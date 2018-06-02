



Mark Taylor Майк Помпео

Государственный департамент США решил провести 25−26 июля в Вашингтоне первое в истории международное министерское совещание, посвященное задачам продвижения религиозной свободы в мире. В нем примут участие министры иностранных дел из различных стран, представители международных организаций, религиозных общин и институтов гражданского общества. Правда, кто именно являются, по словам государственного секретаря Майка Помпео, «единомышленниками» США в этом вопросе, пока неизвестно. Сообщается лишь, что государства, «известные нарушениями религиозных прав», не получат приглашения. Есть и другие неясности, которые требуют пояснений.

(сс) Aaron Burden Крест

Как замечает американский портал Politico, запланированное совещание, скорее всего, порадует евангельских христиан, которые поддерживают президента США Дональда Трампа и многие из которых беспокоятся о преследованиях христиан за рубежом. Однако есть проблема с «искренностью республиканской администрации», учитывая обещание президента воспрепятствовать появлению мусульман на американской земле. При этом, по мнению издания, «приверженность Помпео и посла по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбэка делу религиозной свободы подвергалась сомнению на протяжении многих лет», когда первый еще был конгрессменом от штата Канзас, а второй — губернатором этого штата. Скептический настрой в отношении американских инициатив выражает и французская католическая газета La Croix, отмечая, что Вашингтон изучает ситуацию с религиозной свободой везде, где угодно, кроме самих Соединенных Штатов. А когда Браунбэк говорит, что подобное не позволяют «нам» сделать уставные положения, это выглядит уклонением от реагирования на известный указ Трампа о запрете въезда мусульман в США или «безоговорочную поддержку Израиля на Ближнем Востоке».

Поэтому до сих пор трудно определенно сказать, чем является активность нынешней администрации в деле защиты религиозной свободы во всем мире — искренним желанием помочь преследуемым верующим или инструментальным политизированным подходом. То, что известно на сегодня, не стимулирует поверить в благие намерения Вашингтона. Заявление о созыве министерского совещания Помпео сделал 29 мая, а на следующий день он вместе с Браунбэком представил на пресс-конференции очередной доклад о свободе вероисповедания в 2017 году. Как передавала радиостанция «Голос Америки», особое внимание было уделено «таким странам, как Россия, Китай и Иран, где нарушаются права религиозных групп». В частности, указывается, что в России в 2017 году «власти продолжали задерживать и штрафовать» представителей религиозных меньшинств и религиозных организаций за «предполагаемый экстремизм». Также поступали сообщения о пытках в следственном изоляторе. Кроме того, несколько человек были осуждены за «оскорбление верующих в публичном выступлении». Другие издания подчеркивали судебный запрет в России секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не удивимся, кстати, в этой связи, если ее делегаты появятся на совещании в Вашингтоне.

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Вместе с тем, на наш взгляд, вовсе не Москва будет главным «блюдом» на этой встрече, а — с дальним прицелом — Китай и — с ближним — Иран. Госсекретарь Помпео ранее уже выдвинул Тегерану целый пакет ультимативных рекомендаций, среди которых, по замечанию испанского издания Publico, единственного, чего нет, так это требования «уверовать в Евангелие». В докладе иранские власти обвиняют в том, что они арестовывают шиитских религиозных лидеров, которые не поддерживают политику правительства; запугивают бахаистов, христиан (особенно новообращенных), мусульман-суннитов и другие религиозные меньшинства; дискриминируют евреев и используют «антисемитский язык». В этой ситуации обращает на себе внимание то, как госдепартамент оценивает положение с религиозной свободой в странах, граничащих с Ираном, в частности в Закавказье. Более-менее нормально характеризуется Армения, хотя и отмечается, что правозащитники выражают «обеспокоенность» в связи с совпадением точки зрения правительства и Армянской апостольской церкви относительно обучения в школах, где часто принадлежность к Церкви связывают с национальной идентичностью. Иначе воспринимается Баку.

В опубликованном в мае отчете Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) за 2017 год говорится, что ситуация со свободой религии в этой республике резко ухудшилась — за последний год в Азербайджане усилилось подавление независимой религиозной деятельности, закрыт ряд суннитских мечетей, а также проводятся налеты на магазины религиозной литературы. Баку протестует. Как заявил глава азербайджанского госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, «указанные в отчете сведения не соответствуют действительности», а «свобода вероисповедания в Азербайджане находится на более высоком уровне, чем во многих развитых странах мира». Удовлетворит ли такой ответ американцев? Вряд ли. Но, возможно, у Баку еще будет шанс «исправиться» в глазах Вашингтона, если сделает «правильные выводы» в отношении Тегерана. Какая-то ясность появится тогда, когда станет ясно, глав дипломатических ведомств каких закавказских республик вызвали на министерское совещание в США.