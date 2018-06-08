Арктика является «модной» темой на протяжении уже нескольких лет. ИА REGNUM побеседовал с известным путешественником Матвеем Шпаро, который «заболел» Арктикой задолго до того, как это стало модным. Кроме своих личных рекордов, некоторые из которых занесены в книгу рекордов Гиннеса, Матвей уже много лет занят популяризацией Арктики среди подрастающего поколения. В этом году уже в десятый раз состоялась лыжная экспедиция на Северный полюс, в которой приняли участие 16−17-летние московские школьники под руководством Матвея Шпаро.

Quietstorm666 Матвей Шпаро

Любая сфера человеческой жизни будет развиваться, только если к ней будет интерес молодежи, к Арктике это относится в не меньшей, а даже в большей степени.

В 2008 году вместе с моим напарником Борисом Смолиным мы отправились в путешествие на Северный полюс полярной ночью, прошли 1000 километров за 86 дней. Когда стоит абсолютная темнота, когда не всходит солнце, условия в Арктике максимально жесткие. Многие называют Арктику ближним космосом, когда в этом ближнем космосе наступает ночь, космос, по-видимому, еще приближается и Арктика действительно еще сильнее становится космосом. Путешествие было трудное, даже жесткое, и во время путешествия родилась идея, что хорошо бы вовлечь молодежь в арктические путешествия. Мы подумали тогда, что тема Арктики для молодежи может позитивно быть воспринята, об участии в полярном приключении многие вспоминали бы с гордостью. 14 марта мы закончили наше путешествие, а в апреле с первой группой детей мы вернулись в район Северного полюса и совершили первый поход, конечно, не 1000 километров, а 100 — от нашей дрейфующей станции «Барнео» до полюса. Переход занял семь дней. Основные идеи молодежной экспедиции были продуманы во время нашего с Борисом 86-дневного перехода, все свои мысли и идеи этого похода мы передавали в штаб экспедиции в Москве, где и был проведен отбор среди желающих. Выбрали 7 ребят, с которыми мы в апреле и прошли эти 100 километров. Семь выбрали потому, что, на наш взгляд, это оптимальное число подростков, за которыми двое взрослых смогут отвечать в этих экстремальных условиях.

Взгляд молодых людей на Арктику изменился. В далекие советские времена романтика была сильнее, молодежь осваивала небо, увлекалась полярной авиацией, строила светлое будущее, был какой-то духовный зов, все пытались подражать героям книги Каверина «Два капитана». Сейчас молодежь более прагматична, романтизм менее присутствует — интернет и виртуальная реальность наступает по всем фронтам. Но те молодые люди, с которыми за эти годы мы проходили маршрут до полюса, хоть и более прагматичны, но доказывают, что искра желания исследовать и участвовать в приключениях не погасла.

Да, собираются, только если говорить о последней экспедиции, одна девочка планирует заниматься научной работой, изучать биосферу в Арктике, и один молодой человек в этом году изъявил желание работать спасателем в Арктике — и именно в Арктике. А вообще из всех членов экспедиций начиная с 2008 года 5 человек работают спасателями, но не в арктических регионах. Путешествие на Северный полюс лыжное, требует определенных туристских навыков. Это не основной критерий при отборе, но без них нельзя. А спасатели по своему духу и даже подготовке близки к туризму. Те, кто занимается туристским многоборьем, часто находят свое призвание в работе спасателя. Еще пятеро пошли учительской тропой и теперь пробуждают в детях интерес к окружающему миру — и к Северу в частности, — основываясь на своем бесценном опыте полярной экспедиции. Наше семидневное путешествие строится как большой жизненный урок, без нотаций и моралей. Каждая минута как тренинг — этот лед голубой, потому что недавно образовался, у воды температура — 2, потому что соленая и не замерзает при нуле, и много других примеров. Вся экспедиция подталкивает к тому, что учить — это интересно, учить — это полезно, и некоторые идут в учителя. С 2008 года мы провели 10 экспедиций, через которые прошло 77 человека. Из них 5 человек выбрали профессию спасателя, 5 — учителя.

Основной задачей для себя мы видели популяризацию Арктики, и молодые люди, возвращаясь после экспедиции в свои регионы, становятся центрами ретрансляции полученных знаний для своих сверстников, от ребят, прошедших экспедицию, идут круги волн правильных человеческих ценностей, они передают свою увлечённость Арктикой друзьям и знакомым .

В этом году поменялась идеология, программа экспедиции, а отбор остается многоступенчатым, как и все эти годы. Вначале ребята пишут эссе, заполняют анкеты. Приходит каждый год порядка 300−400 анкет. Отбирается 40 ребят, которые едут на учебно-тренировочные сборы в Карелию в известный лагерь «Большое приключение». Из этих 40 ребят отбирается 7 человек участников экспедиции. На каждом этапе в качестве экспертов, производящих отбор, находятся и психологи, и физиологи, и другие специалисты. В последние годы в тесты включены задачи на логику из математических олимпиад. Команда, отправляемая в Арктику, как мы уже говорили, в «ближний космос», должна быть похожа на космонавтов — они должны быть готовы физически и психологически, уметь радоваться за достижения друг друга, заботиться и помогать друг другу.

Психофизиологи оценивают психологические качества претендентов с оглядкой на те экстремальные условия, в которых участник будет проходить свои испытания.

В этом году формат экспедиции не изменился, но появилось два отряда экспедиционных — появился отряд «Полюс», который, как и в прошлые годы, прошел на лыжах на Северный полюс, и второй, более научный, — «Барнео», который в течение этих дней, когда мы шли на полюс, занимался научными натурными исследованиями. Так что в этом году в экспедиции, кроме воспитательного аспекта, появился и образовательно-научный аспект. Ребята собрали более 60 килограмм различных проб и образцов. Сейчас это все проходит обработку в Центре морских исследований МГУ. Я думаю, что в ближайшее время можно будет рассказать об этом подробнее.

Конечно, для проведения наших экспедиций очень важно наличие станции «Барнео». Удивительно, что существует станция «Барнео», технология организации ледовых станций в общем доступна, но особенно никто в мире не может ее повторить. Несмотря на короткое время существования станции в этом году — две недели, — льдина под взлетную полосу была толще, чем в прошлые годы. В прошлые годы толщина льда была 160−170 сантиметров, а в этом году — 180, так что относительно короткое время жизни «Барнео» в этом году обусловлено не льдом, а организационными особенностями. «Барнео» — уникальный центр туризма, проект Российского географического общества, на станции также занимаются и научными исследованиями.

Система отбора, на мой взгляд, налажена хорошо, а программа будет меняться, но пока не знаем точно как. На прошлой неделе мы встречались с одной из компаний — резидентов «Сколково». От них поступило предложение вовлечь московские инженерные и академические школьные классы к технической подготовке экспедиции. Идея состоит в том, чтобы академические классы создали техническое задание на создание буев по автоматическому получению научной информации в арктических условиях, а инженерные классы их бы изготовили с помощью этой компании из «Сколково». Опыт, полученный в этом году, — совмещения образования и науки —оказался полезным. Французы, канадцы на «Барнео» ставят автоматические буи каждый год. Суперсложный, наверное, быстро изготовить не получится, но автоматический буй, измеряющий ветер, температуру, погодные условия и работающий в течении полугода, изготовить за оставшееся до следующей экспедиции время вполне реально.

Если говорить о рекордных путешествиях, то, наверное, нет. Повторять уже сделанное — смысла нет, в Арктике, как мне кажется, новые достижения возможны только с использованием какой-то техники, что меня уже не очень интересует. Сейчас мы смотрим в сторону Антарктики, но это не ближняя перспектива, подготовка к Антарктиде потребует большего времени и средств. А пока мы занимаемся детьми и молодежью и готовим Вторую большую Арктическую экспедицию на следующий год.

Справка ИА REGNUM :

Матвей Дмитриевич Шпаро — известный полярный путешественник.

С 1993 года неоднократно возглавляет российские и международные экспедиции в состав которых в том числе входили люди с ограниченными возможностями здоровья.

В 1998 году вместе со своим отцом Дмитрием Шпаро, известным советским путешественником и писателем, совершил первый в истории российский лыжный переход через Берингов пролив. Достижение путешественников занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2000 году Матвей Дмитриевич Шпаро возглавил экспедицию на лыжах через Гренландию. В команду входили три человека, один из которых использует инвалидную коляску. Экспедиция стала первым пересечением Гренландии российской командой.

Зимой 2008 года Матвей Дмитриевич Шпаро совместно с Борисом Григориевичем Смолиным установил рекорд. Впервые в истории люди дошли на лыжах до Северного полюса полярной ночью.

Барнео — комплексная высокоширотная арктическая экспедиция, ежегодно организуемая Экспедиционным центром Русского географического общества. Так же называется дрейфующий ледовый лагерь — база экспедиции в непосредственной близости от Северного полюса.

На Барнео строится ледовый аэродром, принимающий регулярные рейсы Ан-74, на ней базируются два вертолёта Ми-8. На базе устанавливаются отапливаемые жилые модули, кают-компании и несколько технических помещений. За месяц базу «Барнео» посещают около 250 туристов из разных стран. База используется для комплексных научных исследований учеными Института океанологии РАН и Арктического и Антарктического института Федерального агентства по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.