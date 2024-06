Футбольная сказка сборной России кончилась? Или не было никакой сказки?

Armando Sobrino Футбольный мяч

Скорее — второе. Потому что в первых турах чемпионата мира наша сборная играла с откровенно слабыми командами — Египта и Саудовской Аравии. Первая, конечно, не так чтобы плоха, но только с Мохаммедом Салахом. А он был травмирован и деморализован (за второе спасибо Рамзану Кадырову).

Игра против Уругвая — совсем другой уровень. Пусть никого не обманывают минимальные победы южноамериканцев в первых матчах. Они, эти вязкие «небесно-голубые» ребята, привыкли играть именно так — на результат с удержанием. Профессиональные душители. С Россией они показали, кто есть кто на самом деле.

Претензии к футболистам? Они минимальны. А вот с претензиями к болельщикам надо разобраться.

Беда в том, что в болельщики сборной России вдруг записал себя каждый, кто услышал результат первых двух матчей. Тётеньки, знающие о футболе лишь то, что в него играют мячом. Девочки, в эротических снах грезящие Криштиану Роналду, чтобы стать не хуже Ирины Шейк. Ну, а дядечкам после такого — только не отставать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский болельщик

Нечто вроде футбольной истерии. Нормально? Безусловно, если такой чемпионат мира! С таким классным футболом. И с такой классной организацией. Но беда в том, что если каждый суслик — агроном, то каждый россиянин — футбольный эксперт. И особенно в эти дни. Шапкозакидательство — это по-русски.

Но потом всё исчезло, как морок. И те, кто ещё недавно славил Черчесова и команду, позорно «слился». Или хуже — превратился в обличителя пороков сборной. Из глора вновь стал хейтером. Обычное дело? Возможно. Но фокус в том, что вся наша действительность соткана из таких вот крайностей. Она — на контрастах, она — на радикальных вещах. Потому в любой момент может треснуть.

Но главный привет, конечно, хотелось бы передать «Первому каналу», транслировавшему матч сборных России и Уругвая. И его вина в том, что у нас люди мечутся из одной крайности в другую, колоссальна. Я сейчас не только о футбольных болельщиках. Я в целом. Потому что есть устойчивый тренд — превратить всё, от шоу до жизни, в глобальное «Пусть говорят», где успешные уроды будут обсуждать уродов-неудачников. А где нормальные люди? Стоп! Для чего нам они?

Россия научилась организовывать глобальные спортивные мероприятия. Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу — стопроцентные примеры. Только немой или слишком увлекшийся девушками иностранец не сказал, что ЧМ-2018 — лучший, по всем параметрам, мундиаль за всю историю. Однако есть серьёзная проблема в другом: мы, похоже, так и не научились делать околоспортивное шоу. То, что приносит миллиарды в Америке. Ладно, деньги — оно приносит эмоции.

Но какие эмоции должны были принести околофутбольные мероприятия на «Первом канале»? Кого должны были убедить эти странные обсуждения перед матчем? Почему в студию пригласили не профессиональных людей, а сбор кочующих из шоу в шоу фриков? Это, к сожалению, стандартный образ нашего телевидения, где берут «горячую тему», узнаваемых людей, которым всё равно, что обсуждать. Впрочем, не факт, что узнаваемых: многих из них откопали на свалке забвения.

Gaudencio Garcinuño Фрики

Так привычно. Устроить очередную развлекуху «стенка на стенку». И вот певичка, которая не в состоянии назвать ни одного футболиста, обсуждает, да как же сыграет сборная? Та же певичка, что позавчера обсуждала очередного внебрачного сына очередного артиста. Что это, как не плевок в лицо адекватных российских болельщиков? Да, медиа-звёзды — назовём их так, сделаем незаслуженный комплимент — ходят на подобные развлекательные передачи о спорте и на Западе, но там они хотя бы приблизительно знают матчасть.

На российском же телевидении научились, похоже, одному — заимствовать, чтобы сделать в итоге хуже. Франчайзинг во всём — от сериалов и фильмов до передач. Уродливое копирование. И бесконечная штамповка похожих друг на друга шоу, в которых что смерть людей в Донбассе, что футбольный матч обсуждаются одинаково бездарно. Простите, господа телевизионщики, но даже пипл это уже не хавает.

Но это же просто развлечение, правда? Let it be, скажу я с приветом сэру Полу Маккартни. Но фокус в том, что каждым делом должны заниматься профессионалы. Иначе мы скатимся в тотальное аматорство. Если уже не катились.

Ладно, развлечение перед матчем, но когда в его перерыве посол ЧМ-2018 Яна Чурикова говорит: «Мне понравился 11-й номер нашей сборной». Говорит и не может назвать фамилию. Возникает вопрос: это точно футбольный посол? Вы не ошиблись?

А потом начинается пиршество аматоров и бездарей. Это я про комментаторов матча сборных России и Уругвая. Два человека — Павел Занозин и Евгений Савин — заставили многих болельщиков выключить телевизор. Савин, к слову, и игроком был так себе. Зато сколько гонору в этой блестящей голове, не вылезающей из барбер-шопов и соляриев. Косноязычие поразительное: «У кого больше внутреннего стержня?» Знание матчасти блестящее: Диего Годин слабый защитник, а через 10 минут он уже сильнейший защитник. Но главное в этой феерии — как можно больше оптимизма, сдобренного неуместными криками. Рассказывать, как мы прекрасно играем, а на 87-й минуте выдать: «Одно удачное действие — и Уругвай поплывёт». Это тогда, когда мы проигрываем 0 — 2 в меньшинстве. А Уругвай поплыл так, что забил нам третий гол.

Что это — безумие? Нет, это, как многое на нашем телевидении, разбег с нахрапу. Услышал Женя Савин иностранного комментатора с его эмоциональностью и решил скопировать. Вот только не вышло. Потому что не надо кричать — надо кричать к месту. А лучше жевать, чем говорить.

И человеку, любящему футбол, стыдно видеть и слушать такое. Особенно, если он застал времена Озерова или Махарадзе. Или — ладно, более свежий пример — времена Маслаченко. Но та школа вытеснена из эфира; ведь теперь надо делать всё, как на Западе. Но — не получается. А ведь околофутбольная составляющая — важнейшая часть игры. Она задаёт атмосферу, она объединяет болельщиков. Но трудно объединить, когда большинство этих болельщиков испытывают раздражение от вторичности и глупости происходящего.

Смотрите наш главный спортивный канал — «Матч-ТВ». Хипстеры-ведущие корчат из себя умных. Знойные красотки им помогают. Много пафоса — мало смысла. Потому что скопировано. И, как всегда, скопировано неудачно. Оттого, что ты наденешь ковбойскую шляпу, ты не станешь ковбоем, дружок. Особенно если шляпа сделана в Калуге.

schmilblick Разбитый телевизор

Российских болельщиков расстроил результат матча сборных России и Уругвая. Но ещё больше — так пишут в соцсетях — их опечалило и возмутило то, как он подавался на «Первом канале». Как его освещали, как его комментировали. Утрачена школа большого спортивного праздника. Есть фейк, превращённый в гиньоль. Утрачена своя школа — заменена на жуткий суррогат франчайзинга. И это, собственно, касается не только футбола. Это касается всей медиасферы. Да и жизни тоже.

Страшно жить среди хипстеров, рассусоливающих о том, у кого внутреннего стержня больше. В былые времена за такое били в телевизионных подсобках, а после не подпускали к эфирам. Может, и «Первый канал», пробивший дно в матче сборных России и Уругвая, сделает соответствующие выводы? Сомневаюсь. Потому что менять-то некем. А если есть, то они окажутся слишком уж выдающимися и нестандартными на фоне остальных идиотов.

Фредди Меркури пел: «Шоу должно продолжаться». Но Фредди был велик. Об околофутболе «Первого канала» этого не скажешь. Шоу должно прекратиться. Пусть хоть раз помолчат.