших инженерный мир, у него было более 300, всего насчитывается более тысячи. К примеру, его изобретения легли в основу современного энергоснабжения, он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии, его считают создателем компрессора, промышленного вентилятора, водяного насоса, электросчетчика, частотомера, рентгеновского аппарата, автомобильного спидометра, люминесцентных ламп, электрических часов, приборов электротерапии, он усовершенствовал паровые турбины, занимался разработкой локомотива, летательного аппарата, автомобиля на электрическом двигателе. Тесла также предсказал появление интернета и современных гаджетов, проводил опасные научные эксперименты на грани науки и фантастики, чем ввергал в шок даже учёных. Он спорил и конкурировал с Томасом Эдисоном.

Никола Тесла,1896

При этом его личность окутана тайной и мистикой: говорят, Тесла спал не более четырёх часов в сутки, ему являлись видения и инопланетяне, он предвидел будущее. Учёному также приписывают эксперименты с телепортацией, «лучами смерти», его имя связывают с падением Тунгусского метеорита в Сибири и «Филадельфийским экспериментом», якобы сделавшим невидимым целый корабль. Так это или нет, до сих пор остаётся загадкой, так как свой архив он сжёг, заявив, что «человечество пока не готово к величию моих изобретений».

Напомним о нескольких наиболее известных изобретениях гения и опытах, которые ему приписывают.

Война токов, или Война с Эдисоном

Имя Теслы связано с изучением переменного тока, который современники учёного считали «хламом и бредом», непригодным для широкого использования. Его оппонентом тогда стал сам Томас Эдисон, выступавший за использование постоянного тока. Напомним, постоянный ток движется только в одном направлении, его сложно транспортировать на большие дистанции (более 3 км). То есть при передаче электроэнергии, которая происходит по проводам, сопротивление растёт с увеличением длины провода, что влечёт потери из-за нагрева и, как следствие, может привести к опасным разрядам на коммутаторе. Поэтому передать большую мощность можно было увеличивая, к примеру, толщину проводов (а это дорого по затратам) или повышая напряжение. В то время как переменный ток способен менять направление несколько десятков раз в секунду, достигая больших напряжений (можно преобразовывать через трансформаторные станции), и при минимальных потерях может передаваться на длинные расстояния.

Никола Тесла в лаборатории в Колорадо-Спрингс. Начало 1900-х годов (фотография получена путём двойной экспозиции)

Научный спор о том, как должно проводиться и распространяться электричество, получил название «война токов».

О переменном токе в то время знали, но его невозможно было использовать из-за однофазности. Тесла доказал на практике, что переменный ток может быть многофазным. И создал двигатель и генератор переменного тока, которые до него никому не удавалось изобрести. Патент на изобретение генератора переменного тока Тесла уступил по договоренности за 1 млн долларов миллионеру Джорджу Вестингаузу, который использовал его при строительстве самой крупной по тем временам электростанции — ГЭС на Ниагарском водопаде.

Томас Эдисон, построивший бизнес-империю на постоянном токе, для дискредитации конкурента устраивал демонстрации опасности переменного тока, убивая на публике животных. После того, как Эдисон прознал от одного врача об идее использования переменного тока для умерщвления людей, был изобретён электрический стул. Первым на нём был казнён мужчина, убивший свою любовницу. В ответ Тесла устраивал легендарные демонстрации безопасности переменного тока, пропуская его через своё тело, чтобы зажечь лампы, чем шокировал даже учёных того времени.

Война токов шла более 100 лет, продолжившись после смерти учёных. Формально она завершилась после того, как Нью-Йорк перешёл с постоянного тока в энергоснабжении на переменный. Сегодня изобретение Теслы используется повсеместно для генерации и энергоснабжения домов.

«Катушка Теслы»

Одно из самых зрелищных изобретений — «Катушка Теслы», которая до сих пор пользуется успехом на различных шоу и которую можно увидеть в специализированных музеях, кино, шоу-бизнесе. Она является разновидностью резонансной трансформаторной схемы и используется для создания напряжения высокой частоты. Тесла создал её для экспериментов с высоковольтными зарядами, в действии «катушка» выглядит опасной и при этом пленяет своей красотой: выдаёт электрические многометровые разряды, похожие на молнии.

Тесла с «Теорией натуральной философии…» Руджера Бошковича на фоне катушки ВЧ трансформатора в своей лаборатории на Хаустон-стрит

Говоря о молниях, можно вспомнить эпизод из детства учёного, который врезался ему в память на всю жизнь. Как-то раз, гладя пушистую кошку, он обратил внимание на появляющиеся между шерстью и руками искры. Объясняя это явление, отец Теслы сказал о родстве искр с молниями и отметил, что электричество, как и кошку, можно приручить. Но всегда нужно помнить и о другой стороне — что оно может быть опасным, как природная стихия. Впоследствии многолетние эксперименты с электричеством привели к тому, что Тесла стал сторониться солнечного света, и народная молва приписала ему родство с Дракулой. В действительности же из-за регулярного воздействия электромагнитных полей он стал лучше видеть в темноте, а при свете появлялась резь в глазах — это довольно редко встречающееся заболевание. Ещё одна фобия, которая стала его спутником на всю жизнь, — это боязнь получить инфекцию. Доходило до того, что учёный не здоровался с людьми, постоянно мыл руки и отказывался есть пищу, если на неё садилась муха.

«Башня Ворденклиф»

Тесла предсказал появление интернета и современных гаджетов. Прообразом можно считать проект «Башня Ворденклиф», или «Башня Теслы», суть которой в использовании природных частот для передачи энергии и массива данных, говоря современным языком, — беспроводная коммуникация и беспроводная передача энергии. В идеале проект мог дать доступ к поставкам электричества «из воздуха» или из «эфира», что могло разорить энергетиков.

«Башня Ворденклиф»

Говоря о беспроводной передаче, Тесла заявлял, что

«Когда проект будет завершён, бизнесмен в Нью-Йорке сможет диктовать указания, и они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или любом другом месте. Он сможет со своего рабочего места позвонить любому абоненту на планете, не меняя существующего оборудования. Дешёвое устройство, по размерам не больше, чем часы, позволит его обладателю слушать на воде и суше музыку, песни, речи политиков, учёных, проповеди священников, доставляемые на большие расстояния. Таким же образом любое изображение, символ, рисунок, текст могут быть переданы из одного места в другое. Миллионы таких устройств могут управляться единственной станцией. Однако важнее всего этого станет беспроводная передача энергии».

Сегодня беспроводная передача данных — обыденность. А тогда работы Теслы были приостановлены. Исследователи до сих пор спорят, на каком этапе эти работы были закрыты и чего смог достичь Тесла. Некоторые считают, что эти исследования могли спровоцировать появление Тунгусского метеорита над Россией в 1908 году.

Загадки

Учёный занимался разработкой электрического автомобильного двигателя. В 1931 году он продемонстрировал машину с двигателем переменного тока, заявив, что он может разгоняться до 150 км/ч и передвигаться без зарядки неделю. Его изобретение было встречено насмешками современников, чертежи двигателя не сохранились.

Незадолго до смерти Тесла заявлял, что создал некий «луч смерти», который концентрировал в себе энергию, способную уничтожить 10 тыс. самолетов. Говорят также, что он занимался разработкой машины времени, фотоаппарата для мыслей, телепортацией.

Эсминец «Элдридж»

Одним из самых загадочных является так называемый «Филадельфийский эксперимент», который занял особое место в фантастической литературе и кино. По слухам, Тесла сотрудничал с военными, один из проектов касался телепортации и технологии защиты кораблей от радаров. Но эти разработки якобы не были завершены — учёный скончался от сердечной недостаточности. Также, по слухам, после смерти Теслы военные решились на эксперимент по его разработкам. Но якобы созданное вокруг эсминца «Элдридж» электромагнитное поле сделало его невидимым не только для радаров, но и для человеческого глаза. Эсминец попросту исчез. Говорят также, что судно вместе с экипажем телепортировалось — якобы его видели в 200 километрах от места эксперимента. Члены команды в результате эксперимента потеряли ориентацию во времени и пространстве, получив психические расстройства.

Тайны учёного и изобретения до сих пор тревожат умы учёных. Сам Тесла говорил:

«Великие тайны нашего бытия ещё только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом».