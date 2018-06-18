Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Главная тема середины июня на Украине — год действия безвизового режима с ЕС. Начнём с официальных оценок.

«…20 миллионов раз украинцы пересекли границу. Считается не количество украинцев, а количество пересечения границы, потому что некоторые могли пересечь границу несколько раз. Но 555 тысяч украинцев (4% от общего количества пересечений) пересекли границу, не получая виз», — такую статистику озвучил президент Украины Пётр Порошенко во время общения со слушателями «Украинской академии лидерства».

Таможенники уточняют, что 198 тыс. из них пересекли границу в аэропортах и ещё 357 тыс. — в автомобильных пунктах пропуска в направлении Румынии, Польши, Венгрии и Словакии. Неожиданно, что в Румынию по биометрическому паспорту въехало даже больше украинцев, чем в Польшу (315 и 118 тыс. соответственно). Т. е. большинство трудовых мигрантов предпочитают получать визу для возможности заезжать и работать в Польше. Любопытно, что о безвизовом пересечении границы в железнодорожных пунктах пропуска ничего не сообщается, хотя поезда с Украины в Европу ходят уже давно.

Год назад, рекламируя «безвиз», Порошенко зазывал украинцев выпить кофе в Братиславе после чего переместиться в Венскую оперу. Однако по факту на кофе и в оперу поехали те 198 тыс. человек, что воспользовались авиатранспортом (трудовые мигранты пользуются самолётом редко и в основном на пути обратно).

Теперь о том, о чём украинская власть предпочла умолчать.

1. 555 тыс. безвизовых посетителей за год — это как минимум в 10 раз меньше количества выданных за последний год биометрических паспортов. Всего же их успели наштамповать около 8,5 млн. Довольно странное достижение: паспорта есть, возможность въезда по ним есть, но пользуется ею от силы 6,5% владельцев паспортов и около 2,7% ездящих в страны Шенгена украинцев.

2. За год безвиза пограничники стран ЕС отказали во въезде 37 117 украинцам. К сожалению, неизвестно, сколько из них имели визы, а сколько — ехали по биометрическому паспорту. Есть только устное утверждение заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка о том, что «подавляющее большинство» отказников пересекали границу стран — членов ЕС с визами.

Любопытно, что весь год от ГПСУ не было слышно о таких масштабах отказов украинцам во въезде. Скажем, год назад в ГПСУ утверждали, что за три месяца безвиза украинцам отказали во въезде всего 61 раз. Хотя, судя по общему количеству отказов, пограничники преуменьшили проблему где-то в 150 раз. Теперь становится понятно, почему ближе к концу 2017 года статистика об отказах перестала озвучиваться ГПСУ вообще.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

3. Статистика поездок украинцев также любопытна. 9,5 млн из 20 млн пересечений границы в год — это поездки в Польшу. Нет, это не только трудовые мигранты, конкуренцию им составляют также участники приграничной торговли (в Польшу водку и сигареты, из Польши — мясные изделия и бакалею) и т.н. «пересичныки» (владельцы автомобилей с регистрацией в одной из стран ЕС), которым периодически нужно обновлять дату ввоза автомобиля на Украину. Также в тройке лидеров по поездкам Венгрия и Румыния (4,5 + 1,5 млн пересечений).

4. По данным Европейского агентства пограничной службы и береговой охраны Frontex, ежегодно публикующего статистику по миграционным потокам, туристической и деловой активности, пассажиропоток с Украины в 2017 году снизился. Украинцы пересекали границы стран Шенгена 14,318 млн раз (в 2016-м — 14,695 млн). И это при том, что в первые три месяца после безвиза поток пассажиров с Украины был на 15% выше, чем в июне — сентябре 2016 года.

Кроме того, по данным Frontex, украинцы в 2017 году получили на 170 тыс. виз в страны Шенгена больше, чем в 2016-м. Несмотря на право безвизового въезда.

5. В 2017 году Украина заняла 2-е место по количеству попыток её граждан пересечь границы стран Шенгена с поддельными документами (801 случай), лишь немного уступив в этом «состязании» гражданам Марокко (803 случая). Впрочем, в 2016 году Украина вообще возглавляла этот рейтинг (1208 случаев). Специалисты Frontex уверены, что это — благотворное влияние безвиза. Второе место у Украины и по количеству попыток незаконного пересечения границы Шенгена (105).

6. Зато по количеству депортированных Украина обогнала и Марокко, и всех остальных — уверенное 1-е место (29 267 человек, +19% к 2016 году). Это, кстати, 1/10 часть депортаций из Шенгена за весь прошлый год. Впрочем, специалисты Frontex отмечают, что большинство украинцев возвращается домой добровольно, применять силу пришлось лишь в отношении 2434 нарушителей.

7. Первое место у Украины и по количеству случаев нелегального пребывания в странах ЕС (32 599, +12% в сравнении с 2016 годом), что составляет 7,5% от зафиксированных случаев нарушения правил пребывания в ЕС в прошлом году.

Страны — участницы программы «Восточное партнёрство» (Украина, Грузия, Молдавия) 9 июня подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи. Собственно, её создание откладывается до третьей Межпарламентской конференции этих стран. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, комментируя заявление, высказал мнение, что ассамблея поможет евроинтеграции всех её участников:

«Мы имеем прекрасный опыт деятельности Межпарламентской ассамблеи Украина — Польша — Литва, где зародилось много прекрасных идей, таких как идея «плана Маршалла». И я убежден, что и Межпарламентская ассамблея Украина — Грузия — Молдова станет прекрасной площадкой».

Трудовая миграция

Несмотря на недавнюю либерализацию правил найма украинских работников (майский закон «О помощи в сборе урожая»), президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гаевничек в эфире «Радио Польша» формулирует основную проблему польских работодателей: рабочую визу украинцам делают всё ещё долго. А «безвизовых» работников пограничники нередко не пускают в Польшу. Дело в том, что пограничники руководствуются общими нормами ЕС. И слова производителя овощей «…по закону владельцы этих паспортов также могут работать, в течение трех месяцев» для них — не аргумент. Все страны ЕС признают примат её законодательства, а ЕС лишь до поры смотрит сквозь пальцы на шашни поляков с украинскими гастарбайтерами. Основной принцип: «Главное — не пускайте их дальше Польши», что, однако, не означает, что в угоду прибыли польских фермеров ЕС готов пойти на локальную отмену своего миграционного законодательства.

«Рабочих рук в Польше ощутимо не хватает. Урожай не успевают собирать вовремя. А производство таких ягод, как малина и клубника, уже начинает уменьшаться именно из-за того, что трудно найти нужное количество работников. В позапрошлом году пришлось оставить на деревьях значительную часть урожая вишни. Прошлым летом подобная ситуация была по малине и клубнике», — цитирует «Страна.ua» экономиста департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака.

Это объясняет, почему польские законодатели решили принять закон по мигрантам в интересах фермеров. Ещё несколько лет назад украинцы хватались в Польше за любую работу. А фермеры, получив дешёвую и массовую рабочую силу, расширяли посевы. Теперь украинцы предпочитают работать нелегалами в Германии, собирать ягоды в Швеции и Норвегии, где платят в 3−4 раза больше, чем в Польше. А фермеры не могут найти работников, ведь сбор урожая — одна из самых тяжёлых и малооплачиваемых работ.

Никанор Пицоле. Сбор яблок. 1922 г

С тех пор как ездить на заработки в ЕС стало проще, украинцы стали реже просить там убежища. Такой вывод делает исполнительный директор ОО «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

«Собственно, 2017 год для украинских искателей убежища в Европейском союзе является самым низким по уровню, начиная с 2014 года, когда, собственно, был зафиксирован рост», — рассказала она на пресс-конференции.

Также она уточнила, что чаще всего о предоставлении убежища украинцы просили (в порядке убывания) Италию, Германию, Польшу, Испанию и Францию. Хотя это может быть не единственной причиной. Несколько лет назад украинцы действительно заваливали миграционные органы европейских стран такими просьбами. А те, в свою очередь, не менее активно штамповали отказы. Так что украинцы могли попросту понять, что это тупиковый путь. Скажем, Deutsche Welle сообщает, что Германия в ближайшее время ещё более ужесточит приём мигрантов и облегчит их высылку.

Польский портал Oko. Press, со ссылкой на данные Института публичных дел, фиксирует ухудшение отношения поляков к украинцам. Примечательно, что на рынке труда украинцы и поляки практически не пересекаются, поскольку украинцы занимают те вакансии, на которые не идут поляки. Однако польские «правые» активно отрабатывают украинскую тему в своих выступлениях. Хотя на самом деле проблема польского рынка труда не в украинцах, а в распределении труда в ЕС: польским производителям оставляют ровно такую норму прибыли, чтобы её граждане становились точно таким же неприхотливым источником рабочей силы для ЕС, каким является Украина для Польши.

Торговля и экспорт

Недостаток работников — не единственная беда польских фермеров. Украина наращивает производство и экспорт клубники. По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в 2012—2017 гг. импорт клубники на Украину сократился с 1,3 тыс. тонн до 153 тонн, а экспорт вырос со 184 тонн до 1,8 тыс. тонн. Если допустить, что ввозимая на Украину клубника было в основном польской, а экспортирует её Украина теперь в ЕС, то польские производители из-за Украины за эти годы лишились примерно объёмов сбыта в размере 2,7 тыс. тонн.

Пётр Порошенко в ходе заседания Национального инвестиционного совета заявил, что экономика Украины растёт 9-й квартал подряд из-за всё более активного экспорта в ЕС:

«…Идет увеличение объема экспорта с Европой. В то время как торговые связи с другими партнерами — слабеют. С этой точки зрения можно говорить, что Соглашение об ассоциации с ЕС по экономическим вопросам — в действии», — размышляет глава Украины.

Тут сразу два «но». Во-первых, экономика Украины ещё не начала расти, пока что она восстанавливается до уровня 2013 года. Скажем, экспорт в ЕС этот показатель уже догнал, по остальным регионам — пока нет. Во-вторых, азиатское направление экспорта (ЮВА + Ближний Восток) опережает экспорт в ЕС, и непонятно, почему именно торговлю с ЕС президент Украины видит драйвером восстановления экономики.

Примерно о том же сообщает экономический журналист Андрей Блинов, приводя данные опроса 1019 субъектов ВЭД в рамках проекта «Диалог по содействию торговле»:

«Положительный эффект от Ассоциации с ЕС ощутили 31,6% украинских участников ВЭД. Надеются на выигрыш 51,5% экспортеров и импортеров. Около 60% предприятий указали, что им ни холодно, ни жарко от Ассоциации… Больше всего выиграл сектор услуг, меньше всего — сельское хозяйство. И (внимание!) только 16% чистых экспортеров говорят о выигрыше».

Один из видов экспорта, которым Украина гордится, — экспорт мёда. Сегодня каждая десятая тонна мёда на мировом рынке — украинская. Столько же у Аргентины, и уступают они обе только Китаю с 19%. Основную долю украинского мёда покупает ЕС.

Цитата из м/с «Приключения Винни Пуха». реж Джон Лоунсбери, Вольфганг Райтерман. 1977. США Винни доволен

Однако украинские чиновники обычно умалчивают, что украинский мёд — едва ли не самый дешёвый на мировом рынке. Его средняя цена — 1,98 долл./кг против 2,6 долл./кг у Аргентины, 3,6 долл./кг у Болгарии. Консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поясняет, что украинские производители, как правило, сдают мёд оптом, как сырьё.

И, конечно же, наращивает поставки в ЕС компания Roshen — личный бизнес президента Украины. В I квартале она продала в страны Европы более 4 тыс. тонн своей продукции (+22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Более того, Roshen — лидер в своей отрасли, на него приходится 37% «сладкого» экспорта Украины.

Ранее мы уже писали об угрозе, нависшей над важной частью экспорта Украины — продукцией металлургии. Из-за пошлин на сталь и алюминий, введённых президентом США Дональдом Трампом, под угрозой оказались доходы украинских металлургов. Торговая представительница Украины Наталья Микольская уже отправилась в США уговаривать Трампа сменить гнев на милость.

«Мы считаем, что мы можем рассчитывать на исключение из действия этих пошлин. США достаточно серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной», — цитирует её пресс-служба министерства экономического развития.

Но даже в случае успеха производителей это не спасёт, ведь в США Украина продаёт порядка 1,5% стали. Основной доход обеспечивает рынок ЕС, который теперь окажется затоварен собственной продукцией. Поэтому логичнее было бы просить отменить пошлины для ЕС, а также для Турции.

Кстати, под удар попадут не только металлурги, но и поставщики ЖРС (железорудного сырья) в Европу.

Минфин Польши обнародовал статистику по контрабандным табачным изделиям в странах ЕС. Согласно ей, 40% нелегальной табачной продукции в Европе имеет украинское происхождение. Причина всё та же — безвиз.

«Очереди на границе, особенно на пешем переходе в «Шегинях», выросли. Больше львовян стали ездить на закупки в Польшу, а заодно продают сигареты, сбивают нам цену», — рассказал изданию «Страна.ua» один из сигаретных «челноков».

Гранты, программы, целевое финансирование

ЕС поддержал Украину кредитом: в конце мая Совет Европы одобрил выделение Украине 1 млрд евро. Цель выделения средств — «экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ». Это уже не первый кредит, выделяемый ЕС Украине на эти цели: в 2014 году ЕС согласовал выделение 1,6 млрд евро, в 2015-м — ещё 1,8 млрд евро. Эти кредиты выделялись не одномоментно, а равными траншами (скажем, новый будет разбит на два, по 0,5 млрд евро каждый). И для выдачи следующего транша Украине как раз и нужно было отчитываться о выполнении этих самых структурных реформ. Напомним, что 0,6 млрд евро из второго кредита Украина так и не получила: в ЕС требовали для этого отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР Попрошайки

В Краматорске (украинская часть бывшей Донецкой области) за грант ЕС в размере 1,8 млн евро отремонтировали общежитие, заселив в него нуждавшихся в жилье временно перемещённых лиц. В настоящее время в Краматорске идёт ремонт ещё в двух общежитиях, в которые также поселят беженцев. Проект реализуется совместно с городскими властями.

Киевская горадминистрация предлагает обществам совладельцев многоквартирных домов участвовать в программе «IQ energy» от ЕБРР. Суть программы — проведение термомодернизации многоквартирных домов. ЕБРР предлагает участникам программы компенсацию до 40% расходов/кредита, потраченных на материалы, оборудование и монтаж систем. ЕБРР уже не первый год пытается одновременно стимулировать энергоэффективность и создание ОСМД жильцами домов. В этом году даже несколько увеличилась сумма компенсации, прежде ЕБРР возмещал не более 35%.