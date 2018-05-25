В происходящих в последние месяцы глобальных мировых политических и экономических процессах можно выделить три ключевых парадигмальных основания, которые определят будущие контуры проекции мировой силы ведущих центров власти.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Пункт первый. Германия становится главным газовым хабом Европы

Эта простая истина сегодня уже не оспаривается практически никем. Даже самой зашоренной политической элитой бывшей Украины, этого так и не состоявшегося, по словам видного бандеровца и русофоба Гордона, недогосударства.

Как отметила на днях заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире украинского «Пятого канала», окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» переведет весь крупный рынок газа в Германию, которая «будет диктовать политику. По крайней мере, Европу они будут контролировать полностью, включая Венгрию и другие маленькие страны. Таким образом, «Северный поток — 2» позволит Берлину узурпировать привилегии в европейском энергетическом секторе.

Gerry Dincher Хранилище газа

То есть уже скоро у пивных ларьков работяги будут друг другу сообщать, что Германия стала главным газовым хабом Европы. Однако то, что понятно всем сегодня, совсем было не ясно несколько лет назад. Тем не менее ИА REGNUM еще 4 ноября 2009 года прогнозировало именно такое развитие событий в статье «Стальные скрепы Евразии»:

»Завершение проектов Северного и Южного потока не имеет альтернативы, поскольку именно они во многом будут обеспечивать сырьевую независимость Европы от США как единого геополитического и геоэкономического организма.

Получив новые энергетические подпорки и завершив процесс политического объединения, о чем мечтала континентальная европейская элита от Наполеона до Бисмарка и далее, Европа будет по-новому себя позиционировать и в мировых политических отношениях, что послужит еще одним серьезным ограничением для скатывания США к однобокой силовой тактике решения глобальных вопросов, т. к. объединенная Европа будет иметь свои интересы и в той же Центральной Азии, и на Ближнем Востоке, и в Африке, а тем более в России.

Во-первых, прекращение транзита газа в Восточную Европу через территорию Беларуси и Польши, т. е. получение газа Беларусью исключительно в объеме внутренних нужд республики (при сохранении нынешних негативных тенденций в построении Союзного государства).

Как следствие, во-вторых, Польша бы стала получать российский газ не через территорию Беларуси, а из Германии, т. е. сделало бы Польшу не транзитером, а конечным получателем российского газа. Такая схема получения Польшей российского газа способствовала бы более адекватному пониманию польской элитой геополитических и геоэкономических реалий современного мира.

В-третьих, соответственно, Северный поток позволит Германии стать не только конечным получателем российского газа, но и, по сути, главной страной-транзитером, что существенно усилит геополитическую связку России и Германии и послужит делу реального объединения Евразии в единый финансово-экономический организм.

Аналогично Северному потоку, Южный наведет такой же порядок с транзитом газа через Украину, транзитная значимость которой резко снизится и будет соответствовать реальному геополитическому весу Украины.

В результате, России и Германии удалось бы экономически разбить намечающийся транзитно-лимитрофный треугольник Беларуси, Польши и Украины и привести те элиты этих стран, которые в настоящее время стоят во главе этого процесса к более реальному пониманию соотношения сил в Восточной Европе. Такое решение проблемы возможно только в том случае, если Беларусь перестает быть транзитной территорией для российского газа и нефти, значимость Украины в транспортировке российских нефтегазовых ресурсов серьезно снижается, а Польша начинает получать газ из Германии. В этом случае, все встает на свои места.

Результатом Северного и Южного потока станет резкое снижение геополитической роли Восточной Европы в контексте интеграционных евразийских процессов, что, возможно, будет способствовать отказу США от усиленной поддержки стран-лимитрофов и налаживанию более продуктивного диалога с ключевыми странами региона».

Еще раз повторю — это написано 4 ноября 2009 года.

Пункт второй. Распад НАТО

Последние заявления канцлера Германии Меркель, главы Евросоюза Юнкера, Еврокомиссара Могерини в связи с выходом США из «ядерной сделки» с Ираном говорят о том, что Евросоюз всерьез рассматривает вопрос создания своих собственных вооруженных сил и прекращения финансирования НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Европа, вроде бы, согласилась с требованиями Трампа о повышении финансирования армии до 2% от ВВП. Однако Трамп тут же повысил ставки и объявил о том, что надо платить не 2%, а 4%. В данной ситуации, на мой взгляд, ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что истинная цель Трампа состоит не в увеличении финансирования НАТО до 4% от ВВП каждой страны, входящей в атлантической военный блок, а в распаде данной организации из-за невозможности ее членов исполнять капризы Вашингтона.

Но точно так же понятно, что это никакой не каприз Трампа. США вполне осознанно выталкивают Европу из НАТО и толкают ее в объятия России (какие цели при этом преследуют американцы — это отдельный и большой вопрос). То есть речь идет о распаде блока НАТО. Сегодня это также становится уже более-менее обсуждаемой в экспертных кругах темой. Однако еще полгода назад она была почти под полным запретом. Как так — такого никогда не может быть, потому что такого не может быть никогда. Однако… всё течет, всё меняется.

ИА REGNUM было единственным российским изданием, которое спрогнозировало неизбежность данного процесса — в 2012 году в статье «Победа Путина означает распад НАТО»:

»Главный вопрос заключается в том, почему Запад, особенно США, и его пятая колонна в России ведут войну не с институтами российской власти, не с партиями, а персонально с Владимиром Путиным. Только с ним. Больше их никто не интересует: типа, все схвачено. Весь огонь их критики и подконтрольной им команды политиков, экспертов, блогеров и СМИ, не только в РФ, но и по всему миру, направлен только на российского премьер-министра. Он — единственная и главная цель атаки.

Ларчик открывается просто — победа Владимира Путина означает сохранение России как суверенной самостоятельной мировой силы. Если Россия остается в таком качестве, то и все другие оставшиеся мировые центры силы, которые США вот-вот готовы окончательно подмять под себя, получают шанс для того, чтобы выжить как цивилизации и оказать сопротивление Империи Зла. И девятый вал мировой экспансии для формирования единого центра силы на Земле со столицей в Вашингтоне, который определенные силы Запада упаковали в глянцевую обложку мирового финансового кризиса, вместо того, чтобы смести и закатать в асфальт оставшиеся центры финансово-экономического и геополитического Сопротивления, вынужден будет разбиться о стены Крепости-России.

Наличие сильной России на фоне углубляющихся финансово-экономических проблем США и ЕС из-за схлопывания рынков и отсутствия возможности продолжать неоколониальную модель порабощения мира, означает ликвидацию Запада как исторического феномена, как геополитической конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями, главными из которых являются: во-первых, распад Запада как единого целого; во-вторых, распад трансатлантического единства под руководством США; в-третьих, распад НАТО».

Все эти три пункта мы наблюдаем последний год своими глазами. Ранее они также проходили, но были во многом не видны обычному взгляду, только по множеству косвенных признаков можно было судить о том, что происходит. Но события последнего года вывели многие происходящие процессы из-под ковра наружу, и сегодня все три обозначенных пункта стали не фантазиями, а актуальной геополитической повесткой дня. Соответственно, возникает главный вопрос — кто, если не США, являются новым гарантом мира в Евросоюзе?

И, наконец, пункт третий. Россия выступает гарантом безопасности новой Европы и Евразии в целом.

Речь идет о том, что Евросоюз, если попытается вытолкнуть себя из американских объятий, имеет практически стопроцентную гарантию погружения либо в гражданскую войну, либо в войну с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по типу той, что последние годы разворачивается на Ближнем Востоке. Боевики завезены в каждый крупный город Западной Европы, где уже сформированы организованные ячейки, схроны с оружием и взрывчаткой и так далее, с подробными планами действий в момент «Ч».

США и терроризм

Пример действий таких групп в Париже и Марселе показал, что это была проба пера. Она показала, что две-три мобильные группы террористов по два-три человека могут поставить на уши и дестабилизировать на сутки европейские города-миллионники. Соответственно, пять-семь таких боевых групп по 10−15 человек дестабилизируют такие города уже на несколько суток. Полиция с ними, скорее всего, не справится, европейский спецназ тоже. Это означает необходимость ввода армейских подразделений для решения вопроса. Такое развитие событий не то что поставит всю хлипкую конструкцию нынешней европейской «демократии» под большой вопрос, а будет означать ее тотальное уничтожение.

Подробно об этом варианте развития событий мы с Александром Запольскисом написали целый доклад под названием «Евросоюз — империя, которая не состоялась», размещенный во втором номере журнала «Изборский клуб» за 2015 год. Краткое изложение этого доклада было опубликовано на ИА REGNUM в апреле 2015 года в статье «Закат Европы: Европейская Отечественная война».

Приведу небольшой фрагмент этого доклада:

«Распад политической конструкции Европы и борьба, с одной стороны, США и Британии, с другой, Германии, Франции и части «старой Европы» за свой сценарий управляемого распада, приведет к исчезновению Евросоюза как фактора мировой политики. Крах экономической конструкции ЕС приведет к распаду зоны евро, а затем через два-три года к возникновению первых серьезных очагов напряженности, один из которых рано или поздно приведет к взрыву. Скорее всего, это произойдет в центре Европы, в одной из ведущих стран континента — Британии, Германии или Франции, после чего распад ЕС станет только вопросом времени.

Что послужит поводом — очередная серия терактов, столкновения между студентами и полицией или рабочими и полицией — не так важно, как кажется, хотя, естественно, каждый сценарий будет обладать своими уникальными чертами. Но суть будет одна и та же — тлеющий до поры до времени рост противоречий перейдет в открытую фазу. Удастся ли европейским властям канализировать социальные протесты в межнациональный, межрасовый и межконфессиональный сценарий — большой вопрос. Но если удастся, то тогда это позволит сплотиться коренному населению и объявить войну пришлому, которое СМИ и будут делать главным виновником всех бед Европы.

Создание образа внешнего врага — единственный вариант для правящих кругов Европы удержать ситуацию под своим контролем, иначе они будут сметены. Сначала пламя гражданской войны разгорится в одной стране, потом — во второй, в третьей объявится свой доморощенный Брейвик, и т. д. Гражданская война на межконфессиональной почве охватит всю Европу. Америка дистанцируется от этого конфликта, передислоцируя свои базы в Британию, Скандинавию, Польшу и Косово. Останется только Россия. В этих условиях Европа обратится к России с просьбой о введении контингента миротворцев. Опять-таки большой вопрос, стоит ли России это делать и в очередной раз помогать белым европейским «братушкам».

По мере развития этих процессов Европа войдет в фокус внимания так трепетно ею совместно с американцами взращиваемых террористических группировок из Афганистана, Сирии, Ирака, Ливии. Теракт станет нормой европейских городов. В результате гражданская война в Европе через два-три года перерастет в полноценную Европейскую Отечественную войну. Почему Отечественную? — по той же самой причине, по какой Отечественными были названы те две войны, которые на себе довелось испытать России — потому что речь шла о выживании цивилизации. Надо сказать, что у Европы еще не было таких войн. Эти войны за нее, неся народам Европы свободу, вела Россия.

Использование армии в городских условиях будет затруднено. Города переведут на осадное положение. Тем не менее, это не поможет сильно исправить ситуацию, поэтому зона террора будет только разрастаться. По сути, Европа окажется в ситуации осажденной крепости, внутри которой зоны беспорядка будут возникать в самых разных местах. В результате, Европа как цивилизация встанет первый раз перед угрозой исчезновения за последние 300 лет».

Как показывает анализ ситуации спустя два с половиной года — ничего в принципе не изменилось. Европа не в состоянии справиться с угрозой гражданской войны, навязанной из США, так как жители будут психологически сломлены ужасами бойни, происходящей у них на глазах в каждом городе. Единственный, кто сможет купировать ценой больших усилий эту угрозу, является Россия, что она сейчас и демонстрирует в Сирии.

Поэтому день, когда Германия (или Франция) обратится к России за военной защитой от США, и будет днем создания нового мирового порядка, того порядка, который сменит тот, который установился по итогам Второй мировой войны. Единая Евразия от Владивостока до французского Бреста с тремя экономическими блоками для уравновешивания конструкции (ЕС, ЕАЭС, «Новый пояс, новый путь») и четырьмя мировыми островами-аутсайдерами — Британией, Японией, Австралией, США.

То, что этот день приближается, говорит очень завуалированное обращение Эммануэля Макрона на питерском Экономическом форуме к Владимиру Путину обеспечить европейскую безопасность. По словам французского президента, несоблюдение обязательств НАТО перед Россией было ошибкой и породило недоверие: «Думаю, что ошибка, совершавшаяся последние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в том, что через НАТО мы не полностью выполнили обязательства, которые были приняты в определенный момент».

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Также президент Франции подчеркнул, что это «вызвало законные опасения России»: «Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать, и это также подпитало опасения». На что Владимир Путин дал свой ответ:

«Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства: Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать — мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И, во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз».

Для тех, кто умеет слышать, сказано достаточно. Потому что единственная страна, которая может спасти Европу и уберечь ее от реализации уже заготовленного сирийского сценария по погружению в кровавый хаос, — это Россия. Главный вопрос заключается в том — надо ли это самой России и какую цену за освобождение от этого сценария готова заплатить сама Европа.

Таким образом, день, когда Европа обратится к России за военной помощью против США, значительно ближе, чем многие думают. По сути, заявка сделана и ответ получен.