Анализ прошедших 8−9 саммитов ШОС и Джи7 показал, как грамотно два мировых лидера — президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп — «развели» остальную (за исключением Китая) политическую тусовку в течение этих дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Что на самом деле произошло.

Выразив удивление и непонимание отсутствием России на предстоящем саммите Джи7 в Канаде, Дональд Трамп отправил очень четкое послание не только американским демократам (Обама — Клинтон) и остальным членам Джи7, при которых это произошло, но и Владимиру Путину:

«Нравится вам или нет, и это, может быть, политически некорректно говорить, но нам надо управлять миром. И есть Джи7, которая была раньше Джи8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров. Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью».

WhiteHouse Саммит G-7

И если данная идея в отношении своих и чужих демократов однозначно была сделана в расчете на то, чтобы поставить их и принадлежащие им СМИ на уши, чтобы опять только имя Трампа было в медийной мировой повестке, то послание в адрес Владимира Путина требовало от Кремля очень тонкого ответа, чтобы американская сторона убедилась в том, что оно услышано, и ответ Москвы показал, что послание услышано.

«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку» — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве» — ответил на эту идею Владимир Путин, тем самым показывая Западу не только путь решения всех имеющихся проблем, но и то, что иного возвращения России в Джи8 не будет. И если Запад попробовал устроить нам обструкцию, то теперь пожалуйте в Москву замаливать допущенные огрехи и грехи.

Джи6 таким образом оказались между молотом и наковальней.

Более того, Трамп на этом не остановился и усилил свой сигнал всем мировым элитам, отозвав подпись США из согласованного по итогам саммита коммюнике. О чем говорит этот сигнал? Что Джи7 как головной структуре правящей в мире группы приходит конец. Что наступает время других коалиций.

Этот сигнал Трампа вызвал непонимание у многих экспертов, которые видят в этом только импульсивность американского президента, поддерживая, таким образом, версию Клинтон о психическом нездоровье американского президента. Однако, несмотря на мнение уважаемых экспертов, действия Трампа никоим образом не подпадают под категорию «импульсивного субъективизма».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч. Статуя Свободы. США

Внешнеполитическая линия Трампа имеет очень четкий, понятный и рациональный характер — он избавляется от излишней имперской инфраструктуры США, тем самым пытаясь не повторить неудачный советский опыт «перестройки», в результате которой аналогичное избавление от имперской инфраструктуры СССР пошло по одному из самых катастрофичных сценариев распада самой Империи и ее провинций.

Согласно этой четкой логике Трампа, все навязанные мировым демократическим лобби Америке договора кормления лимитрофов ради поддержания ее якобы имперского статуса, а на самом деле высасывающие из страны соки точно так же, как поддержка африканских режимов из СССР, будут разорваны, чего бы это ни стоило.

Что Трамп и делает. Какой главный итог Джи7 в Канаде? От былой монолитности Запада и «евроатлантической солидарности» не осталось и следа. По сути, Трамп своим демаршем всем показал, что он никого не держит в Джи7 насильно, и, прежде всего, он не будет там держать насильно Соединенные Штаты. Джи6 не могут выступать партнерами США даже чисто экономически — весь их суммированный ВВП меньше одного американского.

#G7Charlevoix Дональд Трамп и Кристин Лагард

Еще один такой саммит, и никто не сможет гарантировать того, что улетая с него, в самолете Трамп не напишет твит о выходе США из Джи7. И лидеры Джи6 это прекрасно поняли — либо они не мешают США и России выстраивать новый мировой порядок и выстраиваются в кильватере новых геополитических процессов, либо США их спишут с корабля на берег и устроят Джи2 с Россией или Джи3 с Россией и Китаем.

Эта политическая линия мировых держав понятна и не подлежит обсуждению — России, Китаю и США давно пора избавиться из-под опеки лимитрофов, лобби которых постоянно пытаются нас столкнуть лбами, определить регионы своих геополитических интересов, спокойно спуститься с горы и начать править миром, основываясь на понятных принципах справедливости, морали, экономической взаимовыгоды. Только в этом случае человечество ждет долгая и счастливая жизнь. Иначе «будем жить бедно, но недолго».