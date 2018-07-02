



Orthodox.org.ua Патриарх Варфоломей и его дары

Интрига с заявленным президентом Украины Петром Порошенко желанием добиться создания в стране Единой поместной православной церкви (ЕППЦ), о чем он заявил 17 апреля сего года, начинает приобретать новый оборот. Напомним основные контуры этой запутанной истории. Порошенко призвал поддержать его инициативу церковных лидеров, а также депутатов Верховной рады Украины, попросив их обратиться к константинопольскому патриарху Варфоломею с соответствующим обращением. Парламентарии проголосовали «за» 19 апреля. Со стороны религиозной в проекте на стороне Порошенко приняли активное участие непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Против — Украинская православная церковь Московского патриархата в общении с Русской православной церковью, единственная каноничная на Украине и признанная как в православном, так и в католическом мире.

Уже тогда озабоченность некоторых наблюдателей вызывало то, что в этой ситуации в определении судеб украинского православия ключевую роль получал Константинопольский патриархат, который формально не имеет отношения к церковным структурам на Украине. В отличие от Московского патриархата. Однако все выглядело так, что РПЦ выведена из процессов и является чуть ли не внешним наблюдателем. Конечно, это было не совсем так. Но тем не менее Фанар развил бурную внешнеполитическую деятельность. Его эмиссары посетили большинство Православных церквей с целью прояснения их позиций. Ведь на примере перспектив предоставления украинским православным «независимости» создавался важнейший прецедент того, как и кто в принципе может создавать автокефальную Церковь. И было ясно, что в ходе решения данной проблемы появятся определенные боковые сюжеты, а декларируемые одни цели заменятся на другие. Так и вышло.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса. Порошенко

На днях в Стамбул отправилась представительная делегация «потерпевших» — УПЦ МП, в которую вошли митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор и управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний. Их принял патриарх Варфоломей. Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, со стороны Фанара присутствовавший митрополит Галльский Эммануил отметил, что Константинопольский патриархат «никогда не переставал и продолжает интересоваться вопросом решения церковной проблемы, которая существует на Украине, для установления мира, примирения и сотрудничества всех групп в государстве на ее благо». В свою очередь митрополит Антоний подчеркнул, что «целью встречи было донести объективную информацию о тех проблемах, которые существуют в украинском православии, а также услышать от самого патриарха о том, что активно говорят в СМИ», а именно о «якобы желании» Варфоломея «даровать томос об автокефалии».

Однако далее со стороны управляющего делами УПЦ МП последовало: «Встреча была долгой и откровенной, каждый говорил о своем видении ситуации на Украине и не только в ней, потому что расколы существуют не только в Украинской православной церкви, но и во многих поместных Православных церквах, и мы должны искать те пути, которые помогут вылечить эти расколы… Мы видим, что желание константинопольского патриарха, то есть той Церкви, от которой мы получили крещение, — помочь в этом вопросе». Связав одно с другим, можно прийти к следующим выводам. На наш взгляд, на встрече в Стамбуле произошла подмена понятий. Вопрос предоставления автокефалии заменили на проблему «уврачевания раскола». Но этим совсем недавно уже пытался заниматься Московский патриархат. Напомним, что в ходе Архиерейского собора РПЦ, который состоялся в конце ноября прошлого года, было оглашено, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил письмо от главы УПЦ КП патриарха Филарета, в котором «содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Архиерейский собор «для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения» учредил комиссию. Но буквально сразу же после этого Филарет выступил в Киеве на пресс-конференции и дезавуировал желание залечить раскол. А после инициативу начал перехватывать Фанар. В июне этого года патриарх Варфоломей заявил, что «когда один из братьев наших характеризуется как раскольник или еретик, а тем более целый многомиллионный народ находится вне канонической Церкви, тогда мы призываемся незамедлительно к духовному пробуждению и апостольскому бодрствованию», подразумевая украинский вопрос. Это вызвало резкую реакцию главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева). В интервью порталу «Интерфакс-Религия» он отметил: «Удивительно услышать с церковной кафедры, что на Украине якобы целый многомиллионный народ находится вне церковной истины и каноничности, а потому нуждается в срочном вмешательстве извне».

При этом глава ОВЦС напомнил, что на Украине уже есть законная и признанная УПЦ МП. Но теперь получается, что эта каноничная Церковь сама попросила Константинопольский патриархат о «вмешательстве извне». Конечно, мы не думаем, что перед этим между Киевом и Москвой не было согласований и переговоров. Однако процесс, что называется, пошел, и неизвестно, к чему он в итоге приведет. В любом случае ныне видно одно: Фанар получил право «второго ключа» в отношении УПЦ МП, а введенное им понятие «Матерь-Церковь» для украинского православия начинает обрастать плотью и становится важным фактором повестки дня.