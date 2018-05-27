Ведущая ватиканская газета L'Osservatore Romano обратилась к событиям столетней давности, когда, по замечанию издания, «новые народы стучались в дверь Истории и пришло время дать им место, которое они требовали». Речь идет о последствиях Первой мировой войны, разрушившей четыре империи — Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую. За исключением Германской, пространство прочих трех империй стало лабораторией, где создавались и разрушались государственности, некоторые возрожденные, а некоторые сконструированные с нуля. Решалась задача огромной геополитической и исторической значимости — какие народы окажутся достойными суверенного государства, а какие будут включены в состав других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бенедикт XV около 1915 года

В этой ситуации папа Римский Бенедикт XV в контексте ведения миссионерской работы на землях бывших империй в 1919 году публикует энциклику Maximum Illud. В ней он предлагал европейским миссионерам освобождение от национализма, от идеи европейского превосходства над подчиненными народами, поощрял использовать местные языки вместо «языков завоевателя». Как замечает ватиканская газета, «в этой перспективе мы понимаем причины, по которым Рим выступал против англо-французских соглашений о разделе Ближнего Востока», а именно соглашения Сайкса-Пико от 1916 года, называя его навязыванием со стороны «англо-французской диархии» некой «европейской воли и эгоизма» многоязычному, многоэтническому и многоконфессиональному региону — «старому сложившемуся равновесию» Османской империи.

Wikimedia.org Соглашение Сайкса-Пико. Оригинал карты. 1916

Однако, похоже, сегодня уже сам Европейский союз может столкнуться с применением против себя аналога соглашения Сайкса-Пико, что грозит перекроить складывающееся после Второй мировой войны европейское многоязычное, многоэтническое и многоконфессиональное пространство. ЕС балансирует между различными тенденциями своего развития. Одна из них была предложена еще в мае 1948 года во время Гаагского конгресса, куда 17 стран Европы направили в общей сложности 700 делегатов. Представители из Франции, Италии и Нидерландов высказывались за «федеративный вариант»: они требовали наднациональной Европы, где отдельные государства-члены отказывались бы от своего национального суверенитета в пользу федеративных институтов. Особенно этим грешила молодежь, которая, по замечанию Чарльза Руттена из Голландской католической партии, «хотела чего-то совершенно отличного от того, что уже существовало, что, по их мнению, привело к войне».

(сс) Nationaal Archief Встреча в Гааге. 9 мая 1948 год

О второй неизменно говорит Ватикан, выступая за сохранение единой Европы, но в которой национальному, этническому и конфессиональному разнообразию должно быть уделено больше внимания при одновременном возвращении ЕС к своим «христианским корням». Третью представляют силы, называемые ныне правящей элитой Евросоюза «народниками» и «популистами». Этот блок до недавнего времени ратовал за значительное ослабление наднационального Брюсселя, вплоть до требования от отдельных государств выйти из Союза или вернуться к своей национальной валюте. Хотя в последнее время в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году «народники» и «популисты» начинают менять тактику, отказываются от «сепаратизма», желая придти к власти в ЕС, чтобы «изменить его изнутри». При этом, как показывают данные недавнего опроса Parliament Eurobarometer, 38% европейцев считают эти силы «угрозой демократии», в то время как 63% опрошенных в возрасте 24 лет и ниже думают, что «новые политические партии и движения могут найти решения лучше», чем существующие.

В этой ситуации в Европе начинают снова набухать старые «линии разломов» и обозначаются новые. Помимо «народников» и «популистов», которые в основном пока что находятся в оппозиции, холодные ветра для Брюсселя доносятся от Австрии, Венгрии, Польши, а сейчас и из Италии, где, как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, новое «правительство правой «Лиги» и левого популистского «Движения пять звезд» встало на путь конфронтации с европейскими партнерами, особенно с Германией», что грозит также «Греции и Португалии». И дело не только в этом. Международный обозреватель немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл напоминает, что «мы живем во времена многообразных потрясений», причем:

«Многие из этих кризисов происходят из стран, которые мы называем Западом: Brexit; выборы Дональда Трампа президентом США; избирательные успехи популистских партий; неспособность ЕС принять эффективные решения».

geralt Быть или не быть?

Американский лидер явился «неожиданной угрозой», ответ на которую европейцы пока не могут найти, поскольку нет консенсуса в определении ее серьезности. Кто-то призывает не обращать внимания, поскольку Трамп — это ненадолго, и к тому же трансатлантическое единство связано более крупными и широкими скрепами, чем просто политические администрации. Но другие парируют, утверждая, что Трамп переизберется на второй срок, а его националистическая концепция захватывает Соединенные Штаты, поэтому даже американская оппозиция главе Белого дома будет вынуждена подстраиваться под президента, идти в его фарватере. В этой связи выдвигаются допущения, что США пойдут на переформатирование ЕС. И не исключено, что уже по отношению к Евросоюзу появится новое «соглашение Сайкса-Пико». Заметим, что оно носит два имени. И если первое — это Трамп, то кто окажется вторым?