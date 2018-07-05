«Черный миропроект»: у Владимира Путина и Дональда Трампа один общий враг
Почему у Владимира Путина и Дональда Трампа очень позитивная, хотя и очень сложная переговорная повестка в Хельсинки? Это очень непростой вопрос, ответ на который, а еще больше — принятие такого ответа от читателя, требует предварительной достаточно хорошей подготовки.
Тем не менее, не растекаясь мыслью по древу, можно выделить следующие тезисы, которые проливают свет именно на такое понимание перспектив переговоров лидеров России и США. Во-первых, проведение переговоров означает, что Трамп настолько окреп во внутренней политике и застрахован от переворота или ареста, что теперь Владимир Путин может с ним встретиться. Ранее встреча с Трампом не имела смысла, так как он не мог гарантировать сделку. А если таких гарантий он предоставить не мог, то встречаться смысла не имело.
Из чего можно сделать такой вывод? На прошлой неделе 19 конгрессменов поставили на голосование резолюцию, требующую, во-первых, назначения второго спецпрокурора для расследования попыток верхушки министерства юстиции совершить государственный переворот, во-вторых, немедленного ареста Хиллари Клинтон, которая руководит заговором глубинного государства против Трампа.
Примечательно, что в новостной ленте мировых СМИ нет ни одного упоминания о второй резолюции, требующей ареста Хиллари Клинтон, несмотря на то, что она была поставлена на голосование конгрессменами, которые на прошлой неделе вызвали на ковер директора ФБР и замминистра юстиции Розенстейна, надзирающего за расследованием Мюллера, и в ходе допроса на повышенных тонах поймали их на отказе предоставить документы, изобличающие Коми и Мюллера как заговорщиков и взяточников, виновных в оскорблении Конгресса, саботаже расследования и лжесвидетельстве под присягой.
И в прошлую пятницу они таки заставили Конгресс принять резолюцию, подтверждающую эти обвинения и обязывающие руководство министерства юстиции в семидневный срок (то есть не позднее этой пятницы) предоставить недостающие документы под угрозой осуждения за оскорбление Конгресса и импичмента.
То есть Хиллари Клинтон ходит под угрозой ареста и дальнейшего уголовного преследования вместе с целым рядом высокопоставленных сотрудников минюста, ФБР, ЦРУ и так далее. Соответственно, возникает логичный вопрос — кто из силовых структур США осуществляет силовую поддержку президента Трампа против «глубинного государства»? И этот ответ, несомненно, есть.
Во-вторых, несомненно, Украина, Сирия, КНДР будут присутствовать в теме переговоров лидеров России и США. Нюанс заключается только в том, в каком качестве эти темы будут присутствовать. Дело в том, что эти конфликты были инспирированы врагами не только России, но и США Трампа. И особенность положения Трампа состоит в том, чтобы закрыть эти конфликты, но без потери лица. И Владимир Путин спокойно его может поддержать по этим вопросам, так как их закрытие отвечает и национально-государственным интересам России. Но это только с одной стороны.
С другой стороны, эти темы пресс-службы вынуждены будут засветить как основные с целью сокрытия истинных целей встречи, ради обсуждения которых она, собственно говоря, и проводится.
И вот тут мы подходим к главному — в-третьих. Дело в том, что у России Путина, как и у Америки Трампа — один общий враг, наиболее известными наименованиями которого являются — «глубинное государство», а также «черный миропроект», фронтменом которых выступает Хиллари Клинтон в США, а в Европе — Ангела Меркель, идеологическую и финансовую основу которого составляет мутировавший фашизм Третьего Рейха (почему в этой связке — Путин-Трамп — и появился Израиль — Нетаньяху 9 мая в Москве).
Задача этого «черного миропроекта» — осуществить захват мира под лозунгами поклонения сатане и превратить людей в рабов, лишенных любой идентичности. Соответственно, проект Трампа — «Сделаем Америку снова Великой» прямо этому противоположен, так как великой страну делают люди, ее населяющие. Соответственно, великой стране нужны не оцифрованные рабы, а свободные великие люди.
Но разве Владимир Путин решает в России другую задачу? — Нет, точно такую же — становление Великой России. Аналогичную задачу в Китае решает Си Цзиньпин. Поэтому, несмотря на все расхождения по тактическим вопросам, в стратегических вопросах они союзники. Поэтому формирование вместо G7 совершенно другой конфигурации мировых центров силы в виде G3 (Россия, Китай, США) не является более слишком оторванной от геополитических реалий ментальной конструкцией. Классический реалполитик — Север против Юга,
Но именно эта третья тема и будет главной, ради которой встречаются Путин и Трамп, так как надо лично поговорить с глазу на глаз о том, что и как делать в борьбе с общим врагом наших стран и человечества в целом. Но, естественно, об этой главной цели встречи не будет сказано ни слова.
Естественно, будут и проигравшие, за счет которых и будет формироваться новый мировой порядок. Исходя из той стратегической повестки, которая надвигается, скорее всего, на эту роль назначены Евросоюз и Иран. Почему и как — это отдельный большой материал.
В условиях договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа постсоветское пространство будет возвращено России по факту. Это означает, что после встречи в Хельсинки бывшие союзные республики столкнутся с совершенно новой геополитической реальностью и постановкой задач со стороны Москвы. А какие выводы они из этого сделают — будет зависеть только от трезвомыслия местных политических элит. Как пишет один авторитетный блогер, кто первый в очередь, тому и тапки будут теплые и с опушкой.