Александр Горбаруков ИА REGNUM Внезапная Клинтон

После того, как 25 мая в Европейском союзе вступили в силу новые правила по защите данных — Общий регламент по защите данных (GDPR) — ряд американских средств массовой информации заблокировал доступ к своим сайтам для европейских пользователей.

Напомним, что GDPR был принят еще 27 апреля 2016 года, но заработать должен был только после двухлетнего переходного периода. Эти правила являются непосредственно обязательным к исполнению и касаются компаний, работающих или оказывающих услуги на территории ЕС. Если вкратце, то они предписывают от фирм, чья деятельность попадает под требования GDPR, предоставлять клиентам понятную информацию о правилах обработки их данных, брать согласие на обработку данных, а также предоставлять возможность отказаться от передачи данных без ущерба для совершения действий. Нарушителям грозит штраф в размере до 20 млн евро или 4% годового оборота.

Компьютерная безопасность

И вот уже в пятницу, 25 мая, те из европейцев, которые пытались зайти на сайты таких американских изданий, как Los Angeles Times, Chicago Tribune, New York Daily News и Baltimore Sun, видели уведомление: «К сожалению, наш портал в настоящее время недоступен в большинстве европейских стран. Мы занимаемся этим вопросом». А всего около 50 местных американских изданий стали недоступными для граждан ЕС. Впрочем, как подчеркивает американский портал Breitbart News, паниковать его коллегам рано, хотя их и мог смутить новый «закон, разработанный в характерно непроницаемом стиле Европейского союза». Так, GDPR не повлиял на работу сайтов телеканала CNN и газеты The New York Times, поскольку они согласились выполнять новые правила ЕС. Ряд экспертов отмечает, что главным объектом атаки Брюсселя все же являются такие американские медиа-гиганты, как Facebook и Google.

И это проблема не только геоэкономическая, но и геополитическая. Напомним, что в марте сего года Facebook попал под прицел, оказавшись причастным к скандалу с британской компанией по анализу данных Cambridge Analytica. Некоторые американские издания обвинили последнюю в сборе в 2016 году данных профилей 50 миллионов (по другим подсчетам, 87 миллионов) пользователей соцсети без их согласия. Эти данные использовал штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время его предвыборной кампании для создания таргетированной политической рекламы. Такая реклама якобы в значительной степени содействовала победе Трампа над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Глава Facebook Марк Цукерберг был вынужден давать объяснения перед конгрессменами США, но не только. Недавно его попросили выступить и ответить на вопросы в Европейском парламенте. При этом председатель Европарламента Антонио Таянии после заметил: «Господин Цукерберг — американский гражданин, он был обязан выступить в парламенте США, он не обязан приезжать в наш парламент». Однако, как замечает телеканал Euronews, генеральный директор Facebook «не удовлетворил евродепутатов». По мнению телеканала, «разница в том, он старательно отчитывался перед комитетами конгресса и не особенно утруждал себя ответами в ЕП. Многие европейские политики разочарованы тем, что ошибочный формат встречи позволил ему уклониться от сложных вопросов. Цукерберг расплылся в улыбке, фотографируясь вместе с Таяни. Но Таяни выглядел так, будто он только что встретился с сирийским Асадом. Цукерберг же в основном повторял то, что уже набило оскомину».

Юрий Леман. Провинился

В свою очередь еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Журова в интервью Deutsche Welle подтвердила, что крупнейшая соцсеть остается в прицеле Евросоюза. По ее словам, «американцам нужно пристальнее взглянуть на то, что показал скандал в Facebook. Оказалось, что перед нами «черный ящик», зона без регулирования. Поэтому у меня сложилось впечатление, что граждане США теперь более бдительны и спрашивают, почему они не защищены так же, как европейцы. Так что я надеюсь, что Европа подаст хороший пример того, как мы можем и должны защищать частную жизнь людей». Ирония судьбы, до сих пор именно США активно продвигали концепцию экстерриториальности своего законодательства, принуждая мир жить по их законам. Теперь американцы столкнулись с аналогичным эффектом от Евросоюза.

Это особенно важно на фоне разворачивающейся на многих направлениях «войны» администрации Трампа с ЕС. Роль медиа-гигантов здесь преуменьшать нельзя. На днях Хилари Клинтон выступила в Гарвардском университете. Отвечая на вопрос, в какой компании она хотела бы занять пост генерального директора, она заявила, что выбирает Facebook, так как это «самая большая новостная платформа в мире» и «большинство людей в нашей стране черпают новости» оттуда. Фактически Клинтон сделала прогноз: роль традиционных изданий, на которых сегодня паразитируют соцсети, распространяя, комментируя и интерпретируя их материалы, становится второстепенной. При этом в настоящее время соцсетями в основном руководят люди либеральных глобалистских убеждений. Как и многие американские СМИ, они, по своим причинам борясь с Трампом, являются невольными союзниками Евросоюза. Но что дальше? Через два года, пять лет?

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Если Белому дому удастся переломить ситуацию и подчинить себе медиа-гигантов, то ЕС, да и всему остальному миру, придется нелегко. Не будем также забывать, что законодательство о защите данных не ограничивается одними лишь новостями. Оно распространяется на сферу здравоохранения, банки и финансовый сектор. Американский портал Politico предполагает, что после вступления в силу GDPR европейские суды и особенно Европейский суд станут «главными влиятельными структурами» в части регулирования защиты данных. Конкурировать с ними придется «Федеральной торговой комиссии США, японским, корейским, индийским властям и даже китайскому правительству». А где в этом списке место России? Мы не можем закрывать глаза на проблему и оказаться на обочине. Москва в свою очередь должна предпринять серьезные усилия, чтобы защитить как российское пространство, так и права российских компаний и граждан во всем мире.