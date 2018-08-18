Правительство Пермского края отчиталось об итогах XII Международного Дягилевского фестиваля. Как и следовало ожидать, власти опять все сделали правильно.

Цитата из к/ ф «Седьмая печать». реж.Ингмар Бергман. 1957. Швеция Игра в шахматы

Выручка растёт, география расширяется, задействуются новые площадки, зрители от восторга кричат ещё громче и ещё сильнее.

«11 дней в городе царила невероятная творческая атмосфера. Но мы изначально подходили к Дягилевскому фестивалю не только как к уникальному культурному событию. Для нас теперь это еще и источник экономического движения — мы больше внимания уделили привлечению туристов. Была проведена тщательная подготовка. И предварительные результаты социсследования, которые сегодня есть, говорят о том, что фестивали могут стать инструментами повышения привлекательности края», — убежден губернатор Пермского края Максим Решетников.

Zampolit.com Максим Решетников

Про уникальное культурное событие скажу ниже, сперва нужно разобраться с «экономическим движением». В отличие от главы региона я не являюсь кандидатом экономических наук, поэтому данный термин мне не знаком. Поиски в интернете оказались безуспешными. Поэтому осмелюсь предположить, что это всего лишь эвфемизм, призванный скрыть не очень привлекательную действительность. Ведь напрямую не сказано, что фестиваль приносит прибыль региону, но и не сказано обратное, поэтому в контексте всего высказывания волшебное словосочетание воспринимается весьма положительно.

Дело в том, что прибыль фестиваля составила около 13 млн рублей. Больше всего на этом заработал гостиничный бизнес: фестиваль принес отелям, обеспечивающим проживание гостей города, 7 млн 900 тыс. рублей. Еще 4 млн 700 тыс. рублей было потрачено в кафе и ресторанах, как предполагают в краевом министерстве культуры, исключительно гостями фестиваля, ведь пермяки не едят в принципе, тем более, когда на сцене блистают красные шнурки самого главного человека. Сувенирная продукция принесла в копилку фестиваля лишь 300 тыс. рублей, новый парфюм от Теодора Курентзиса ситуацию не сильно улучшил.

Любопытно, что, отчитываясь об итогах фестиваля, глава регионального минкульта Вячеслав Торчинский умолчал о прибылях, полученных от продажи билетов. А ведь ранее генеральный менеджер фестиваля Марк де Мони отметил, что именно региональный минкульт оказывает давление на театр с целью повышения цен на события фестиваля. Это очень важная тема, если было продано 14 тыс. 479 билетов, то прибыль от них может быть достаточно высока. Вместе с тем возникает вопрос, а куда идет эта прибыль? Возвращается ли она в министерство культуры, которое, по данным, приводимым РБК, выделило аж 20 млн рублей на организацию фестиваля.

detki-modniki.com.ua Красные шнурки

Если эта сумма окупается, если театр возвращает деньги краевому ведомству, в чем лично я очень сомневаюсь, то тогда можно смело говорить об «экономическом движении» в хорошем смысле этого слова.

Конечно, я бесконечно рад за местную буржуазию, которая благодаря гостям города увеличила прибыли в своих ресторанах и отелях, но хотелось бы, чтобы развивались более актуальные сферы и среды. А краевые власти, коль скоро они так поддерживают гостиничный бизнес и кулинарию, могут просто доплачивать им вместо финансирования убыточного фестиваля, на этом они еще и сэкономят.

Так что «экономическое движение», как отметил губернатор, действительно присутствует, движение прямиком в пропасть.

Культура

Кто-то может мне возразить, что культура, искусство и все, что связано со сферой смыслов, не должно приносить прибыль, цель его совершенно не в этом, поэтому упрекать организаторов фестиваля не следует. Я с этим соглашусь, только с некоторыми оговорками.

Цитата из видео youtobe пользователя tvsapog Карнавал в Венеции

Во-первых, тезис (с которым я категорически не согласен) о том, что главная цель культуры в извлечении максимальной прибыли, выдвигают как раз мыслители либерального толка. Этому учат в университетах (я сам стал жертвой подобного культурного просвещения, поэтому знаю не понаслышке), в соответствии с ним организовывают фестивали, подобные Дягилевскому, всевозможные мероприятия, преобразовываются библиотеки и музеи. Странно, но они никогда не объясняют, почему именно так должно быть, просто должно и все. Дягилевский фестиваль был организован людьми с подобными взглядами, при поддержке людей с подобными взглядами, поэтому это в их логике — разочароваться убыточностью фестиваля, не в моей.

Во-вторых, культура, по моему мнению, должна нести светлое, вечное, доброе. Для такой культуры не жалко средств из бюджета. Как я не раз уже показывал, посыл Дягилевского фестиваля прямо противоположный, он несет в себе деструктивные смыслы, преподносимые в самых извращенных формах. Смерть, наркотики, гомосексуализм — вот обновленный слоган подобных карнавализированных празднеств. Конечно, эксперименты должны быть, должны быть неожиданные и спорные постановки, но и финансирование их должно быть пропорциональным, хотя благодаря многочисленным спонсорам они могут обойтись и без него.

Но мало ли что я думаю, кто-то скажет, что нет, гомосексуализм и наркотики — это наше все и мы будем только это производить в бесконечном объеме. Но тогда возникает вопрос: для пермских властей существует позиция федерального Министерства культуры? Разве не знакомы они с высказыванием министра культуры России Владимира Мединского, подчеркнувшего, что его ведомство будет поддерживать лишь лучшие образцы отечественной культуры, но не «культурный мазохизм», ввозимый нам с Запада. По всей видимости, Москва Перми не указ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

В этой связи хочется пару слов сказать о другом фестивале, который пройдет в Перми в начале октября 2018 года. Речь идет о III Международном фестиваля Мартина Макдонаха, проводимом Пермским театром «У Моста». Как ясно из названия, мероприятие будет посвящено творчеству крупнейшего современного ирландского драматурга, первооткрывателем которого для российского зрителя стал именно наш пермский театр.

Хочется спросить, оказывается ли данному фестивалю поддержка, сопоставимая с поддержкой Дягилевского? Ответ очевиден, а ведь мероприятие не менее значимо для города. Конечно, театр «У Моста» не сможет вместить всех желающих, он значительно перерос свои скромные владения, не способные освоить гигантский поток зрителей, желающих попасть на спектакли. Поэтому вполне оправданной выглядит просьба руководства театра передать в 30-й, юбилейный год своего существования Дворец культуры «Телта», в котором располагается большой зал вместимостью 600 человек. Лично мне как зрителю кажется, что наличие большой сцены предоставит художественному руководителю театра Сергею Федотову больше простора для творчества: посмотреть его спектакли в «Телте» и сравнить их с камерными постановками в старом здании было бы очень интересно.

Teatr-umosta.ru Театр

Но тут еще дело в другом, в СМИ появилась информация, что ДК «Телта» хотят снести для строительства на данной территории гостиницы. Как вам это экономическое движение? Быть может, новая гостиница будет принимать там гостей очередного Дягилевского фестиваля, повышая за счет бюджета свои прибыли?

Проблема современной политической системы заключается в том, что она сносит дворцы культуры и водружает на их месте торговые центры. Это откровение было явлено мне еще давно, когда я увидел, как на месте книжного магазина, существовавшего много лет, открылся алкогольный супермаркет. Если культура не приносит прибыль, то она будет вытеснена чем-нибудь другим.

Губернатор Решетников не раз подчеркивал свое стремлении развивать культурную специфику в Перми, однако она выглядит крайне однобокой и в духе наследия «культурной революции» бывшего краевого начальника Олега Чиркунова, от которого он отказываться не собирается. Что же получается? С одной стороны, выделяем 20 млн на «культурный мазохизм», а с другой, строим на месте ДК «Телта» гостиницу? Думается, что если бы краевые власти хоть чуточку больше пытались соблюсти баланс между классическим и постмодернистским искусством, то вопросов к ним у общественности было бы намного меньше.