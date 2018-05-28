Липецкая область является одним из популярнейших направлений «туризма выходного дня» в ЦФО — сюда едут и организованные туры, и самостоятельные путешественники. Основной поток туристов составляют жители соседних регионов. В качестве пункта назначения для туризма «выходного дня» область представляет идеальный вариант — путешественников здесь ждут, любят и стараются всячески упростить им жизнь.

Марина Каширская ИА REGNUM Дорога к прекрасному

Марина Каширская ИА REGNUM Елец

На туристической карте регионов — более десяти уже составленных профессионалами маршрутов с указанием всех возможных остановок, достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Остается только открыть карту и отправиться в дорогу. Однако многие туристы продолжают пользоваться услугами операторов, и, чтобы угодить самым взыскательным вкусам, туристической сфере приходится меняться в угоду современным тенденциям.

Марина Каширская ИА REGNUM Задонск

Липецкая область одной из первых регионов России сделала ставку на развитие событийного туризма. В структуре регионального управления культуры и туризма работает ОАУ «Областной Центр событийного туризма», подразделения которого работают в муниципалитетах, и региональный центр кластерного развития туризма.

Марина Каширская ИА REGNUM Улочки тихого поселка Лев Толстой

Липецкая область богата на события: фестивали проходят здесь круглый год, но самая «урожайная» пора — лето. На каждый летний месяц приходится не менее десяти крупных мероприятий, совершенно разных по тематике. Уровень организации таких праздников заслужил не только высокую оценку экспертов в сфере событийного туризма, но и (что не менее важно) у туроператоров и экскурсоводов из других регионов.

Марина Каширская ИА REGNUM Чаплыгин

Однако любой праздник или фестиваль — гастрономический, спортивный, реконструкторский или музыкальный — это возможность не только отдохнуть в выходные, но и вдохнуть воздух Липецкого края. От первого впечатления зависит, захочет ли человек вернуться, чтобы глубже окунуться в историю и культуру региона. И если такое желание возникает, Липецкой области определенно есть что показать. Для этого липецкие специалисты пригласили на первый пресс-тур коллег со всего Центрального федерального округа и предложили по-новому взглянуть на уже знакомые ландшафты. Оказалось, что знать о достопримечательностях и видеть их однажды недостаточно — важно увидеть их глазами коренного жителя.

Марина Каширская ИА REGNUM Смотритель музея

Профессионалов туристического бизнеса удивить чем-то новым трудно, однако скромное обаяние многих достопримечательностей Липецкой области заключается в том, что «постороннему» глазу их легко не заметить — пройти мимо, объехать стороной. В невзрачных домах рождались и жили великие люди, а на улицах, которые на первый взгляд могут показаться самыми обычными, вершились судьбы государства.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Петру I в Липецке

Изначально территория современной Липецкой области находилась на рубеже государства и входила в Белгородскую засечную черту. Здесь строились оборонительные крепости, вокруг них появлялись первые населенные пункты — слободы и починки — и строили монастыри. Положение региона оставалось «окраинным» до начала правления Петра I, а затем настал долгий период спокойного развития. Император, определив местом создания флота Воронеж, нуждался в источнике сырья — в частности, железной руды — и в избытке всё искомое нашел в Липецке. В самом начале XVIII века здесь начали строить железоделательные заводы, которые сделали из Липецка важнейший металлургический центр. На нужды армии работали также суконное и кожевенное производство, развивалось животноводство. Но благодаря императору Петру резкий скачок в этих краях сделала не только экономика, но и та сфера, которую сейчас принято называть инфраструктурой. Частые поездки императора и его свиты стали поводом для постройки множества «путевых дворцов», где путники могли с привычным для них комфортом отдыхать на протяжении всего маршрута — соответственно, облагораживались и территории вокруг них.

Марина Каширская ИА REGNUM Экскурсия в краеведческий музей

Личность Петра в истории Липецкой области можно без стеснения назвать судьбоносной. Большинство легенд, которые рассказывают экскурсоводы по всему региону, начинаются со слов «Говорят, здесь однажды проезжал Пётр Первый» … Разумеется, значительная часть таких историй являются чистой выдумкой. Однако другие подтверждаются документами, которые тщательно оберегают музейные работники. Краеведение в регионе в почете — по крайней мере, среди работников сферы туризма нет никого, что не любил бы свою малую родину и не знал досконально ее историю. Поэтому с высокой долей вероятности даже в небольшом городке вместо ответа на вопрос, какую достопримечательность стоит осмотреть, вас отправят в краеведческий музей.

Марина Каширская ИА REGNUM Петр I сделал Липецк центром металлургии и сыграл неоценимую роль в развитии региона

Самый большой краеведческий музей находится, разумеется, в областном центре. Его коллекции дают возможность получить полное представление о том, как жил и развивался регион. Здесь и экспозиция о природных богатства Липецкой области, благодаря которым здесь развивалась торговля и промышленность, и глубокий экскурс в жизнь петровской эпохи. Отдельная экспозиция посвящена быту липецкого купечества — этот лейтмотив пройдет по многим музеям региона, так как «настоящая» титулованная знать здесь появлялась не так уж часто, и поэтому зажиточные торговцы зачастую представляли «высший свет» уездных городков.

Марина Каширская ИА REGNUM Убранство «путевого дворца» Петра

Еще одна знаменательная страница в истории Липецка была открыта в XIX веке, когда его провозгласили «российским Баден-Баденом». Регион славится своими целительными водами, поэтому здесь появился курорт, на который стекались гости из столицы.

Марина Каширская ИА REGNUM Липецк — город фонтанов. Фестиваль «Липские воды»

Липецкая область издревле славилась своими монастырями и храмами. Все из них в разной степени подвергались разрушению по воле стихии или от руки человека, многие были утрачены. Однако именно здесь располагаются многие особенно почитаемые у православных христиан святыни — святые источники, нетленные мощи и могилы духовных деятелей.

Марина Каширская ИА REGNUM Немалую часть туристов составляют паломники, стремящие к святым местам

На территории монастырей устраивались церковно-приходские школы, и, возможно, именно уровень грамотности и духовной мысли повлиял на то, что среди уроженцев Липецкой области много выдающихся деятелей искусства — художников, писателей, философов, прославлявших родной край через свои творения.

Марина Каширская ИА REGNUM Липецкая область дала России много известных людей

Все эти факторы привели к тому, что операторы называют Липецкую область одним из основных направлений духовного и интеллектуального туризма. Сюда едут не развлекаться, а отдыхать душой. Но это не значит, что обогащать ум и идти к духовному просветлению нужно проторенными дорогами среди пыльных музейных экспонатов.

Чтобы «прочувствовать» достопримечательные места, туристы могут в прямом смысле к ним прикоснуться — для этого музеи и туристические центры работают над интерактивными программами. В первую очередь это делается для самых младших посетителей, ведь туристы чаще всего путешествуют с семьями. У разных поколений разные способы восприятия информации, разный настрой и количество энергии, которую можно направить на исследования местности, тоже разное. О том, как объекты «провинциального» туризма справляются с этой целью, читайте в следующих репортажах ИА REGNUM.