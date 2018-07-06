Опять на почту пришла блогозапись С. Собянина о том, что он сдал в избирком подписи москвичей в поддержку его самовыдвижения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новый срок. Собянин

В какое время мы живем?

Такова культура власти, которая не спрашивает согласия на направление мне личных писем, к тому же не самых грамотных.

А на кого рассчитано заявление К. Ремчукова, начальника избирательного штаба о том, что выдвижение С. Собянина от себя самого, а не от правящей партии — чтобы его могли поддержать люди из разных политических и общественных организаций?

Видимо, претендент и его начштаба считают, что членам партий, которые с правящей партии — в контрах, партийная совесть не позволит проголосовать за С. Собянина, если бы тот пошел от «Единой России».

Или что связь с правящей партией опорочит всё то, что сделано мэром в прошлом, а к тому, что сделано, партия «Единая Россия» отношения не имеет.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

Вот, такие варианты.

Вопрос о том, как избираться, обычно не возникает: у кандидатов выбора-то нет. Если нет товарищей по партии или ты с ними не согласен, то — самовыдвижением.

Либо — от товарищей по партии. Третьего не дано.

С. Собянин и его советчики решили, что варианты все-таки есть, хотя и самые затратные. И сделали выбор в пользу самовыдвижения.

Самовыдвижение на уровень губернатора, мэра, главы муниципалитета, а не выдвижение от партии — это просчитанный карьеризм. И иллюзия того, что временное дистанцирование от групп вчерашних товарищей сохранит их преданность и поможет приобрести новых друзей.

Можно, правда, считать, что случай с самовыдвижением С. Собянина — следование советам его политтехнологов, убежденных, что те или иные приемы действительно оказывают решающее значение на избирателей.

Использованная аргументации для объяснения самовыдвиженчества — ложная и вредная.

Ложная, так как при тайном голосовании не обнаружить политический окрас избирателей, выбравших мэром или губернатором. Это ложный посыл.

Вред заявления в том, что оно — сигнал к действию, в том числе и всем тем, кто за счет публичной «самоотверженной» поддержки мэра или губернатора не прочь именно в предвыборный период обеспечить себе послевыборное благополучие.

Вспомним, как активизировались те, кто сразу же поддержал идею московской реновации, не обращая внимание на то, что первоначальный вариант законопроекта грубо игнорировал гражданские права москвичей. И что потребовалось вмешательство президента и несколько месяцев работы в Госдуме, чтобы сбалансировать закон и стабилизировать напряжение в обществе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин. Реновация

Расчет на то, что московские региональные отделения политических партий, имеющих хоть какой-то электорат, поддержат С. Собянина, а не своих однопартийцев, не обоснован. О поддержке заявило только столичное отделение «Единой России».

25 июня партийная конференция московских единороссов приняла решение о поддержке кандидатуры Сергея Собянина на выборах в мэры столицы.

Публично он об этом не просил товарищей по партии, с ними не советовался, на конференции не присутствовал, хотя является членом президиума регионального политсовета и членом бюро Высшего совета партии.

А до этого С. Собянин был активным партийцем.

В марте 2011 года на городской конференции был избран секретарем политсовета столичной партийной организации. Одна из задач, которую он поставил перед московскими единороссами, заключалась в том, чтобы сделать каждую первичную организацию каналом обратной связи между партией, руководством города и москвичами.

Задача выполнена? Видимо, нет, поскольку потребовалось проводить спецоперацию по сбору предложений и наказов в ходе подписки.

В 2012 году политсовет столичного отделения «Единой России» принял решение о созыве отчетно-выборной конференции, на которой главным вопросом станут тайные, на альтернативной основе выборы секретаря политсовета (такие выборы по решению съезда «Единой России» впервые должны пройти во всех региональных ячейках партии).

Москва — один из немногих регионов, где отделение «Единой России» возглавлял глава субъекта РФ, мэр города. В то время губернаторы, особенно те, кому предстояли выборы в регионе, хотели участвовать в выборах секретаря политсовета отделения «Единой России» с тем, чтобы в случае успеха занять пост главы ячейки. Но исключение было сделано только для тех глав субъектов, кто уже возглавляли региональные отделения. Это в то время саратовский и краснодарский губернаторы Валерий Радаев и Александр Ткачев.

Однако 17 декабря 2012 на XVI конференции московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» секретарь Генерального совета партии «Единой России» С. Неверов предложил освободить мэра Москвы от должности секретаря московского партийного отделения для того, чтобы он мог сосредоточиться на работе в Высшем совете партии.

Er.ru Заседание Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»

Аргумент прозвучал, но в него никто не поверил, хотя и проголосовали за нового секретаря.

В чем заключалась эта сосредоточенная работа в бюро Высшего совета, не ясно до сих пор. На официальной странице партии в разделе бюро Высшего совета опубликован список членов бюро и только 12 решений бюро, два из которых приняты 25 января 2016 года, остальные в ноябре — декабре 2015 года. По своему содержанию эти решения не требовали от С. Собянина того, что С. Неверов назвал сосредоточенной работой. Как и для других членов бюро — В. Матвиенко, С. Шойгу и др.

Возможно, это действительно важно для партии — рассмотреть на бюро, как обсуждался проект положения о порядке проведения общефедерального предварительного партийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы 22 января 2016 года, о работе над подготовкой программного документа на выборах в Госдуму.

Чем вообще занято бюро Высшего совета, в открытом доступе установить не удалось.

И сейчас, становясь самовыдвиженцем, С. Собянин дистанцируется от партии.

Поступил как В. Путин, но не заметил разницы: В. Путин не являлся членом партии «Единая Россия». Более того. По федеральному закону президент Российской Федерации вправе приостанавливать свое членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий. Именно таким образом подчеркивается надполитическая (в отношении политических партий) функция президента.

Было бы правдоподобнее, если надполитичность мэра подкреплена приостановкой членства во всех выборных органах партии и в самой организации. Шаг формальный, но хотя бы ради политического приличия, не оскорбляя товарищей по партии.

Некоторые из них оказались обиженными и заявили об этом публично. В медиа распространилось заявление одного из членов партии, Елены Ткач, возмущенной таким поведением однопартийца С. Собянина.

Она считает откровенным плевком в лицо всем московским членам партии «Единая Россия», а их 150 000 человек, то, что в Москве, в отличие от других регионов, не проходят праймериз по выбору кандидатуры на пост мэра. Она также считает откровенным позором партии невыдвижение партийного кандидата на выборах мэра столицы России. О какой партии власти можно говорить, если она неспособна выдвинуть не только кандидата в президенты (что еще можно понять, исходя из сложившейся ситуации), но даже кандидата на пост главы столицы страны. В подобном раскладе это не «партия власти», а структура поддержки любой инициативы чиновного аппарата и любой чиновной кандидатуры.

Kremlin.ru Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в 2017 году

Секретарь МГРО партии «Единая Россия» на конференции так объяснил позицию: «Многие говорят: «Да, мы сделаем все лучше, да, мы сделаем все правильно», но они только говорят, а в Москве нужно не говорить, а делать. Сергей Семенович Собянин конкретными делами доказал, что никогда не дает пустых обещаний».

Старо как мир, опять же. Никакого креатива. Шаблон, недостойный интеллекта нашего города.

Единственным достоверным аргументом было бы сравнение члена партии С. Собянина с членом партии Ю. Лужковым. Потому что конкретные дела мэра и его обещания можно сравнить только с конкретными делами человека, уже побывавшего мэром, а не с конкретными делами директора школы, главврача или генерального директора ООО или представителя политпартии, заявившей о выдвижении своих кандидатов на мэрских выборах 2018 года.

Дистанцированность С. Собянина от партии «Единая Россия», возможно, продуктивный политтехнологический ход в разношёрстном городе, но точно не идет на пользу укреплению партийно-политической системы в нашей стране и является ударом по гражданскому обществу.

Семнадцать лет назад Госдума приняла в первом чтении закон «О политических партиях», внесенный президентом Российской Федерации. Представителем президента при рассмотрении законопроекта был председатель Центризбиркома, подчеркивая неотъемлемость участия политических партий при формировании выборных органов государственной власти в стране.

Гражданское общество

Первый же и наиболее значимый аргумент в пользу принятия закона заключался в том, как конституционно важно конституирование института политических партий как существенного и необходимого элемента гражданского общества.

Поэтому выдвижение С. Собянина политической партией было бы важным шагом на пути развития гражданского общества, а самовыдвижение — шаг в противоположном направлении.

Но справедливости ради надо сказать, что все делается по закону. Никакого нарушения законодательства нет.

Но издевательство над только-только становящейся на ноги партийно-политической системой в нашей стране налицо.