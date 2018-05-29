Почему Соединенные Штаты вторглись в Ирак в 2003 году? Общеизвестный ответ заключается в том, что США вторглись в Ирак из-за ошибочного предположения, согласно которому у бывшего иракского лидера Саддама Хусейна имелись запасы оружия массового уничтожения (ОМУ). В конце концов, все знают, что ОМУ в Ираке так и не обнаружили. Однако утверждение, что США вторглись в Ирак исключительно для того, чтобы ликвидировать запасы ОМУ, также является ложью. Нельзя утверждать, что ОМУ — это первоочередная причина, подтолкнувшая США к вторжению в Ирак. Это не причина, а в лучшем случае — это образец лжи умолчанием, скрывающий истинные причины вторжения, пишет Джон Ричард Куксон в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Ложь, которой оправдали вторжение в Ирак, необходимо разоблачить, чтобы подобная история не повторилась вновь. Политические сейсмологи в настоящий момент регистрируют колебания вокруг Ирана, аналогичные тем, которые были зарегистрированы до вторжения в Ирак. Как недавно заметил редактор издания The National Interest Джейкоб Хейлбрунн, «дух Джорджа Буша вновь ожил в Белом доме». По мнению Хейлбрунна, советник по национальной безопасности США Джон Болтон«занят тем, что пытается убедить Трампа возродить политику, которая… была дискредитирована после войны в Ираке в 2003 году. Теперь такая политика может вновь заявить о себе».

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Необходимо, чтобы политика Буша так и осталась дискредитированной, для этого необходимо поместить историю вторжения в Ирак в правильный контекст. Необходимо признать, что США были настроены против Багдада задолго до того, как бывший государственный секретарь Колин Пауэлл устроил в ООН представление с пробиркой, пытаясь убедить всех, что в Ираке было ОМУ. На самом деле вторжение США в Ирак было обусловлено тремя ключевыми моментами, которые практически не имели отношения к предполагаемому ОМУ Хусейна.

Во-первых, Белый дом сделал все возможное, чтобы обвинить Ирак в причастности к широкому спектру региональных проблем, будь то терроризм, вражда со странами Персидского залива или угрозы в адрес Израиля. В преддверии военной кампании США возложили всю вину за региональные проблемы именно на Хусейна и иракский режим, значительно преувеличив любые негативные черты, так или иначе связанные с политикой Ирака. США создали картину, в которой любое региональное происшествие было представлено как часть грандиозного, четко продуманного плана Саддама Хусейна. Следовательно, США не могли не отреагировать на действия столь опасного регионального игрока.

Сегодня Белый дом пытается сделать тоже самое, только уже в отношении Ирана. 15 мая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в Совете Безопасности ООН, что когда речь заходит о Сирии, Йемене или ХАМАС, то нельзя не заметить в каждом из приведенных случаев «дестабилизирующее поведения иранского режима». Государственный секретарь США Майк Помпео последовал ее примеру, заявив 21 мая, что дестабилизирующая деятельность Ирана также проявляется в Афганистане и Европе. Конечно, Иран, так же, как и Ирак, всегда был вовлечен в те или иные региональные конфликты.

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Однако главный посыл Белого дома заключается в том, что во всем нужно винить Иран. Говорится, что в случае если Иран прекратит оказывать поддержку тем или иным силам, то конфликты прекратятся сами собой. Все это полная чушь. Ни в Сирии, ни в Йемене конфликты не угаснут только потому, что Иран решит отказаться от какого-либо участия в данных конфликтах. Вне зависимости от действий Ирана, палестинцы в любом случае устроили бы протесты против переноса американского посольства в Иерусалим, а также продолжили бы запускать ракеты в сторону Израиля и без поддержки Ирана. Палестина не нуждается в постоянном финансировании из Ирана или высокотехнологичных вооружениях, чтобы продолжить борьбу с Израилем.

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Во-вторых, еще до вторжения в Ирак администрация бывшего президента США Джорджа Буша выдвинула идею, что Вашингтон имеет массовую поддержку среди граждан Ирака. Для этого задействовали выдающегося американского историка Бернарда Льюиса, перед которым поставили задачу убедить общественность в том, что граждане Ирака действительно находятся на стороне США, и прийти к заключению о необходимости свержения иракского режима.

«В двух странах, Ираке и Иране, режимы которых являются антиамериканскими, присутствует демократическая оппозиция, способная захватить власть и сформировать новые правительства… Мы, как представители свободного мира, могли бы сделать гораздо больше, чтобы помочь им», — заявил Льюис в 2003 году. После выхода Трампа из ядерного соглашения с Ираном Помпео заявил, что США всегда готовы поддержать иранский народ. Помпео добавил, что недавние протесты в Иране нужно рассматривать не как призывы к реформам, а как борьбу за «свободу».

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В-третьих, Белый дом и сторонники свержения иракского режима заявили, что военная кампания в Ираке станет легкой «прогулкой» для американских сил или приключением с минимальными затратами. Теперь мало кто мог бы заявить о том, что США совершили «легкую прогулку» по Ближнему Востоку с минимальными затратами.

Какие выводы необходимо сделать из военной кампании в Ираке? Суть заключается в том, что существует проверенный рецепт для того, чтобы втянуть США в войну. Во-первых, нужно обвинить врага во всех смертных грехах. Потом указать на поддержку политики США среди местного населения, которое, разумеется, борется против режима за свою свободу. В-третьих, нужно объявить, что военная кампания США станет легкой прогулкой с минимальными затратами. Хотя существовали и другие причины американского вторжения в Ирак, из них можно выделить три ключевых аргумента, которыми всегда будут пользоваться те, кто хочет развязать тот или иной конфликт. Указанные аргументы будут использоваться сторонниками войны для того, чтобы «обезоружить» тех, кто хочет ее избежать.