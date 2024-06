Целый ряд СМИ встретил саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына заявлениями о том, что основной стороной, выигравшей от состоявшейся в Сингапуре встречи, стал Китай. Bloomberg вышел со статьей, озаглавленной «Китай получил все, что хотел от встречи Трампа с Ким Чен Ыном», гонконгское издание South China Morning Post, в свою очередь, указывало, что «Трамп отдал [председателю КНР] Си Цзиньпину победу в Сингапуре, он, возможно, отдал и всю Азию Китаю».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Тем не менее все «победы» Китая являются не чем иным, как подарками со стороны Трампа, которые он может так же быстро отнять. Это означает, что Пекин не властен над своими приобретениями. К тому же глава Белого дома, похоже, начал процесс, который может фундаментальным образом подорвать долгосрочные интересы КНР, пишет Гордон Г. Чэн в статье для американского издания The American Conservative.

На первый взгляд, отмечает автор, Китай должен быть рад прошедшему 12 июня саммиту: Трамп объявил о приостановке участия США в совместных с Южной Кореей учениях, что соответствует китайскому предложению о «взаимной заморозке» и в еще большей степени наносит урон позициям США в регионе. Это связано с тем, что глава Белого дома о своем решении заявил, не проконсультировавшись ни с Сеулом, ни с Токио, поэтому не удивительно, что там шаг Вашингтона восприняли с беспокойством.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп. Слоновья поступь

Читайте также: Белый дом объявил о приостановке военных учений США и Южной Кореи

Глава Белого дома даже стал использовать северокорейскую риторику, называя учения «военными играми»: в Пхеньяне их называют «провокационными», так же теперь о них говорят и в Вашингтоне. Трамп даже указал на возможность вывода американских войск с полуострова, что, без сомнения, станет концом союза с Южной Кореей.

Читайте также: Трамп о военных учениях США и Южной Кореи: «Они весьма провокационны»

Китай на протяжении длительного времени стремился добиться ухода США из Азии, чтобы доминировать в регионе, в связи с чем Пекин, как может показаться, нашел себе партнера в Трампе. Тем не менее пока вывод войск не входит в повестку дня, да и Сеул занимает решительную позицию, указывая на то, что подобный шаг должен обсуждаться исключительно между Южной Кореей и США.

Кроме того, учения, запланированные на август, лишь приостановлены, а не отменены: официальные лица США уже дали понять, что совместная подготовка войск продолжится. По словам главы Государственного департамента США Майкла Помпео, он лично слышал, как Трамп говорил Ким Чен Ыну, что учения возобновятся, если Пхеньян не будет вести переговоры добросовестно.

Gage Skidmore Майк Помпео

Читайте также: Пушков: Вывода американских войск из Южной Кореи не будет

Иными словами, «победа» Китая может испариться, а сам Пекин едва ли в силах на это повлиять. Перед КНР стоит почти не решаемая проблема выдавливания США со своей восточной периферии, если страны, принимающие американских военных, не захотят, чтобы они уходили.

На данный момент линия защиты США от «континентального азиатского агрессора» пролегает не на Гавайях или в Калифорнии, а в Японии и Южной Корее, поэтому едва ли Трамп по собственному желанию ослабит защиту США в период «эскалации китайской агрессии и провокаций».

Более того, Трамп, возможно, начал процесс, который ведет если не к разоружению Северной Кореи, то к чему-то, что, возможно, имеет гораздо более далеко идущие последствия: отказу Пхеньяна от тесных отношений с Пекином в пользу Вашингтона. Так, КНДР не помешал бы новый друг.

На протяжении тысячелетий граница между Китаем и Кореей двигалась в обоих направлениях, с чем, среди прочего, и связано то, что столь большое число этнических корейцев проживает в КНР. Вполне возможно, что в Пекине не считают, что нынешняя граница, определяемая двумя реками и действующим вулканом, должна оставаться такой навсегда.

Prince Roy Камень на китайско-корейской границе

Китайские ученые в течение многих лет утверждали, что древнее государство Когурё, которое, по мнению корейцев, было одним из их Трёх королевств, было на самом деле китайским. Поэтому многие как в Южной, так и в Северной Корее высказывают опасения относительно реваншизма Китая и полагают, что Пекин может использовать новое видение истории для поддержки территориальных претензий в отношении северной части полуострова.

Именно поэтому США — это то, что нужно Ким Чен Ыну: крупный спонсор, не имеющий территориальных амбиций в КНДР. И Трамп указал, что он готов пойти северокорейскому лидеру навстречу, когда он в самом начале июня заявил, что «отношения укрепляются, и это очень позитивно». Для Китая прочные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, какую форму они бы ни приняли, стали бы фиаско.

«Китай, возможно, обеспокоен утратой своего влияния на Северную Корею и опасается, что Северная Корея и США могут вступить в антикитайское объединение», — отметил в интервью South China Morning Post профессор Колумбийского университета Чарльз Армстронг.

Иван Шилов ИА REGNUM США, КНДР и Китай

Из-за такого объединения у Пекина больше не будет возможности использовать северокорейскую карту против Вашингтона. Со своей стороны, политики в США смогут сосредоточиться на том, что действительно важно.

«Как только мы нейтрализуем Северную Корею, придет время обратить наше внимание на Китай», — уверен Стивен Мошер, автор книги «Азиатский хулиган: почему китайская мечта является новой угрозой мировому порядку» (Bully of Asia: Why China’s Dream Is the New Threat to World Order).

Кроме того, такое встраивание КНДР в курс США нанесло бы удар по важному нарративу КНР, заключающемуся в том, что Китай — следующая мировая сверхдержава. Такое видение довольно сложно будет продвигать, если окажется, что Пекин не может удержать даже своего маленького соседа и единственного официального военного союзника. Благодаря прочным связям между США и режимом Ким Чен Ына развеется продвигаемый КНР миф о том, что со временем США покинут Азию, а также о том, что США уже являются истощенной геополитической силой.

Цитата из х/ф «Скованные одной цепью». Реж. Стэнли Крамер. 1958. США Прочные связи

На этом фоне Трамп, похоже, тратит столько же сил на культивирование северокорейского диктатора, сколько на разоружение, о чем говорит приглашение посетить Вашингтон. Такое налаживание отношений с Пхеньяном указывает на то, что Трамп видит будущее таким, где Китай играет второстепенные роли даже на собственном «заднем дворе».

Тем не менее, заключает автор, состоит ли план Трампа в том, чтобы отодвинуть Китай на эти второстепенные роли или нет, политики в КНР, возможно, не столь довольны прошедшим в Сингапуре саммитов, как об этом можно судить по газетным заголовкам. Вполне вероятно, что в Пекине на встречу Трампа с Ким Чен Ыном смотрят со всей осторожностью.

По крайней мере, им следовало бы так делать. Им стоит вспомнить, как Ричард Никсон однажды попытался прельстить их оставить Советский Союз. Им также не стоит забывать, что тогда главе Белого дома удалось это сделать.