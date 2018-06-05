Хлеб с солью — психоз у этого мерина!

Chatham House Тоомас Хендрик Ильвес в Chatham House

Из фильма «Волга-Волга»

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший журналист и даже когда-то шеф-редактор эстонской редакции радио «Свобода», комментируя наличие/отсутствие угрозы его республике со стороны России, заявил, что членство в НАТО дает гарантии безопасности. И их нарушение в случае российской агрессии приведет к потере нашей страной Санкт-Петербурга и даже Омска с Томском.

Разумеется, на автора заявления все дружно набросились. И Россия не нападет, и никакой войны не будет, если, конечно, Эстония сама не устроит провокацию, хотя НАТО ей этого не позволит. И комплексы «малого народа» вспомнили, видимо, в привязке к известному изречению Бисмарка о том, что в истории большие нации ведут себя как хищники, а малые — как проститутки. И северная столица даже Гитлеру не покорилась, а кто такой Ильвес? И Прибалтика нам-де «даром не нужна», кроме как ликвидировать там форпосты того же НАТО.

Хотя, как говорил красноармеец товарищ Сухов, «это вряд ли». Дело не в форпостах, а в военно-стратегических вопросах в целом: быть акватории Прибалтики «внутренним морем» Североатлантического альянса или военно-морским ТВД, на котором у каждой из сторон окажется примерно равное количество точек базирования. И так далее.

К сожалению, от внимания аналитиков ускользнуло главное: почему с Петербургом эстонский провокатор связал именно Омск и Томск. Казалось бы, полная несуразица: где Питер, а где два этих сибирских областных центра? Представляется, что дело в малоизвестном для России, но широко распространенном на Западе дискурсе геополитических дискуссий. И очень серьезно, на уровне если не государственных лидеров, то экспертного сообщества эксплуатируется тема раздела России между Западом и Китаем. Да и государственные или, так сказать, окологосударственные мужи этим не брезгуют: вспомним миссии 2009 года в Пекин Бжезинского и Киссинджера, которые, олицетворяя республиканско-демократический консенсус, уговаривали тогдашнее китайское руководство основать некую G2 — «Группу двух» по разделу бывшего советского наследства. И на пару править миром. Даже термин тогда появился такой: «Кимерика». В смысле Китай + Америка.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Китайцы тогда дали обоим эмиссарам от ворот поворот, расценив саму постановку вопроса как провокацию. Это и понятно: стране, только что выбравшейся из «столетия унижений», как именуют в Поднебесной историческую эпоху, предшествующую созданию КНР, и расправившую крылья, предложили, по сути, авантюру, участие в которой дискредитировало саму идею национального возрождения. А на Западе на этот отказ отреагировали нервно и злобно, попытавшись в ответ стравить Китай с его собственной историей. Одна из знаковых фигур в американском истеблишменте Джозеф Най-младший, к слову североамериканский директор Трехсторонней комиссии, высказался в том смысле, что Дэн Сяопин бы не отказался. В Пекине этот пассаж, естественно, тоже запомнили.

Так что Ильвес просто выдал определенные европейские иллюзии, сокровенные в своей антироссийской ненависти в том, что столкновение России с Западом на наших европейских рубежах будто бы приведет в действие восточный фланг, спровоцировав военную конфронтацию с Китаем, в результате которой Россия и потеряет Омск и Томск.

И где действительно можно от души посмеяться над Ильвесом, так это в тех самых иллюзиях, в попытках исподтишка разыграть китайскую карту против России, чем на Западе занимались давно и, надо признать, не всегда безуспешно. Правда, когда «успешно», тогда мы сами, увы, давали к этому определенные поводы. И посмеявшись, можно, следуя западной конфронтационной логике, вменить Ильвесу попытку оказать давление на ШОС, учитывая ее предстоящий саммит в Циндао. А еще, следуя логике «долга, который красен платежом», предложить слегка отдающую конспирологией версию о том, кто и зачем подкинул бывшему политику идею выкатить подобный «пробный шар». И порассуждать на тему «грантозависимости» как всех прибалтийских шавок Вашингтона в целом, так и конкретных персонажей в частности.

Эстонский солдат

А еще попенять ему на незнание географии. Ну, хоть бы на карту посмотрел, прежде чем выдавать в эфир подобные инсинуации: Омск и Томск — внутренние города, отделенные от границ СНГ огромными расстояниями и немалым количеством других суверенных республик — союзников России, а также субъектов Федерации и областных, краевых и республиканских центров, о которых Ильвес ни словом не обмолвился. На расстоянии между этими городами поместится с десяток-другой, если не больше, таких Эстоний. Видимо, созвучные названием соседи — это единственное, чем ограничиваются его познания в сибирской географии.

Прямо как у старика Хоттабыча. Оно и понятно: геополитический дилетантизм в форме безответственного шашкомахательства по черномырдинскому принципу «могут все, но только языком» всегда был и остается типологическим признаком той самой проституции, о которой предупреждал Бисмарк.