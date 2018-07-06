В июле 1887 года в Витебске вспыхнул страшный пожар. В единственно уцелевшем доме роженица родила мальчика. Он родился мертвым. Его кололи булавками, окунали в ведро с водой. И, наконец, он слабо мяукнул. Через восемь дней мальчика назвали Моисей — Мовша Хацкелевич. Позднее, переехав в Париж, он назовет себя Марком. Шагал, став художником, будет часто изображать петуха, символизирующего пожар. В его картинах красный цвет — это цвет тревоги. Но любил художник синий небесный цвет — цвет надежды.

Марк Шагал. Эскиз занавеса к балету «Жар-птица» в Нью-Йорке. 1945

7 июля 1887 года родился Марк Захарович Шагал— русский и французский художник еврейского происхождения.

В семье было восемь детей, Марк был старшим, шесть сестер, один ребенок умер в младенчестве. Отец проработал всю жизнь в рыбной лавке. Мать его вела хозяйство, руководила отцом и не надеясь на увеличении заработка мужа, открыла свою бакалейную лавку. Родители мечтали видеть сына юристом или на крайний случай бухгалтером, но Марка не привлекала такая перспектива, ему нравилось рисовать. У Шагала было традиционное еврейское образование на дому, изучил Тору и Талмуд, а в 1898 году поступил в 1-ое Витебское четырехклассное училище. Учеба ему всегда давалась очень трудно, но на уроках геометрии и рисования ему не было равных. Друг, зайдя к нему в комнату, увидел на стене рисунки, которые Шагал копировал с книжных иллюстраций в библиотеке: «О, да, ты художник!» — воскликнул приятель. Марку это было настолько удивительно и приятно, что, вспомнив уличную вывеску на стене одного из домов «Школа вывесок и рисунков художника Юделя Пена», он решил стать художником. С настоятельной просьбой об обучении он обратился к маме, которая с большими сомнениями исполнила просьбу сына, отведя его в мастерскую Пена. Но ученика из Марка опять не получилось, ребенок, проучившись два с половиной месяца у мастера, решил, что у Пена нечему учиться, а его учитель — это как минимум художник уровня самого Рембрандта.

Шагал решает учиться в Петербурге и, собрав с пола деньги, выпрошенные у отца, который бросил их ему на пол, он отправляется поступать в школу под руководством Николая Рериха без экзаменов сразу на третий курс, показав свои работы приемной комиссии. Недолго проучившись и в этой школе, он знакомится со своим кумиром Львом Бакстом, который скромно похвалив его творчество дает ему денег на поступление в училище Звягинцевой. В 1911 году Шагал уезжает вслед за Бакстом в Париж, где его учитель оформляет Дягилевский фестиваль.

В Париже Шагал открыл для себя Лувр, он с жадность изучал работы признанных французских мастеров, часами находясь в музеях, он заново всему учится. Свобода, которую он обрел во Франции, сопровождалась бедностью, поселившись в коммуне художников «Улье», где представители творческих профессий снимали маленькие неотапливаемые комнаты. В этот период он познакомился с разными людьми из среды искусства. Блез Сандрар и Гийом Аполлинер становятся его друзьями. Аполлинер посвящает ему свои стихи, а Марк пишет картину, посвященную ему. Немецкий торговец и покровитель Гербарт Вальде, который пропагандировал авангардное течение экспрессионизм, предложил художнику подготовить картины для Осеннего салона в Германии. На нем были выставлены картины «Россия, ослы и другие», «Посвящение невесте» и «Голгофа». А в апреле 1914 года состоялась персональная выставка художника.

Марк Шагал. Голгофа. 1912

Творчество этого периода было плодотворным, и постепенно его работы становятся воплощением света, цвета, свободы и радости жизни. Рисуя Париж, он не забывает свой родной Витебск, легко соединяя их в одной картине, например, в автопортрете с семью пальцами.

Он возвратился в Россию перед Первой мировой войной, к Белле, встретив которую на мосту, успел полюбить с первого взгляда, ее милое личико с большими глазами за годы разлуки он так и не сумел забыть. Через год они поженились, как бы не были против бедного зятя-художника ее богатые родители, имевшие несколько ювелирных магазинов.

Картины Шагала в этот период сильно изменились — влюбленная пара, ангелы и цветы, сколько счастья и радости в выбранном сочетании красок, нежности в выбранном сюжете, они живут в этот период на даче. Через год после свадьбы у них рождается дочь Ида, ставшая впоследствии биографом отца. В это время были созданы лирические картины, переполненные нежностью «Розовые любовники», «Белла в белом воротничке», «День рождения», «Прогулка» и другие. Он часто будет изображать образ своей музы на своих полотнах.

Марк Шагал. Розовые любовники. 1915

Первая мировая война заставляет уехать семью Шагала в Петроград, где он служит и работает. Немцы наступали, а евреи оставляли свои насиженные местечки. Он хотел бы сохранить и уберечь, укрыть на своих картинах родных и близких ему людей, дома и улочки своего города, память о котором, где бы он не жил, всегда была с ним, писал он в своей книге воспоминаний «Моя жизнь».

Шагал был рад приходу советской власти. Анатолий Луначарский, познакомившийся с ним в Париже в «Улье», назначив его комиссаром, предложил ему открыть в Витебске школу для юных талантов, о которой Шагал мечтал с детства, с тех самых пор, когда сам не мог найти себе достойного учителя.

Возвратившись в Витебск перед празднованием годовщины Октябрьской революции, он привлек местных маляров для воплощения своей идеи и разукрасил весь город по своим наброскам яркими красками. Это было самое большое граффити того времени.

Недолго пробыв директором созданной им школы, в 1922 году он отправляется, по приглашению друга, обратно в Париж. Художник жаловался, что в России он никому не нужен, его здесь не понимают.

В Париже он был уже известен, к сожалению, оставленные в мастерской работы практически не сохранились. Многие из них были оплачены по распискам, которые к его возвращению превратились в гроши. Богатства он не получил, но слава у него уже была, его узнали как художника-авангардиста.

Чудом он с Беллой укрылся от Второй мировой войны, улетев последним самолётом в Америку. Где прожил семь лет в эмиграции. Его возвращение в Европу надолго отложила неожиданная смерть Белы в сентябре 1944 года, когда они уже собирались возвращаться в Европу. Эта потеря для него была большой трагедией и на восемь месяцев он забросил краски и кисти. Дочь поддерживала как могла отца, она нашла ему экономку, чтобы не оставлять его одного, когда необходимо было ей уехать. Он стал иллюстрировать книгу, написанную Беллой незадолго до своей смерти, эта работа помогла в итоге вернуть художника. Первая жена осталась его музой на всю жизнь и говорил он о ней всегда как о живой.

Марк Шагал. Невеста с букетом. 1977

Любовь к искусству и творчеству позволяла художнику с одинаковым блеском оформлять и католический собор, и синагогу, и расписать плафон Парижской оперы. Особым вдохновением к искусству всегда была библия, а когда его знакомый покровитель издатель Амбруас Валлар предложил проиллюстрировать ее, он с энтузиазмом согласился. Это был уже третий заказ на книжные иллюстрации, так, в 1925 году было изготовлено 96 офортов к книге Гоголя «Мертвые души», которые Шагал сделал в течении двух лет, а затем была работа по иллюстрированию книги «Басни Лафонтена», но Валлар тянул по непонятным причинам с печатью. В итоге художник сам напечатал тираж в 1848 году, предварительно выкупив офорты и права на печать у брата, издатель к тому времени погиб в автокатастрофе. Готовясь к работе по иллюстрированию библии он совершил поездку в Палестину и написал там 40 набросков, книга была напечатана только в 1956 году.

Второй женой художника стала Валентина Бродская, владелица лондонского салона моды и дочь известного фабриканта и сахарозаводчика Лазаря Бродского, они расписались в 1952 году.

Шагал прожил долгую творческую, насыщенную событиями, жизнь. Родившись в Витебске, больше 60 лет он прожил в не России, но навсегда сохранил в своей памяти родной город. Во Франции он открыл себя Лувр, который дал больше, чем все учебные заведения, в которых он пытался учиться. Эмигрировав в Америку, он не переставал работать за исключением периода потерь. В его жизни было две женщины, помогавшие и вдохновлявшие его в жизни, которые оберегали своего нежного и лукавого Шагала искренней любовью. Прожив почти сто лет, умер он в 1985 году, оставив после себя большое количество картин.