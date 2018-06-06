США имеют длительную историю вмешательства во внутриполитические дела других государств. Каждый раз Вашингтон, пытаясь решить одну проблему, непреднамеренно провоцировал появление других проблем. В 1980-е годы экс-президент США Рональд Рейган оказал поддержку афганским моджахедам, сражавшимся с советскими солдатами. Позднее эти же моджахеды направили оружие против США. В аналогичный период Вашингтон вмешался в гражданскую войну в Сальвадоре, поддержав правительство против левых повстанцев. Гражданская война в Сальвадоре породила миграционную волну, вследствие чего в США появилась печально известная банда MS-13, пишет Питер Бейнарт (Peter Beinart) в статье для американского журнала The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Рональд Рейган встречается в Белом доме с делегацией афганских моджахедов

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Стоит вспомнить историю американского вмешательства. Сейчас это актуальный вопрос, потому что администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить санкции против Ирана. В мае 2018 году американские политики и ученые приняли участие в дискуссии, на которой рассматривались последствия американских санкций против Ирана: смогут ли они остановить ядерную программу Ирана или нет? Они не учли то, как повлияют многолетние дополнительные санкции не на современный Иран, а на тот, каким он станет в будущем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние. Трамп. Иран

Академическая точка зрения понятна: санкции не способствуют укреплению либеральной демократии, а наоборот, делают страны более авторитарными. В 2009 году политолог из университета Мемфиса Дурсен Пексен обнаружил, что в период с 1981 по 2000 год санкции способствовали ухудшению в сфере прав человека в тех странах, против которых они были введены. В 2010 году в совместном исследовании с другим ученым из университета Мемфиса Купером Друри Пексен обнаружил, что страны, в отношении которых были введены санкции, стали менее демократичными.

Причина в том, что санкции смещают баланс сил в обществе в пользу режима. Поскольку санкции затрудняют поиск ресурсов, авторитарные режимы начинают их накапливать. Они делают население более зависимым от своей щедрости. Власти ограничивают ресурсы тем, кто может угрожать государственному режиму.

Поскольку санкции ограничивают легальный поток товаров, то люди начинают быстро привыкать к черному рынку. В исследовании, проведенном Брауновским университетом в 2005 году, Питер Андреас отметил, что санкции часто порождают «более высокий уровень общественной толерантности к правонарушениям, подрывают уважение к принципу верховенства права. … Восстановление социальной приемлемости правовых норм может стать одной из самых сложных задач после отмены санкций, поскольку старые привычки сложно искоренить».

Американские санкции против Ирака, введенные после его вторжения в Кувейт в 1990 году, фактически отрезали иракскую торговлю от внешнего мира. Санкции привели к нарастающему гуманитарному кризису в Ираке. В 1995 году в ООН было принято решение, разрешающее Ираку экспортировать ограниченное количество нефти и использовать вырученные деньги для покупки импортных продуктов питания. Бывший иракский лидер Саддам Хусейн использовал ограниченный экспорт нефти для укрепления своей власти. Иракцы подпали под большую зависимость от режима, потому что он контролировал распределение продуктов питания.

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Политолог из лондонского университета королевы Марии Ли Джонс, изучавший Ирак в 1990-х годах и написавший книгу Societies Under Siege, заявил: «Результатом укрепившийся диктатуры и санкций стало уничтожение светской оппозиции Саддаму. Единственное, что сохранилось, это племена, которые впоследствии стали ядром «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и шиитские священнослужители, которые сформировали основу будущих шиитских политических партий».

Иран — это не Ирак. Он никогда не подвергался бомбардировке, подобной той, которой подвергался Ирак во время войны в Персидском заливе, его инфраструктура находится в отличном состоянии. Но социальные и политические последствия, вызванные американскими и международными санкциями, оказались поразительно похожими на те последствия, с которыми столкнулся Ирак.

Сначала Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана в период кризиса заложников в 1979 году. Однако Иран всё же не был отрезан от глобальной торговли, пока администрация экс-президента США Барака Обамы и его европейские союзники не ввели санкции в период с 2010 по 2012 год. Иранские компании утратили возможность импортировать с Запада и экспортировать на Запад, переводить деньги через международные банки. Экономические и гуманитарные издержки оказались очень глубокими. С 2012 по 2014 год количество семей, живущих за чертой бедности, удвоилось. К 2016 году иранские семьи употребляли почти в два раза меньше мяса и хлеба по сравнению с 1996 годом. Невозможность импортировать отпускаемые по рецепту лекарства и сырье, необходимые для их производства, способствовала, согласно одному из исследований, опубликованному в 2016 году, появлению до шести миллионов пациентов, лишенных «доступа к основному лечению».

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

В 2013 году сотни иранских диссидентов обратились к Обаме с письмом: «Мы глубоко обеспокоены повторением иракского опыта в Иране, который связан с исчезновением единственной возможности для организации мирных и демократических преобразований. Мы уверены, что экономические санкции продолжат ослаблять гражданское общество Ирана и укрепят позиции экстремистов».

Иранские диссиденты поддерживали ядерную сделку 2015 года, поскольку она давала надежду на отмену санкций. В результате отмены санкций иранская экономика выросла в 2016 году более чем на 12%. Администрация Трампа в значительной степени подорвала надежды иранских диссидентов. В Иране пока сохраняются антиправительственные выступления, но по мере ослабления среднего класса антиправительственные акции станут приобретать менее организованный и последовательный характер.

«Если санкции действительно приведут к возникновению внутренней реакции, то она будет протекать не в форме демократического движения, а в форме беспорядков, превратив протест в легкую цель для хорошо отточенного репрессивного аппарата иранского режима», — заявил эксперт Джамал Абди.

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Выход США из ядерной сделки также будет способствовать росту антиамериканских настроений среди граждан Ирана. Иранцы выступили против выхода США из ядерной сделки, потому что они остро нуждаются в отмене санкций. Теперь даже самые антиправительственные сегменты иранского общества должны будут признать, что санкции будут восстановлены не из-за того, что иранское правительство нарушило условия ядерного соглашения, а из-за действий США.

В 2003 году американские лидеры мечтали о создании демократического и не экспансионистского Ирака. Однако политика санкций в отношении Ирака убила эту мечту. Теперь другая республиканская администрация США намерена реализовать аналогичную политику в отношении Ирана. Администрация Трампа либо не понимает того, к чему это может привести, либо не придает этому особого значения.