В России прошли времена, когда периодика для путешественников печаталась в изобилии: от газет о необычных странствиях до широкого выбора изданий об альпинизме. Есть, конечно, «Вокруг света» и версии зарубежных журналов «о природе», где доминируют не репортажи о головокружительных экспедициях и плюрализм тем, соблюдавшийся в старом «Вокруг света», а глянцевые экскурсии по городам и фотоподборки. Выходят единичные журналы для экстремалов, как «Лед и пламень» и «Риск Онсайд», и каждый раз — это событие.

Наше туристическое поле (речь не о курортниках, а о горном туризме, альпинизме, скалолазание, спелеологах и сплавщиках) — огромно; но своего медиа-рынка, как в США, в нём нет. Этому есть множество грустных и логичных объяснений, но сегодня обратим внимание на нашего южного соседа. Из тюркско-славянского Казахстана, страны степей и гор, саксаула и кедра, мне присылают русскоязычный журнал «Ветер Странствий». Начатое в 2006 году многотиражное издание вышло уже 69 раз и актуализировано на охоте, альпинизме, туризме, орнитологии и остальных гармоничных действиях человека на природе. «ВС» отчасти привязан к столице Рудного Алтая, горняцкому и таежному городу Риддеру.

Примерно треть страниц в «Ветре Странствий» отдана вопросу поддержания биологического равновесия в природе методом нормированной добычи зверя и вылова рыбы. «Зеленые» экстремисты и городские сумасшедшие (активисты) еще не диктуют в Казахстане, как в Канаде и Европе, но вот доморощенные грантоеды уже устроили перенапряжение в биосистеме, протолкнув ряд ограничений на отстрел медведя. А в крайнем номере журнала есть объемный материал натуралиста Максима Левитина об американской методике восстановления почти истребленных видов животного мира руками охотничьих хозяйств.

С советских времен Казахстан популярен среди альпинистов; в свое время это мотивировало Анатолия Букреева принять гражданство Казахстана. Теперь в горах лазит больше иностранных альпинистов, чем казахстанских — старая школа вяло обновляется, а «ВС» публикует воспоминания о ее людях-легендах. По поводу коммуникаций в туризме с нашими соседями: в свежем номере журнала мэр Риддера обсуждает вакуум в сообщении между нашим Алтаем и Рудным; дорогу забросили после перестройки. Двухсторонний договор о возрождении логистики между странами в стыке двух туристических регионов Россия пока не выполняет. Впрочем, зная состояние районных трасс в Алтайском крае и Горном Алтае, а оно ужасает, я как-то не удивлен.

Развернутые репортажи о российских ландшафтах регулярно появляются в «Ветре Странствий»: например, о заполярных Хибинах, и часто об Алтае. В России журнал не распространен из-за заоблачных почтовых тарифов и отсутствия интереса государственных организаций, связанных с туризмом, в культурном обмене.