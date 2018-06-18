На сегодняшний момент ядерная энергетика занимает второе место среди чистых низкоуглеродных источников энергии после гидроэнергетики. Сейчас 450 ядерных реакторов производят 11% от общего объема электроэнергии во всем мире. Учитывая то, что в настоящий момент на стадии строительства находятся 60 реакторов и планируется ввести в строй дополнительно еще 150−160 реакторов, через пять-шесть лет половина энергетических потребностей мира будет удовлетворена за счет ядерной энергетики. Таким образом, мирные ядерные технологии обладают огромным торговым потенциалом, пишет Атта Расул Малик в статье для издательства Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

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В Турции 3 апреля 2018 года началось строительство АЭС Аккую — первой атомной электростанции страны. Планируемая мощность АЭС составит 4800 МВт. АЭС будет введена в эксплуатацию к 2023 году. Приблизительная стоимость проекта составит $20 млрд. Интересно, какую роль в данном проекте играет Пакистан, учитывая его исключительно хорошие отношения с Анкарой и наличие необходимых ядерных технологий, начиная от производства электроэнергии, и заканчивая ядерным оружием? К сожалению, Пакистан не имеет вообще никакого отношения к строительству первой турецкой АЭС. Атомная электростанция строится исключительно Россией. И это несмотря на то, что в настоящее время Пакистан достиг вершины передового опыта в области ядерных технологий.

Это связано с тем, что Пакистан не входит в Группу ядерных поставщиков (ГЯП) и не имеет лицензии на экспорт услуг, оборудования или материалов, связанных с ядерными технологиями, даже для гражданского использования. Это настоящий дипломатический вызов для Пакистана, который нуждается в немедленном ответе.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС «Аккую

ГЯП была создана после того, как Индия взорвала ядерное устройство в 1974 году. Утверждалось, что ядерные технологии, переданные Россией в Индию в мирных целях, были использованы для производства ядерных бомб. Индия в то время находилась в советской сфере влияния, поэтому Соединенные Штаты выразили серьезную озабоченность по поводу распространения ядерного оружия. Индия отказалась придерживаться принципов Международного агентства по атомной энергии и не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Позднее, когда Индия оказалась в американском лагере, экс-президент США Джордж Буш подписал «ядерную сделку» с Нью-Дели в октябре 2008 года, а восемь лет спустя, в 2016 году, предыдущий президент США Барак Обама объявил об открытой поддержке вступления Индии в ГЯП. Единственная причина поддержки Индии заключалась в том, что она представляет собой обширный рынок и имеет наличные деньги. Нередко доллар отодвигает международные нормы на второй план.

В недавнем докладе исследовательского Центра имени супругов Белфер по изучению науки и международных отношений при Школе государственной службы имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета указано, что индийская ядерная программа «небезопасна». В докладе были выявлены различные проблемы в сфере обеспечения безопасности ядерных технологий Индии. Тем не менее Индия стремится вступить в ГЯП, несмотря на то, что Китай, Турция, Новая Зеландия, ЮАР, Австралия и другие страны настаивают на том, что для Индии нельзя делать исключений, она должна сначала подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.

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Пакистан официально подал заявку на членство в ГЯП 19 мая 2016 года и в письменной форме сообщил, что «придает первоочередное значение ядерной безопасности». Также было отмечено, что Пакистан «принял законодательные, нормативные и административные меры для обеспечения ядерной безопасности наравне с международными стандартами».

Руководство Пакистана заявило, что «режим экспортного контроля опирается на сильные законодательные, нормативные и правоприменительные механизмы… национальные списки экспортного контроля согласованы с контрольными списками ГЯП, РКРТ (Режим контроля ракетных технологий) и Австралийской группы».

План Пакистана о вступлении в ГЯП столкнулся с препятствиями после недавно введенных санкций со стороны США в отношении семи пакистанских компаний, подозреваемых в торговле ядерными технологиями. Индия, в свою очередь, распространяет опасения относительно безопасности ядерной инфраструктуры Пакистана. Стоит отметить, что после скандала с незаконной торговлей пакистанскими ядерными технологиями, произошедшего в 2004 году, Пакистан разработал с помощью США систему обеспечения безопасности ядерной инфраструктуры.

Cedrosolo Серым цветом обозначены страны — члены ГЯП

Индия и Пакистан на протяжении многих лет стремятся присоединиться к Группе ядерных поставщиков, в состав которой входят 48 государств, однако до сих пор не смогли заслужить доверия. Это связано с дипломатическим противостоянием между Индией и Пакистаном по данному вопросу. Из-за этого обе страны не могут добиться экономического роста за счет экспорта мирных ядерных технологий.

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Индия и Пакистан являются государствами, обладающими ядерным оружием, и мир должен признать этот факт. Обе страны обладают значительными ядерными арсеналами, и поэтому Пакистан и Индия должны немедленно подписывать ДНЯО. Дипломатическое противостояние между двумя странами по данному вопросу необходимо прекратить.

Ядерная энергетика способна сократить выбросы ТЭС и уменьшить загрязнение воздуха. Присоединение к ГЯП предоставило бы Пакистану и Индии доступ к недорогой чистой ядерной энергии, которую они могли бы использовать для стимулирования своего экономического роста. Пакистан, в частности, мог бы преодолеть свои экономические трудности, заработав миллиарды долларов на экспорте мирных ядерных технологий. Индия и Пакистан должны выстроить тесное сотрудничество в ядерной сфере.