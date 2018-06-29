Шенкурская операция красных упоминалась в докладе английскому парламенту как «мощные атаки под хорошим руководством» и задела победителей Мировой войны — германцы сдались, а тут какие-то партизаны и голодные красноармейцы. Командующий русскими войсками Северной области генерал В. Марушевский: «…генерал Айронсайд решил дать красным хороший удар, чтобы дать им почувствовать им нашу силу, и с другой стороны, добиться успеха чтобы загладить потеряю Шенкурска и Тарасово» (1). Битву планировалось провести в марте 1919 года на Пинежских просторах, времени на подготовку оставалось немного.

Владимир Станулевич
Деревня Земцово — православный взгляд

Целью определили изгнание красных с Пинеги, и, возможно, выход к Котласу — в тыл красному Двинскому фронту, а ближайшей — занятие Карпогор и окружение пинежских частей РККА в районе Труфановой Горы. Сначала англичане зачистили кадры своих союзников — белых. Они предложили заменить капитана П. Акутина, сформировавшего в январе 1919 года белые отряды в единый фронт, на полковника П. Дилакторского. Дилакторский хорошо зарекомендовал себя на Двине, где с 50-ю офицерами уничтожил угрожавшую английскому монитору батарею красных. Командующий силами интервентов Айронсайд: «В районе Пинеги и Мезени действовало очень мало активных большевистских комиссаров, и энергичному лидеру не составило бы особого труда разогнать их и перенести боевые действия юго-восточнее, к Вычегде и Котласу» (2). Замена была спорная, но Марушевский скрепя сердце Акутина заменил. На общее руководство англичане поставили полковника Бортона — кавалера ордена Креста Виктории.

Владимир Станулевич
Заросшая травой могила красноармейца — защитника от английских интервентов

Марушевский: «Кажется, по всей английской армии было всего лишь 40 офицеров, удостоенных этого исключительного отличия… Полковник Б. как раз перед операцией повредил себе ногу, и я застал его в полулежачем состоянии. Он произвел на меня впечатление отличного солдата, но вместе с тем он совершенно еще не освоился ни с условиями работы, ни с предстоящими трудностями» (3).

Фронт на Пинеге проходил у деревень Поча и Труфанова Гора. Его должны были атаковать от города Пинеги белые отряды полковника Дилакторского и капитана второго ранга Чаплина от Сояльских озер. Самую трудную задачу — 150-километровый поход через болота, тундру и леса — англичане взяли на себя. Отряд в 1300 человек, в том числе 600 морских пехотинцев-англичан, выходил из деревни Остров на реке Пинеге, шел по льду рек Охтомы и Покшеньги, выходил прямо к Карпогорам с целью захватить их и перерезать единственную дорогу красного фронта у Почи.

Марушевский: «Расстояние между точкой удара русскими частями и точкой удара английской колонны было около 70 верст. Обход, планируемый англичанами, уже выходил из области тактической и делался операцией стратегической… я… указал на трудности передвижения по замерзшей тундре, на дальность расстояний точек атак русскими и английскими силами. Я настаивал на том, что стоверстный путь английской колонны будет своевременно открыт красными. Все это, конечно, осталось «гласом вопиющего в пустыне» (4).

Владимир Станулевич
Оттуда, по льду реки Покшеньги, в марте 1919 года наступал на Карпогоры отряд английской морской пехоты и белых

Марушевский был прав, что неуспех закладывался планом операции. Но вот дальше генерал стал врать: «Действия англичан носили чрезвычайно своеобразный характер. Колонна начала движение по тундре очень быстро, благодаря огромному количеству взятых подвод. Пододвинувшись к самом району боевых действий, колонна заночевала, не приняв почти никаких мер охранения. Перед рассветом начальник колонны отдал приказ двигаться назад. …англичане не хотели стеснять себя взятыми боевыми и продовольственными запасами. Огромное количество этих запасов было затоплено в прорубях…» (5). Владимир Владимирович знал, что было на самом деле, но унижения зависимости от англичан генерала франкофила (Марушевский служил в русских частях во Франции — прим. автора), снятие его выдвиженца Акутина и назначение Дилакторского сделали его необъективным.

Подготовка наступления шла на широкую ногу, мобилизовали сотни саней, крестьян отправили прорубать и чистить дорогу чуть не до самых Карпогор. Красный командир Анисим Петрович Никулин: «В десятых числах марта 1919 года группа крестьян-добровольцев Красной Армии… обнаружила в лесу группу людей, которые (занимались — прим.) расчисткой и устройством дороги, ведущей из д. Остров… Из выздоравливающих в Карпогорском госпитале красноармейцев сформировали взвод (35 человек), кроме того, собрали в Карпогоры из окружающих деревень добровольцев-подростков и пожилых крестьян… и отправили их в д. Земцово, которая находилась на намеченном противником пути к Карпогорам. …по нарядам волисполкомов пришли многие десятки крестьян для строительства оборонительных сооружений. К 17 марта здесь были построены бревенчатые укрепления и окопы, создана круговая оборона деревни.

Гарнизон принял первый бой с разведывательными подразделениями белых. Противник не ожидал такого отпора и вынужден был отойти до подхода подкрепления» (6). Сводки 6 армии РККА: «…27 марта противник по дороге из д. Леуновская (что 40 верст выше устья Пинеги) неудачно атаковал наше расположение у д. Майбуровская (Земцово — прим. автора), оставив на месте боя троих убитыми и два автомата. Нами взято в плен 5 человек» (7). Судя по первоначальной численности гарнизона красные недооценили силы интервентов — иначе за неделю с обнаружения дороги до 17 марта подтянули крупные силы — что они сделали в последний момент, 18 марта.

Владимир Станулевич
Земцовские амбары стали в марте 1919 года частью оборонительных сооружений защитников деревни

Никулин: «18 марта… С фронта… прибыли 3-я рота и взвод 8-й роты 481-го стрелкового полка. Не зная об усилении земцовского гарнизона, в ночь на 19 марта белогвардейцы, одевшись в белые халаты, значительными силами снова начали наступление. Но к рассвету им пришлось отступить. В течение всего дня 19 марта земцовский гарнизон находился в окопах, отражая непрерывные атаки противника. К 20 часам в Земцово прибыли еще два взвода 8-й роты полка. В этот же вечер 2-я рота 481-го полка… заняла оборону в деревнях Большое и Малое Кротово, …прибыли два трехдюймовых орудия… оборона стала глубоко эшелонированной…» (8).

В первых рядах английское командование пустило белых, морские пехотинцы берегли силы для развития наступления. Но внезапность была утрачена, и брать одну укрепленную деревню за другой было невозможно. Провал был запланирован, чуда не произошло.

Никулин:«Едва наши войска заняли оборонительный рубеж, белые начали наступление основными силами. Тут действовали и англичане. Противник был встречен плотным ружейным и пулеметным огнем. Бой продолжался всю ночь. Несмотря на активные наступательные действия, неприятелю не удалось достичь наших укреплений, и к утру 20 марта вражеские цепи вынуждены были отступить» (9). Сводки 6-й армии РККА: «27 марта, в 20 час., противник вновь повел наступление на д. Майбуровская и после шестичасового боя отошел. Потери противника пока не выяснены. С нашей стороны 1 раненый… 28 марта в 2 часа противник повел наступление на д. Майбуровская, но после двухчасового боя нами был отбит»(10). Толку от английских бомбометов без разведки целей было немного. Англичане ввели в бой морских пехотинцев, резерва не оставалось, а результат — ноль.

Никулин: «Не успели они прийти в себя, как были неожиданно обстреляны нашей разведкой в районе ручья Нембас» (11). Сводки 6-й армии РККА: «Вследствие обхода нашими войсками фланга противника (5 верст юго-западнее д. Майбуровская), последний поспешно отступил по дороге на д. Леуновская, после чего нами без боя занят его лагерь, где им оставлено: около 30 тыс. патронов, несколько винтовок, много пулеметных лент, около 1000 бомб (выделено мной — А. Б.), 100 пар лыж, 30 бочек с маслом и керосином, 100 одеял, 12 лагерных палаток, 30 верст провода и другие предметы снабжения. <…>» (12). Никулин: «Оставив до полутора миллиона патронов, мины, около 200 километров телефонного кабеля, телефонные аппараты, два бомбомета, два пулемета, склад английских галет и сигарет, спальные меховые мешки, консервы, палатки, шинели и пр., противник в панике бежал. По сведениям крестьян из деревень Остров и Кузомень, белые на 70 поводах увозили из-под Земцова раненных и убитых» (13).

Владимир Станулевич
Избы того времени — немые свидетели войны брата с братом и русских с интервентами

Зря Никулин упоминает трофеи как признак паники англичан — при нехватке транспорта для вывоза раненных снаряжение надо было уничтожать, а при отсутствии времени — бросать.

31 марта 1919 г. главнокомандующий Союзными войсками генерал-майор Айронсайд отдал приказ: «…Ввиду того, что не было возможности очистить верховья реки Пинеги в течение зимы, необходимо разработать план, чтобы сделать это с помощью речной флотилии, как только река вскроется» (14). Оказывается «не было возможности». В мемуарах Айронсайд ни слова не напишет ни о Пинежской операции, ни о рейде на Карпогоры, лишь упомянет что «Дилакторский не оправдал моих ожиданий… ему не удалось преодолеть апатию крестьян».

Качество планирования операции Э. Айронсайдом в худшую сторону отличается от Шенкурской операции А. А. Самойло. Наступление на Усть-Почу было предсказуемым, на Карпогоры — авантюристично. В итоге план всей операции содержал непоправимые ошибки. Двухсотпятидесятикилометровый поход отряда Солодухина из Красноборска к Шенкурску по снежной целине, видимо, произвел на Айронсайда такое впечатление, что на вопрос «есть ли смысл его повторять?» не обращалось внимания. А план Шенкурской операции был логичен, и не был разгадан до окружения города.

Англичане у Земцово и белые у Почи не могли поддержать друг друга. Интервентам еще повезло, что не захватили Карпогор, где оказались бы в окружении. Единственный путь по которому они пришли легко перерезался, и англичане оказывались между красными у Труфановой Горы и прибывающими с Двины по зимнику новыми частями. А под Шенкурском все три колонны Красной Армии могли поддерживать друг друга, и их коммуникациям противник угрожать не мог.

Сравнивая операции, планирование Айронсайда следует оценить как ошибочное, а Самойло — как профессиональное. С учетом цели Шенкурской операции — стимулировать США и Великобританию к переговорам с Советской Россией — как блестящее.

Владимир Станулевич
Борьбу с иностранным вторжением уроженцы Земцово продолжили на фронтах Великой Отечественной в 1941-1945 годах

Примечания:

  1. В. В. Марушевский. Год на Севере. (Август 1918-август 1919 года). Сборник «Белый Север», Архангельск, 1993, т. 1, с. 265
  2. Э. Айронсайд. Архангельск. 1918−1919. Сборник «Заброшенные в небытие», Архангельск, 1997, с. 314
  3. В. В. Марушевский. Год на Севере. (Август 1918-август 1919). Сборник «Белый Север», Архангельск, 1993, т. 1, с. 266−267
  4. В. В. Марушевский. Год на Севере. (Август 1918-август 1919). Сборник «Белый Север», Архангельск, 1993, т. 1, с. 266
  5. В. В. Марушевский. Год на Севере. (Август 1918-август 1919). Сборник «Белый Север», Архангельск, 1993, т. 1, с. 267
  6. А. П. Никулин. Это было на Пинеге. Архангельск, 1968, с. 31−32
  7. РГВА, ф. 188, оп. 3, д. 196, л. 33 об. А. Бобков. Удушающие газы Гражданской войны
  8. А. П. Никулин. Это было на Пинеге. Архангельск, 1968, с. 32
  9. А. П. Никулин. Это было на Пинеге. Архангельск, 1968, с. 32
  10. РГВА, ф. 188, оп. 3, д. 196, л. 39−40 об. А. Бобков. Удушающие газы Гражданской войны
  11. А. П. Никулин. Это было на Пинеге. Архангельск, 1968, с. 32−33
  12. РГВА, ф. 188, оп. 3, д. 196, л. 45. А. Бобков. Удушающие газы Гражданской войны
  13. А. П. Никулин. Это было на Пинеге. Архангельск, 1968, с. 33
  14. РГВА, ф. 39 450, оп. 1, д. 18, л. 236−237, 232. А. Бобков. Удушающие газы Гражданской войны