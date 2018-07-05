Почему у Владимира Путина и Дональда Трампа очень позитивная, хотя и очень сложная переговорная повестка в Хельсинки? Это очень непростой вопрос, ответ на который, а еще больше — принятие такого ответа от читателя, требует предварительной достаточно хорошей подготовки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Тем не менее, не растекаясь мыслью по древу, можно выделить следующие тезисы, которые проливают свет именно на такое понимание перспектив переговоров лидеров России и США. Во-первых, проведение переговоров означает, что Трамп настолько окреп во внутренней политике и застрахован от переворота или ареста, что теперь Владимир Путин может с ним встретиться. Ранее встреча с Трампом не имела смысла, так как он не мог гарантировать сделку. А если таких гарантий он предоставить не мог, то встречаться смысла не имело.

Из чего можно сделать такой вывод? На прошлой неделе 19 конгрессменов поставили на голосование резолюцию, требующую, во-первых, назначения второго спецпрокурора для расследования попыток верхушки министерства юстиции совершить государственный переворот, во-вторых, немедленного ареста Хиллари Клинтон, которая руководит заговором глубинного государства против Трампа.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Примечательно, что в новостной ленте мировых СМИ нет ни одного упоминания о второй резолюции, требующей ареста Хиллари Клинтон, несмотря на то, что она была поставлена на голосование конгрессменами, которые на прошлой неделе вызвали на ковер директора ФБР и замминистра юстиции Розенстейна, надзирающего за расследованием Мюллера, и в ходе допроса на повышенных тонах поймали их на отказе предоставить документы, изобличающие Коми и Мюллера как заговорщиков и взяточников, виновных в оскорблении Конгресса, саботаже расследования и лжесвидетельстве под присягой.

И в прошлую пятницу они таки заставили Конгресс принять резолюцию, подтверждающую эти обвинения и обязывающие руководство министерства юстиции в семидневный срок (то есть не позднее этой пятницы) предоставить недостающие документы под угрозой осуждения за оскорбление Конгресса и импичмента.

То есть Хиллари Клинтон ходит под угрозой ареста и дальнейшего уголовного преследования вместе с целым рядом высокопоставленных сотрудников минюста, ФБР, ЦРУ и так далее. Соответственно, возникает логичный вопрос — кто из силовых структур США осуществляет силовую поддержку президента Трампа против «глубинного государства»? И этот ответ, несомненно, есть.

Во-вторых, несомненно, Украина, Сирия, КНДР будут присутствовать в теме переговоров лидеров России и США. Нюанс заключается только в том, в каком качестве эти темы будут присутствовать. Дело в том, что эти конфликты были инспирированы врагами не только России, но и США Трампа. И особенность положения Трампа состоит в том, чтобы закрыть эти конфликты, но без потери лица. И Владимир Путин спокойно его может поддержать по этим вопросам, так как их закрытие отвечает и национально-государственным интересам России. Но это только с одной стороны.

С другой стороны, эти темы пресс-службы вынуждены будут засветить как основные с целью сокрытия истинных целей встречи, ради обсуждения которых она, собственно говоря, и проводится.

И вот тут мы подходим к главному — в-третьих. Дело в том, что у России Путина, как и у Америки Трампа — один общий враг, наиболее известными наименованиями которого являются — «глубинное государство», а также «черный миропроект», фронтменом которых выступает Хиллари Клинтон в США, а в Европе — Ангела Меркель, идеологическую и финансовую основу которого составляет мутировавший фашизм Третьего Рейха (почему в этой связке — Путин-Трамп — и появился Израиль — Нетаньяху 9 мая в Москве).

U.S. Department of State Хиллари Клинтон и Ангела Меркель

Задача этого «черного миропроекта» — осуществить захват мира под лозунгами поклонения сатане и превратить людей в рабов, лишенных любой идентичности. Соответственно, проект Трампа — «Сделаем Америку снова Великой» прямо этому противоположен, так как великой страну делают люди, ее населяющие. Соответственно, великой стране нужны не оцифрованные рабы, а свободные великие люди.

Но разве Владимир Путин решает в России другую задачу? — Нет, точно такую же — становление Великой России. Аналогичную задачу в Китае решает Си Цзиньпин. Поэтому, несмотря на все расхождения по тактическим вопросам, в стратегических вопросах они союзники. Поэтому формирование вместо G7 совершенно другой конфигурации мировых центров силы в виде G3 (Россия, Китай, США) не является более слишком оторванной от геополитических реалий ментальной конструкцией. Классический реалполитик — Север против Юга,

Но именно эта третья тема и будет главной, ради которой встречаются Путин и Трамп, так как надо лично поговорить с глазу на глаз о том, что и как делать в борьбе с общим врагом наших стран и человечества в целом. Но, естественно, об этой главной цели встречи не будет сказано ни слова.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Естественно, будут и проигравшие, за счет которых и будет формироваться новый мировой порядок. Исходя из той стратегической повестки, которая надвигается, скорее всего, на эту роль назначены Евросоюз и Иран. Почему и как — это отдельный большой материал.

В условиях договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа постсоветское пространство будет возвращено России по факту. Это означает, что после встречи в Хельсинки бывшие союзные республики столкнутся с совершенно новой геополитической реальностью и постановкой задач со стороны Москвы. А какие выводы они из этого сделают — будет зависеть только от трезвомыслия местных политических элит. Как пишет один авторитетный блогер, кто первый в очередь, тому и тапки будут теплые и с опушкой.