В последнее время и у нас в стране, и за рубежом, и политики, и эксперты задаются одним и тем же вопросом — что же всё-таки делает Трамп? Почему он создает не только на всех направлениях американской внешней политики, но и более глобально — мировой геополитики и экономики для всех ключевых игроков массу мелких и крупных проблем? Почему разваливает НАТО и трансатлантическую солидарность? Почему уходит с Ближнего Востока? Почему объявляет торговую войну не только Китаю и России, но и своему главному союзнику — Евросоюзу?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Версий выдвигается множество, но максимум, что предлагают эксперты в качестве объясняющей гипотезы, что действия Трампа носят экономический характер, типа, он стремится избавить США от кабальных экономических договоров.

«Эпоха тор­го­вых войн и ограб­ле­ний», на­ча­тая ны­неш­ни­ми хо­зя­е­ва­ми Белого дома, — это не «эпизод» и не слу­чай­ная флук­ту­а­ция «ры­ноч­ной эко­но­ми­ки». Это вполне системные и, более того, осо­знан­ные и вы­нуж­ден­ные дол­го­сроч­ные шаги на­ци­о­наль­но ори­ен­ти­ро­ван­ной «ко­ман­ды Трампа». Ко­то­рая, в от­ли­чие от преды­ду­щих администраций, со­би­ра­ет­ся эго­и­стич­но ра­бо­тать в ин­те­ре­сах именно на­ци­о­наль­ной эконо­ми­ки. А не «гло­ба­лист­ских» фи­нан­со­вых кругов, ре­шав­ших свои задачи по тотально­му пе­ре­устрой­ству мира, в том числе, и за счет соб­ствен­но­го аме­ри­кан­ско­го народа, а не только всех осталь­ных.

Советский плакат. Американская политика. 1970

И надо очень четко по­ни­мать, что эти про­тек­ци­о­нист­ские меры пе­ре­жи­вут пре­зи­ден­та Трампа, они на­дол­го, если не на­все­гда. Вал «тор­го­вых огра­ни­че­ний» и прочих санк­ций будет только на­рас­тать. Более того, как бы ни сме­я­лись наши про­дви­ну­тые эко­но­ми­сты над стра­те­ги­ей им­пор­то­за­ме­ще­ния, в США она также офи­ци­аль­но за­пу­ще­на и идет полным ходом. Эта про­грам­ма на­зы­ва­ет­ся Buy American and Hire American («По­ку­пай аме­ри­кан­ское — на­ни­май аме­ри­кан­цев») и утвер­жде­на еще весной 2017 года. Ее смысл и пред­на­зна­че­ние со­сто­ит в том, чтобы вер­нуть в США те про­из­вод­ства и ра­бо­чие места, ко­то­рые ушли из страны в эпоху гло­ба­ли­за­ции на­чи­ная с да­ле­ких 1970−1980-х годов.

По­это­му да­вай­те просто кон­ста­ти­ру­ем — это не новая эко­но­ми­че­ская война. Это такой новый мир, в ко­то­ром при­дет­ся жить. И все раз­мыш­ле­ния о «за­ко­нах гло­баль­ных рынков», все по­пыт­ки «встра­и­ва­ния оте­че­ствен­ной эко­но­ми­ки в меж­ду­на­род­ное распреде­ле­ние» и прочие бла­го­глу­по­сти в этом новом мире бес­смыс­лен­ны.

Всё это, конечно, правильно — с точки зрения экономики. Но вот что означают такие резкие телодвижения Трампа с точки зрения политической метафизики? От какой парадигмы или концепции они отталкиваются? Что их продуцирует?

Понять причины такой резкой активности Трампа как политического актора, а также тех людей, что стоят за ним, нельзя, только находясь в рамках экономической парадигмы, а можно только исходя из политической метафизики, понимания тех политических процессов, которые происходят в мире не последние два-три года, а как минимум лет тридцать-сорок. И важнейшим событием в этот период мировой истории стал распад СССР.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Флаг СССР

Как можно назвать одну из важнейших причин краха Советского Союза? Кроме субъективного фактора (предательства элиты), был еще и объективный фактор — это излишняя имперская нагрузка, которая придавливала советскую экономику всё сильней и сильней, но от которой по идеологическим соображениям не могло избавиться партийное руководство страны, так как это означало бы не только крах социалистической идеи, но и создало бы целый ряд серьезных проблем КПСС. В результате лишняя имперская инфраструктура раздавила СССР. Как в свое время она раздавила Римскую империю, Испанию, Британскую империю и многих других.

И авторы ИА REGNUM об этом пишут — здесь и здесь.

Часть советского руководства, сконцентрированного в основном в спецслужбах, понимала, что от лишней имперской нагрузки необходимо избавляться. В принципе, подготовка к этому шла со времени Ю. Андропова. Однако на заключительной стадии распада империи что-то пошло не так. Возможно, не хватило даже просто теоретических знаний о том, как избавиться от ненужного имперского балласта.

В результате плановый снос излишней имперской инфраструктуры и трансформации страны и мировой социалистической системы не состоялся — Союз распался в авральном режиме. Тем не менее лишняя инфраструктура была сброшена, после чего Россия получила возможность вздохнуть свободно, и с приходом Владимира Путина к власти начать новый этап имперского развития.

Далеко не случайно Джордж Буш-старший в потрясающем по откровенности интервью в 1992 году говорил об этом следующим образом:

«Развал Советского Союза — есть мое самое Главное Поражение. Боюсь, что это — внешнеполитическая Катастрофа, размера которой мы еще все не поняли. Вы плохо понимаете то, что случилось. Россия не побеждена, напротив, она очень усилилась, и нам нужно, чтобы она была нашим Другом. А те, кто меня победили — хотят только грабить. Русские того не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет.

Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет ее нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же Другом России, каким я был Врагом для Советов.

Вы хотите узнать, какие у нее были Гири? Это есть в цифрах — в Союзе было две бездонных дыры, куда утекали все бюджетные профициты — Сельское Хозяйство и Социальная Помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не тратиться на эти убыточные статьи расходов — в ближайшие годы она станет более сильной и опасной, чем СССР».

Джордж Буш старший и его супруга Барбара Буш

Также далеко не случайно озвученное на днях прозрение Мадлен Олбрайт о том, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне: «Я считаю, что было ошибкой с нашей стороны говорить, что мы победили в холодной войне. Это они проиграли в холодной войне. И разница здесь не только семантическая. Коммунистическую систему постигла неудача».

О чем это говорит? Это говорит об осознании определенной частью западных элит происходящих в последние тридцать лет процессов. Россия с распадом СССР не умерла и не погибла. Ее забросало обломками, но за истекшее с момент распада Союза время она не просто разгребла завалы, но усилилась настолько, что теперь может без проблем провести Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, при этом в условиях санкций и без социалистического затягивания поясов, не говоря о таких достижениях, как возвращение Крыма на Родину и операция в Сирии.

А как это было в Советском Союзе? Напомню только одну цитату из переписки Брежнева и Косыгина:

«Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спортолимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса, наверное, надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия.

Некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность отказаться от этого мероприятия, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. По этому вопросу я тоже хотел бы знать твое мнение. Кроме колоссальных расходов, в этом деле есть и такой вопрос, что из опыта проведения подобных Олимпиад в прошлом могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. Следует вспомнить при этом ФРГ и другие места. А в отношении Советского Союза думаю, что наши враги особенно постараются в этом. Если на этот счет у тебя тоже есть сомнения, может быть, сегодня в порядке обмена мнениями затронуть этот вопрос на Политбюро».

Действительно, это не Запад нас победил, а мы проиграли. А вот дальнейшие действия Запада, особенно США, которые стали безразмерно раздувать свою имперскую инфраструктуру, сказались на них самым плачевным образом.

Что собой представляет экономика США сегодня? Это колосс на глиняных ногах. Отрицательное торговое сальдо составляет около 850 млрд долларов. США потребляют больше, чем производят, и утрачивают ресурсы к сопротивлению. Сегодня они — та самая лягушка, которую Китай, Евросоюз, даже Мексика медленно-медленно поджаривает на огне, чтобы та этого не заметила: из де­фи­цит­ных 566 м­лр­д дол­ла­ров больше всего — 375,2 м­лр­д долларов при­хо­дит­ся на КНР, 151,4 — на Ев­росоюз, 71,1 — на Мек­си­ку, 68,6 — на Японию.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В чём состояла задача неотроцкистов-демократов, концептуально правивших США (при помощи отмытых и вложенных в экономику страны нацистских денег) все годы после Второй мировой войны? Сделать из США, как в свое время это пытались сделать троцкисты в СССР, базу мировой революции, только другими методами. Однако и там, и там — интересами народа никто не интересовался. И русские, и американцы должны были послужить исключительно расходуемым ресурсом для поддержания горения костра. Именно поэтому так схожи тенденции деиндустриализации в позднем СССР и США, именно с этим связано общее целенаправленное падение уровня масс-культуры, именно поэтому советская и американская профессура, которая ковали космические программы и ядерные щиты, стояла в одних очередях на американских биржах труда в 90-е.

Последние годы этой американской партии казалось, что стоит еще немного поднапрячься, и всё, задача будет выполнена — они будут властвовать над всем миром. Однако это была иллюзия. Пока они витали в своих облаках и строили свои замки, окрепли Россия, Китай, Иран, Евросоюз. И готовы выставить свой счет.

Трамп, а точнее, люди, которые стоят за ним, всё это прекрасно понимают — что если США не успеют сбросить свою излишнюю имперскую инфраструктуру, то она их раздавит, как в свое время раздавила их основного противника — СССР. Именно поэтому Трамп стремительно разрушает ее и всё, что с ней связано. А так как она и есть, по сути, нынешняя мировая геополитическая и геоэкономическая система — ВТО, НАТО, евроатлантическая солидарность, многосторонние договоренности и так далее, то США вынуждены разрушать именно эти столь любимые либералами всех стран «мировые скрепы».

(сс) Victor Freitas Без лишнего груза

Задача Трампа — сбросить всё это как можно быстрее, пока никто ничего не понял, и начать договариваться заново. Но понятно, что главную задачу любой переговорщик, а Трамп — очень опытный переговорщик, охраняет как зеницу ока. Поэтому он и ведет себя так, чтобы никто ничего не понял, а видел только безумно носящегося по клетке зверя (или слона в посудной лавке), который разрушает всё, к чему только не притронется.

Очень талантливо. Почти гениально. Как и многая голливудская продукция. Трамп — актер, который сам этого не понимает, но что очень хорошо понимают те, кто его выставил для исполнения именно этой роли. Но если на Западе думают, что этим нас обманут, то они ошибаются. У нас тоже есть такого рода профессионалы. И они сработали по такому же сценарию, только гораздо раньше, когда выставили Владимира Жириновского для недопущения возврата в СССР. Точно такого же актера, но который играет, как живет. Трамп в этом плане — его полная аналогия, только уровнем повыше (что вовсе не означает повышенного уровня саморефлексии, как у Жириновского). В этом плане Трамп скорее играет как Гитлер, которого постановщики спектакля также подобрали для его «особой» миссии.

Леонид Иванович Соломаткин. Петрушка (фрагмент). 1882

Если мы будем думать, что цель Трампа находится в области экономики, каких-то там торговых войн с Китаем и ЕС, пошлин, цен на нефть, газового экспорта, курса доллара, что он бизнесмен, — то мы, несомненно, проиграем, так как купимся на то, что США изначально готовы отдать. А вот истинную цель его, на первый взгляд, хаотичных действий на этом уровне анализа мы и не увидим.

Но как только с уровня экономики мы поднимемся на уровень геополитической метафизики, то истинная цель Трампа предстанет перед нами во всей красе — избавление от излишней имперской инфраструктуры, которая давит на США своим весом всё сильнее и сильнее.

Именно поэтому Постановщики и отдают нам опять Ближний Восток, а Китаю — Азию. Готовы даже отдать Москве снова всю территорию бывшего СССР и даже (на втором ходе договоренностей) Восточную Европу. Они хотят вернуть нам те Гири, от которых Россия избавилась с распадом СССР, а самим избавиться от них.

***

В любом случае постялтинский мир, связанный с победой Советского Союза во Второй мировой войне, к которой США, Британия и Франция успели примазаться, а также, в том числе, период, связанный с поражением СССР в холодной войне и короткой американской двадцатилеткой, заканчивается. И новый мировой договор, возможно, после Третьей мировой войны, не за горами. Как он может выглядеть?

США уходят в Северную и Южную Америку, возвращаясь к доктрине Монро. России отдают назад всю постсоветскую территорию, часть Восточной Европы и вкраплениями Ближний Восток, Северную и Центральную Африку. Китаю — Азию. Европа, та ее часть, которая понимает происходящее, будет кучковаться вокруг Германии. Та будет в союзе с Россией, Францией и Австрией (новый Имперский концерт).

Новый Ближний Восток действительно будет новым — Турция, Иран, Саудовская Аравия серьезно уменьшатся в размерах, чтобы своей излишней политической массой не вносить излишние и ненужные волнения в процессы в своем регионе и мире. Тех, кто будет против такого хода развития событий, просто порвут, и их страны погрузятся в пучины хаоса и страданий.

Мир действительно станет многополярным. И США будут над этим серьезно работать вместе с нами и Китаем. Поскольку если они этого не сделают, то придут к распаду, следствием которого также будет многополярный мир, только без США в нынешнем виде, а с двумя-тремя странами на месте нынешней Америки.

Понимает ли всё это Трамп? Вполне может быть. На своему уровне. Но только играет он так, как может, а старый салунный принцип гласит — «не стреляйте в пианиста, он играет как умеет».

***

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп — все эти лидеры во главе своих стран далеко не случайны. Планета Земля действительно входит в новый планетарный цикл своего развития. Те темные силы, которые стояли у руля человеческой истории в девятнадцатых-двадцатых веках, уходят в историю.