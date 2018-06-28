Своей деятельностью в очередной раз, уже на примере Ангелы Меркель, Трамп показывает и доказывает, что он игрок системный. Что ни о каких эмоциях или непоследовательности в его случае и речи быть не может. Что у него есть четкая программа действий, и он ее выполняет. И американский избиратель это уже заметил.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ангела Меркель

Напомню, что две недели назад, 14 июня текущего года, Христианско-социальный союз (ХСС) поставил вопрос о выходе из парламентской коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Камнем преткновения стали предложения консерваторов по беженцам и нелегальным мигрантам. В ХСС отметили, что «до разрыва не так далеко», так как ХДС к их мнению не прислушивается.

Лидер ХСС Хорст Зеехофер, занимающий должность министра внутренних дел Германии, заявил главе правительства о возможности действовать самостоятельно в противодействии нелегальной миграции, если ХДС не одобрит предложений МВД.

(сс) Michael Panse Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

После этого заявления главы немецкого МВД Меркель оказалась в ловушке: либо она соглашается с тезисами министра и тогда отказывается от своей двухгодичной линии по мигрантам, чем ставит свой политический капитал под вопрос, либо отправляет Зеехофера в отставку и разрушает таким образом правящий альянс, что означает новые выборы. Новые выборы — это провал ХДС и новые парламентские места у ХСС и «Альтернативы для Германии», это новая внутриполитическая конфигурация основных политических сил.

Если кто-то думает, что Зеехофер действует против Меркель таким жестким способом по своей собственной инициативе, тот глубоко ошибается. Так как отмашку на такие действия он мог получить только сверху. А так как Бавария — этот и есть тот аналог промышленной Америки, которую Трамп снова хочет сделать великой, то главный заказчик операции «Меркель в отставку» весьма понятен. Брошенные на стол конфеты в Канаде — это символ пиратской «черной метки», и Меркель ее получила. После чего и начал свою атаку Зеехофер.

Jes Чёрная метка

По сути, Трамп разрушает тот глобальный мир, который начали в Америке строить неотроцкисты, убрав из власти Никсона (напомню, кто не в курсе, что ключевой фигурой в деле Никсона, кто и сломал его окончательно, была молодая адвокат Хиллари Клинтон, которая после этого дела и получила прописку в высшем дивизионе глобалистов), развалив формирующийся альянс СССР — США и сделав ставку на Китай как на мировую фабрику под контролем США.

Трамп — продолжатель дела тех, кто стоял за Никсоном, это совсем другие американские элиты, которых здесь, в России, давно не знают или забыли об их существовании. Поэтому Трамп и те, кто за ним стоит, — а это те же люди, что привели к власти и Путина, и Си Цзиньпина, — будут возвращать долги всему черному миропроекту, неважно, на каком континенте они находятся. И Меркель — только одна из этих фигур, хотя и самая знаковая на европейском театре военных действий. И за Украину она тоже ответит.