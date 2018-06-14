То, что в Тбилиси что-то происходит, стало ясно, когда на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в турецком городе Эскишехир Грузию представлял только посол этой страны в Турции Ираклий Коплатадзе. Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приглашал принять участие в мероприятии грузинского президента Георгия Маргвелашвили. Но ни того, ни премьер-министра, ни даже профильного министра в Турции не оказалось.

Аппарат президента Армении Квирикашвили (слева) присоединился к Саргсяну

President.az На церемонии открытия проекта TANAP в турецком Эскишехире. 12 июня 2018 года

В этой связи посол Турции в Грузии Фатьма Серен Язган заявил, что со стороны Тбилиси «это было решение, принятое в последнюю минуту», и дипломат «не знает, почему». Но 13 июня в первой половине дня сначала в соцсетях, потом и в некоторых грузинских СМИ появились сообщения, что «в правительстве планируются серьезные изменения, вплоть до отставки премьера». Упоминались также министр экономики Дмитрий Кумсишвили, министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, министр юстиции Тея Цулукиани и министр внутренних дел Георгий Гахария. При этом эксперты не исключали, что именно Гахария сменит на посту главы правительства нынешнего премьера Георгия Квирикашвили. В тот же день в 15 часов в офисе правящей партии «Грузинская мечта» началось заседание политического совета. Напомним, что почти месяц назад его состав был обновлен, а чуть ранее объявлено о возвращении в политику Бидзины Иванишвили.

(сс) Mohammad Hassanzadeh Георгий Квирикашвили

Конечно, за всеми аппаратными перестановками в «Грузинской мечте» стояли определенные причины. Их сам Иванишвили озвучил 11 мая на съезде правящей партии, связывая преимущественно с «плачевной экономической ситуацией в стране» и «пока еще слабыми противоречиями внутри власти», хотя часто эти противоречия выливались в публичные перепалки в парламенте. Но, говоря откровенно, почти все озвучиваемые проблемы страны можно было бы решить кулуарно. А сейчас страну «трясет», волна протестов начала приобретать устойчивый характер. «Грузия вступила в период политической турбулентности, — говорит грузинский политолог Гела Васадзе. — Прежде всего, это протесты, которые были в Тбилиси, потом столкновения между ультранационалистами и даже нацистами и левыми либералами, и последний кейс — это дело Саралидзе, отца убитого подростка: прокуратура недостаточно хорошо расследовала дело, и с большой степенью вероятности убийцы не просто не найдены, но и прокуратура покрывала убийство».

Но даже и в этом случае, на наш взгляд, можно было обойтись отставкой какого-нибудь силового министра. Тем не менее о своей отставке заявил премьер-министр. Причем решение Квирикашвили стало для многих неожиданностью. «Во время обсуждения председатель партии Иванишвили высказал свое мнение и замечания, — рассказывает вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Георгий Вольский. — Ждали отчета, а он (Квирикашвили — С.Т.) принял решение уйти». Сам премьер свой шаг объяснил следующим образом: «На протяжении последних месяцев по ряду фундаментальных вопросов были разные мнения и позиции у меня и у председателя партии. Это нормальный процесс. Сегодня нужно дать возможность председателю партии укомплектовать команду, исходя из его взглядов». Правда, он не пояснил, относятся ли к числу вызывавших разногласия в правящей партии проблемы внешней политики, отношения с Россией и Западом. Или речь все-таки следует вести только об экономических проблемах? На наш взгляд, речь идет о сложном комплексе, хотя нельзя исключать и того, что правящая «Грузинская мечта» пытается аппаратными ходами сместить внимание общественности в сторону от протестов.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра

Иной точки зрения придерживается грузинский политолог Гия Хухашвили. В интервью порталу «Эхо Кавказа» он заявил, что «уличные движения никак не связаны с решением Квирикашвили подать в отставку». По его словам, «это решение больше связано с управленческим кризисом, потому что эффективность данная власть потеряла уже давно, нужны системные перемены для того, чтобы набрать некую динамику развития». Более того, «данный кабинет министров не отвечал тем вызовам, перед которыми стоит страна, — и это очень чувствовалось внутри страны» и «сейчас Тбилиси находится только на начальном этапе данных событий». В итоге политический кризис в Грузии невольно ассоциируется с недавними событиями в Армении, которые развивались по «нестандартному» сценарию, есть такое предчувствие. Ясно, что в «Грузинской мечте» растут противоречия между различными взглядами и приоритетами, а также стратегическими, тактическими и организационными подходами лидеров к вопросам внутренней и внешней политики, деятельности партии.

Не все разногласия вылезают наружу, но кое-что все же вылезает, что показывает отставка Квирикашвили. Правда, многие эксперты пока сходятся на том, что в ближайшее время какие-либо революционные сценарии в Грузии маловероятны. Посмотрим, в Закавказье все стало быстро и неожиданно меняться. Пока президент Грузии Маргвелашвили назначил действующих министров исполняющими обязанности глав своих ведомств до формирования нового правительства.