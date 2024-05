В мае 2018 года известному философу, социологу, экономисту, политическому журналисту, поэту Карлу Марксу исполнилось бы 200 лет. Более чем в трети государств мира эта дата отмечалась на официальном уровне. Марксисты видят в нём основоположника исторического материализма, внесшего заметный вклад в развитие теории борьбы пролетариата с капитализмом. Другие считают его видным ученым, который работал в интересах развития и совершенствования капиталистических отношений. В Москве прошла международная научно-практическая конференция на тему «Капитал К. Маркса и его влияние на развитие мира».

Карл Маркс

Наследие Маркса актуально в наши дни. И, как ни странно, в отсутствие творческого подхода и переосмысления его теории со стороны коммунистов, в первую очередь российских, сегодня оно служит мировому финансовому капиталу, который в стремлении обеспечить свое доминирующее положение выступает спонсором и организатором современных гибридных войн, считает действительный член Международной славянской академии Сергей Небренчин.

Капитализм. Карикатура

О том, против кого направлены штыки гибридных войн, кто и с какой целью их ведет, а также какие формы «оружия» в них используются, эксперт рассказал в интервью ИА REGNUM.

Анализ событий в мире последнего времени убедительно свидетельствует о том, что международная мафия — она же Мировое глубинное правительство — ввергнув человечество в состояние перманентного мирового кризиса, фактически подвела мир к угрожаемому периоду своего развития. Практически непреодолимым остается главное противоречие современности между беспрецедентными ростом народонаселения и потребления, разрушительным для человека, по сути, прогрессом и обогащением небольшой группы властителей судеб, с одной стороны, а с другой — нарастанием процессов деградации среды обитания и обострения дефицита природных ресурсов, вырождения и самоуничтожения человечества, обнищания масс. Ситуация усугубляется нарастанием природно-климатических и техногенных катаклизмов.

В усугублении глобального противоречия заметная роль принадлежит международной мафии, которая опирается на геополитический, финансово-экономический и военный потенциал современной Америки как инструмента обеспечения их военно-политического владычества.

Она включает в себя надгосударственные структуры глобального управления (Бильдербергский клуб, Трехстороннюю комиссию, Атлантический совет и др.), мировой финансовый капитал и ведущие транснациональные корпорации, сеть неправительственных институтов влияния, в том числе глобальные информационно-аналитические корпорации, СМИ и интернет-ресурсы и так далее.

Силовой опорой международных институтов глобального влияния выступают спецслужбы отдельных государств мира и, в частности, Моссад, ЦРУ и ФБР, МИ-5 и МИ-6, а также воинские контингенты блока НАТО, частные военные компании, террористические и другие подрывные вооруженные группировки.

В настоящее время мировой финансовый капитал содержит практически по всему миру систему «глубинных государств» и развитую сеть агентуры влияния, которые обеспечивают контроль и управление ключевыми сферами жизнедеятельности большинства государств мира. Свое глобальное доминирование мировой финансовый капитал осуществляет через систему национальных центробанков и международных финансовых структур (ФРС, МВБ, ЕЦБ, ЕБРР, БМР, IRS и др.).

Владыка мира — капитал, золотой кумир. Советский плакат

Как пишут СМИ, к числу стран, которые не принадлежат или не контролируются кланом Ротшильдов, относятся Иран, КНДР, Сирия, Куба. Относительный финансовый суверенитет имеет Китай. До самого последнего времени, связанного с существенным ограничением позицией либерального блока в российском правительстве, контроль государства над финансово-экономическими рычагами и механизмами управления государством и обществом не превышал 10%.

В стремлении материализовать свои нынешние финансово-экономические активы (около 500 триллионов долларов), которых можно лишиться при неблагоприятном развитии международной обстановки, структуры мирового управления преследуют главную цель — удержание и обеспечение своего господства и доминирования в мире.

По общему замыслу, достичь этого можно, прежде всего, посредством установления контроля над ресурсами и рынками, коммуникациями и новыми технологиями; путем подрыва и слома национальных государств, стирания национальных границ; устранения геополитических конкурентов и неугодных правителей; радикального сокращения народонаселения и роботизации; переформатированием геополитической картины мира и установлением основ нового мирового порядка.

Исходя из того, что нынешние идеалы прогресса, сама капиталистическая система и финансово-экономические отношения давно уже исчерпали свои потенциал обеспечения глобального доминирования, международная мафия ищет контуры и параметры новой социально-экономической модели и формации мирового развития в контексте реализации на практике возможностей NBIC — конвергенции — соединение неживой природы на атомарном уровне (нано-) с живой природой на молекулярном уровне (био-) на матрице информационных технологий (инфо-), устроенной по модели работы головного мозга (когно-).

По мнению экспертов и, в частности, российского экономиста В. Ю. Катасонова, центральные банки трансформируются из «кредиторов последней инстанции», «финансовых регуляторов» и «мегарегуляторов» в финансовые холдинги, призванные перевести экономику мира в руки «невидимых «бенефициаров». Таким образом, «центральные банки, сами того не ведая, роют могилу капитализму…».

В достижении целей глобального доминирования международная мафия делает ставку на гибридные войны, которые из единого центра координируются по целям и задачам, месту и времени, содержанию, формам и методам.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

Современная гибридная война — это сочетание применения всего арсенала инструментов воздействия «мягкой силы» и летальных, вооруженных сил и средств. Гибридная война представляет собой использование комбинации обычных, нерегулярных и асимметричных средств в сочетании с постоянными манипуляциями в политической, идеологической и других сферах.

«Мягкая сила» главным образом нацелена на основные объекты и субъекты управления национальным государством и обществом, а также международные структуры конкурентов. Сугубо силовые формы и методы воздействия наиболее активно используются в боевых и особых условиях, а в мирное время являются второстепенными инструментами воздействия. К ним относят демонстрацию силы, подрывные вооруженные действия, применение военной силы, диверсии, террористические акты, военные провокации под «ложным флагом» и так далее.

Мировой финансовый капитал действительно выделяет колоссальные средства на содержание и развитие сил и средств гибридных войн, и прежде всего, международную систему неправительственного влияния, в том числе структуры «глубинных государств. Одновременно Запад исходит из того, что гибридная война должна не только решать геополитические задачи и обеспечивать глобальное доминирование, но и быть рентабельной, приносить немалые прибыли.

Так, в частности, мировые финансово-экономические кризисы, которые во многом носят рукотворный характер, позволяют извлекать баснословные прибыли. Гибридные операции по дестабилизации обстановки в отдельных регионах мира провоцируют бегство капитала, прежде всего, в мировые резервные валюты (доллар, евро), позволяют устранить деловых конкурентов, привести к власти угодные режимы, за малую цену приобретать активы и недвижимость и др. Эти и другие выгоды Запад извлек по итогам проведенных «цветных» революций в бывшей Югославии, Ираке, Ливии и в других странах.

Darko Dozet Бомбардировка Белграда авиацией НАТО. 1999

По мнению специалистов, в недавнем прошлом информационные механизмы влияния оставались составным элементом всего арсенала «мягкой силы», применялись для обеспечения других ее акций (финансово-экономические, политико-правовые, дипломатические, социокультурные и другие) и вооруженных действий.

В настоящее время речь идет не только об «информационном измерении» всей совокупности инструментов современных гибридных войн, летальных и не летальных форм воздействия. Комплексное информационное влияние рассматривается в качестве основного, эффективного, самодостаточного, постоянного и целенаправленного средства достижения глобальных целей.

Поэтому арсенал «мягкой силы» и военные средства всё чаще применяются в контексте глобального «мейнстрима», заидеологизированного инфопотока, общего замысла информационной войны.

Особое значение придается финансированию информационно-аналитических центров, производству заданных смыслов, программ, концепций, идеологем и симулякров. Западные фабрики по производству виртуальных информационных поводов, зачастую мало имеющих отношения к реальности, работают в режиме нон-стоп, обеспечивая удержание стратегической инициативы в тотальных войнах с неугодными режимами, и прежде всего, с Россией.

Главная роль в подготовке оценочно-прогностических смыслов, образов и идеологем, программ и проектов принадлежит таким международным структурам, как National Intelligence Council (Национальный совет по разведке), Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies (CSIS), Foreign Policy Research Institute (FPRI) частная разведывательно-аналитическая компания STRATFOR в США, The International Institute for Strategic Studies (IISS) в Англии, глобальные газеты Wall Street Journal, Financial Times, USA Today, International Herald Tribune, New York Times, Washington Post, корпорации BBC, CNN, Deutsche Welle (Немецкая волна), агентства AP (Associated Press), AFP (Франс Пресс), Blumberg, поисковые системы Google, Rambler, Yahoo и другие.

Оперативное онлайн продвижение глобального заидеологизированного контента осуществляется общемировой компьютерной сетью. С ее возможностями трудно конкурировать отдельным национальным поисковым сетям и, в частности, российской транснациональной компании «Яндекс», которая, занимая четвертое место в мире по количеству обработанных поисковых запросов, заметную роль играет в России, Турции, Украине, Белоруссии и Казахстане.

Ежедневный инфопоток — это строго выверенная заидеологизированная логика освещения событий в интересах тех, кто правит миром — международной «подпольной» мафии. Неподготовленному человеку со слабой психикой и без глубоких убеждений небезопасно и сложно разобраться в море разнокалиберных правдоподобных новостей и аналитики, встроенных в прокрустово ложе ежедневного массированного «мейнстрима».

Информационная война

В широком смысле гибридные войны ведутся во всех основных сферах жизнедеятельности конкретного государства и общества или межгосударственного союза — организационно-концептуальной, социокультурной, финансово-экономической, политико-правовой, внешнеполитической, обороны и безопасности.

При этом информационное сопровождение подрывных операций, в том числе формирование соответствующего информационно-пропагандистского фона, комплексное манипулирование общественным сознанием, целенаправленное провоцирование необходимых действий и т.п., выступает одним из главных «мягких» способов и средств достижения поставленных целей подрывной деятельности. Нынешним примером гибридной войны в широком смысле является ведение США и их ближайшими союзниками по НАТО необъявленной войны против современной России.

В узком смысле гибридная война ведется в одной из сфер международных отношений, жизнедеятельности конкретного государства или союза стран с использованием информационного инструментария воздействия. Так, например, манипулирование на финансовых и фондовых рынках со стороны США и, в частности, Федеральной резервной системы, имеет целью сохранить доминирование нефтедоллара в мире, спровоцировать финансово-экономический кризис в отношении других валютных зон (евро, юань), а также отдельных конкурирующих или неугодных стран.

В настоящее время объектом самого жесткого противоборства сторон является информационно-идеологическая сфера. Современные информационные войны — это совокупность и сочетание содержательных форм и методов, технологических способов и средств по убеждению и внушению, манипуляции общественным сознанием на эмоциональном и рациональном уровнях — дезориентация, устрашение, введение в депрессивное и агрессивное состояние, моральное разложению. Дезинформация, ложь, обман, замалчивание событий и новостей из арсенала подрывной пропаганды остается испытанным методом информационной войны с противником. В последние годы в обиход вошло английское слово fake, которое означает производство подделок, фальшивок.

В настоящее время речь идет уже не только о фабрикации новостей и фотоиллюстраций, подтасовке фактов, подготовке и выпуске изданий «под ложным флагом», как это было прежде, но и создании маскировочных сайтов и аккаунтов. Операторы таких ресурсов могут разместить на нём десятки фальшивых комментариев от несуществующих «пользователей» с восторженными «отзывами».

Фейковые информационные поводы, технологии и фейковые новости активно используются в информационной войне против России и, в частности, в противоборстве сторон вокруг Донбасса, начиная с 2014 года, в Сирии и других регионах мира. Причем в последнее время в отношении неугодных государств и правителей применяется метод коинцидентального (от английского «coincidence» — «совпадение») воздействия, когда противнику наносится «удар прямой наводкой» в момент его наибольшей уязвимости, слабости, беспомощности.

Например, именно таким образом действовал Лондон против России накануне президентских выборов 2018 года, когда организовал информационный повод в связи с «отравлением Скрипалей». В мае 2018 г. в момент заявления США о прекращении действии «ядерной сделки» с Ираном Израиль нанес удары по Сирии и иранским войскам там, а заодно предпринял попытки осложнить российско-иранские отношения в этот период.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани

Достижение раскола в стане противника, подрыв союзнических отношений ставится в контексте извлечения множества выгод из нанесенного ранее «удара прямой наводкой». Такое явление у специалистов получило название «собирание искр». Именно в таком стиле проводятся гибридные операции против современной России — все дополнительные воздействия наносятся по прогнозируемым результатам первого «удара».

Таким образом, в настоящее время мировой финансовый капитал, который выступает главным организатором и спонсором глобальной гибридной войны, в том числе против России, стремится поразить противника всей совокупностью летальных и нелетальных форм и методов воздействия, в общем контексте ударного инфопотока.

Чтобы успешно противостоять гибридным войнам, недостаточно только пытаться отвечать на них. Необходимо обеспечить максимальный суверенитет и контроль над основными институтами управления государства и общества — организационно-концептуальными, социально-культурными, информационными, финансово-экономическими, силовыми, политико-правовыми, дипломатическими. Достижение информационного суверенитета позволит перейти от сдерживания гибридных атак к их профилактике и проведению своих эффективных действий в отношении враждебной стороны.