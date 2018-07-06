Прошедший в конце июня в Брюсселе саммит Европейского совета показал, что в «иерархии» проблем и вызовов, с которыми эта международная организация постарается каждодневно сталкиваться, миграционная тема продолжает со всей определённостью «лидировать». Отмечая, что достигнутый в «европейских верхах» компромисс (решения о том, чтобы не мигранты-беженцы определяли для себя страну проживания, создание «центров высадки» мигрантов вне ЕС, фактическая ревизия принятой ранее «системы квот» и т. д.), конечно, достаточно гибкий, является как компромиссом отдельных групп стран, так и ведущих политических сил Евросоюза, мы попытаемся показать суть подходов к этой непростой проблеме со стороны главных «политических семей» современного ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

Исторически наиболее благожелательная линия в отношении иммигрантов и беженцев в страны Европы исходит со стороны политических сил левого фланга. Коммунисты, экологисты, значительная часть социал-демократии на протяжении многих десятилетий отстаивают гражданские и экономические права экономических иммигрантов и беженцев в европейских странах, исходя из принципиальной приверженности правам человека и нормам гуманизма.

С точки зрения объединяющей многие коммунистические и левосоциалистические национальные партии стран-членов ЕС Партии европейских левых, «миграционный кризис приоткрывает системный кризис капитализма» и неумелую политику в сфере иммиграции, проводимую как ЕС в целом, так и его ключевыми государствами. Радикальные левые политики подчёркивают, что имеет место попытка использовать беженцев как инструмент социального демпинга, что лишь способно усилить чувства национализма и ксенофобии у европейского населения. Один из видных представителей левого популизма в ЕС, лидер французского движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон ещё несколько лет назад говорил мне, что «иммигранты являются не проблемой, а козырем для Франции и Европы». Глобально подобный подход сохраняется у большей части коммунистов и левых социалистов в Западной Европе и после «кризиса беженцев».

(сс) Rémi Noyon Жан-Люк Меланшон

Пожалуй, ещё более благожелательную позицию в отношении беженцев и иммигрантов занимают представители европейских «зелёных». Так, в недавнем совместном заявлении французских, голландских, бельгийских и люксембургских экологистов отмечается, что они выступают за безусловную приверженность принципу «безусловности приёма» людей, ищущих в ЕС убежище от политических и религиозных гонений, голода, нищеты и климатических невзгод. Европейская зелёная партия (ЕЗП), со своей стороны, призывает «отказаться от популистского дискурса, который инструментализирует страхи в отношении к другому в политических целях» реакционных сил. ЕЗП и участвующие в её деятельности партии исходят из того, что достойно принять и обустроить беженцев из государств Юга является «моральным долгом для будущих поколений».

Схожей позиции придерживаются партии союзного ЕЗП в Европейском парламенте Европейского свободного альянса (ЕСА), объединяющего в основном левоцентристски ориентированные сепаратистские и автономистские партии. С учётом того, что ЕСА делает социальную справедливость ключевым приоритетом своей программы, это означает, что «евросеапаратисты» «борются против всех форм дискриминации», в том числе в отношении иммигрантов и беженцев. Не только на словах, но и на деле; вспомним, сколь благожелательна политика в отношении этой категории иностранцев со стороны Женералитета Каталонии и региональной исполнительной власти Корсики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте. Маньяк

Если говорить о подходе социал-демократии, то здесь следует иметь в виду, что к идеологическим принципам гуманизма и солидарности, из которых в отношении иммигрантов исходят политические установки Социалистического Интернационала и Партии европейских социалистов (ПЕС), «примешивается» необходимость осуществления более рациональной, прагматичной линии. Особенно это касается правящих восточноевропейских социал-демократических партий (Словакия, Румыния). Но если мы посмотрим на модернизацию национальных законодательств в сфере иммиграции в последние годы в ряде более благополучных стран, где у власти находятся социал-демократы (Швеция, Мальта), то и здесь происшедшие перемены происходили со знаком ужесточения правил приёма иммигрантов и беженцев.

В то же время, это не случайно, что именно Испания, где всего несколько недель назад к присяге было приведено социалистическое правительство, открыло в июне свою территорию для принятия судна «Аквариус» с африканскими беженцами. Ставший сегодня самым влиятельным социалистом «Старого Света» премьер-министр Испании Педро Санчес заявил по этому поводу: «Мы не могли позволить, чтобы безразличие переросло в человеческую трагедию и гуманитарный кризис». Испанские социалисты (с учётом солидарной позиции со стороны других партнёров по ПЕС) настаивают на реализации общей европейской политики в отношении миграции, полагая, что сокращение этой тенденции возможно только в случае оказания эффективной социальной, экономической и гуманитарной помощи странам Юга.

Mtdata.ru Беженцы

Нередко в отечественных СМИ можно прочитать о кризисе и провалах «либеральной» стратегии ЕС в сфере миграции. Здесь следует сказать о том, что, на деле, сегодня не либералы-центристы играют ключевую роль в европейской политике. Действительно, если посмотреть на документы Альянса либералов и демократов за Европу, там можно найти немало общегуманистических рассуждений на данную тематику. Такой либеральный деятель, как президент Франции Эмманюэль Макрон, уверен, что для решения миграционной проблемы «необходимы быстрые совместные решения на совместном уровне».

Либералы критикуют исходящие от правопопулистского и крайне правого лагерей предложения о полном заслоне для новых миграционных потоков из стран Азии и Африки. Но и в случае с центристами внутренняя политика, что называется, командует. Реальные изменения национального иммиграционного законодательства, имевшие место в последние несколько лет в Дании, Бельгии, Нидерландах, да и в той же Франции, чётко направлены на ограничение миграции, ужесточение борьбы с её нелегальной составляющей. Таким образом, можно сделать вывод, что — если мы анализируем отношение политического спектра к рассматриваемой проблематике, — чем более двигаясь вправо, тем более «жёсткую позицию» в отношении разрешения «миграционного вопроса» мы имеем. И этот тезис гораздо более ярко проявится в подходах сил, располагающихся в правой части европейской политики.