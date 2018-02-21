О чём этот спектакль?

Дарья Сочнева Спектакль «Люди Леди» режиссёра Дмитрия Казенаса

Как вам сказать. Не знаю. Но там показывают клоунские номера и репризы. Катаются по полу среди пустых бутылок, кривляются, великолепно поют (как «хиты», так и совершенно импровизированные вещи), придумывают, как изобрести велосипед, блуждают в свете трёх прожекторов, общаются с публикой…

Любите ли вы андеграундный театр так, как иногда люблю его я? Если да, то у вас есть возможность побывать на подлинном питерском представлении, которое проходит в театре «Белая черепаха», где-то между дворами, колодцами, брандмауэрами и помойкой. Куда эта черепаха ползёт? На удивление, вы сможете увидеть живой и динамичный спектакль, который формально считается выпускным, но с лёгкостью даст фору многим, которые идут годами… Почему? Потому что это клоунада, и открытая условность и даже, когда актрисы играют лицами, то они это делают с очаровательным обаянием «новичков», на сцене появляется кроме трёх женщин один зритель, который помогает повесить картину, и позже «камео», сам режиссёр. Также фигурирует картина, надо заметить, портрет Терминатора… Рекламный постер. Почти весь спектакль картина провисит лицом к стене. Хотите воспринимать это как шутку. Прекрасно. Хотите искать глубокие смыслы. Да, не Бергман, но что-то вы для себя найдёте…

Дарья Сочнева Спектакль «Люди Леди» режиссёра Дмитрия Казенаса

Спектакль во многих отношениях странный. Это близко к уличному театру. Монтаж аттракционов, интереснейшая работа с голосом, которую редко где ещё можно увидеть. Женя Клекотнева, которая специализируется на работе с голосом, вокалом и импровизациями вокальными, добилась того, что перед нами возникают моменты совершенно магического сочетания клоунады с хором. То есть если вы любите редкие блюда, то вам в это кафе поющих клоунесс. Разумеется, это все делается «на коленке», без всякого бюджета, что, по сути, оставляет перед нами чистый театр. Только с помощью таланта, творчества, решений сценических, создателям удаётся удерживать внимание и приводить в восторг публику, которая больше любит смеяться, чем плакать, и тут ей удаётся это сделать… Сценография в основном разноцветные бутылки. Моранди бы позавидовал. Вся авансцена заставлена бутылками, которые позже ставятся музыкальными инструментами, в частности… Или среди них катаются с шумом и экспрессией. Вообще это тот редкий случай, когда для одних это будет «смешной» спектакль про клоунов. Для других вполне серьёзная работа. Зачастую возможно вопреки режиссуре. Например, одним из прочтений вполне может быть восприятие этого спектакля как действительного размышления о клоунской жизни российских женщин, которые ищут своего «терминатора». Или хотя бы режиссёра. Это, конечно, шутка, но в спектакле зачастую звучат мотивы самоубийства и так далее, разумеется, поданных под клоунским соусом… При этом актрисы (разной степени профессиональности) играют «как в последний раз», и правда борясь за внимание и восторги публики. Играют, сами не очень понимая, что именно они играют. И в этом есть трагические обертоны этого произведения. Мы видим как бы живых людей в предельной условности. И эта открытая цирковая условность делает спектакль уязвимым, честным, открытым. Здесь играют с открытым забралом. А иногда и открыв карты. Мы с самого начала понимаем, что нам покажут, по сути, набор «упражнений» и «номеров», которые тщательно репетировались. Это похоже на «капустники», «этюды», «упражнения» из творческих студий, отчётные концерты…

Гэги побеждают разных театральных Гогов и Магогов больших театров. Перед нами живой, пусть крохотный театр, с интересным способом работать с материалом. Шутка, пусть не всегда удачная. Приключение. Пластика. Вокал. Цирковой номер. Вот, что можно тут увидеть… Будут тут и дудеть на бутылках, как на органе, и кидаться цветными клубками в финале, лепя эти снежки из шерстяных ниток, цветных и солнечных, которые постепенно, как новогодние конфетти, заполоняют комнатку, становятся финалом спектакля. Как превратить жизнь, где вечно приходится вязать шарфы и варежки мужьям, детям, отцам, пусть в некоторое, но подобие чуда? Как найти хоть какую-то радость в жизни женщины? Да и вообще как стать клоуном, если ты женщина? Короче говоря, феминистки тоже смогут найти для себя много интересного в этой работе. Равно как и дети. Это детское мироощущение. Непосредственный восторг от столкновения с предметом (и игрой с ним), радостное, по сути, совершенно «аматерское» переживание жизни, но, может быть, именно клоуны спасут мир. Если не они, то кто же? Ставили ли клоунаду по мотивам Евангелия? Было бы интересно посмотреть.

Для тех, кто ищет глубокие смыслы, конечно, можно вспомнить и про «театр абсурда» (причём как в детских вариантах, культура «нонсенса», все эти лимерики и Алисы в странах чудес, так и в варианте «Ожидания Годо», в данном случае в ожидании «Терминатора», который тоже чуть-чуть спаситель). Мы живём во времена, когда ответственным за смысл каждый является сам. Подобные спектакли в основном смотрят родственники и друзья, иногда часть «фанатской аудитории», которая предана творческому коллективу. Спектакль сделан с прекрасным чувством ритма, музыкальности, самоиронией. Скажем, во время смены декораций, несколько раз словно бы по ошибке включается свет, заставая актрис за этим «неприличным» занятием, что вызывает дружный хохот аудитории. То есть во многом это ещё и исследование «театральности» как таковой. Условностей и договорённостей. Это живой и интересный процесс. Сложности такого рода театров в том, что они почти никогда не показывают одни и те же спектакли довольно регулярно. В силу разных причин. Это ближе к однократным событиям. Но будем надеяться, что «ЛЮДИ ЛЕДИ» ещё не раз всё-таки прозвучат на разных площадках. Только представить себе, что это не полуподвальное помещение андеграундной сцены, а сцена большого театра. Это сколько же надо будет пустых цветных бутылок, снежков из ниток, смеха и слёз. Будем надеяться, что всего хватит.