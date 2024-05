Попытки Украины произвести впечатление на Запад уморительны. Иначе не скажешь. Украина — и Порошенко для этой роли подходит идеально — всякий раз важно раздувает щёки, примеряя на себя роль огнедышащего дракона, от которого на словах зависит многое, а на деле — ничего. Всякий раз, совершая протокольный визит на Запад, украинский президент, возвратившись на родину, преподносит его так, словно произошла важнейшая встреча — вроде той, что была на Эльбе или в Ливадии, — и после неё мир уже никогда не будет прежним. При этом речи самого Порошенко останутся неизменными: как пели Led Zeppelin, the song remains the same. Президентская песня, она же — басня.

Ясно, что фактически статус Украины на международной арене подобное никак не меняет. Разве что добавит комизма. Однако на Украине подобные президентские песни всё-таки имеют эффект. Самые наивные и доверчивые, воспитанные на шароварном патриотизме, верят, что страна благодаря усилиям постевромайданного правительства стала центром мира, вокруг которого вращается остальная жизнь.

Тут, конечно, не хочется вспоминать банальщину про пузырь, который обязательно лопнет, но… Впрочем, банальности, как лукаво заметил Борхес, — самые точные вещи на свете, и здесь они более чем уместны. И вот — надутый украинский пузырь ещё не лопнул, но основательно подсдулся.

Канал BBC сообщил, что Пётр Алексеевич заплатил адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну 400 тысяч долларов за встречу с американским президентом. Но, даже несмотря на столь щедрое подношение, Киев смог добиться от Вашингтона лишь протокольного фото. При этом, как сообщил канал BBC, Трамп ничего не знал о сотнях тысячах долларов от Украины в кармане Коэна. Классный бизнес: 400 тысяч долларов за 6 минут!

Для чего всё это делалось? Да для того, чтобы, говоря просто, выпендриться, но на выходе ожидаемо случился пшик. И так будет происходить снова, пока Украина чётко не идентифицирует и себя, и своё место в мире. Игры в великих не принесут ничего, кроме феерического провала. Особенно если учесть, что Порошенко искренне начинает верить в то, что рассказывает. Такая себе новая президентская шизофрения.

Провалы Украины во внешней политике, зачастую оборачивающиеся позором, вытекают, на самом деле, из ложности постулатов, взятых за основу нового украинского общества. Как человек, проживший в этой стране 23 года, могу говорить, что у неё была масса достоинств — прежде всего, в сфере свобод, — однако бездарное заигрывание с альтернативной историей привело к линии разделения сначала по языку, а после и по крови. Как Порошенко проваливается из-за своих басен, так и украинское общество упало в яму из-за нелепиц, которыми его потчевали.

Опорные точки величия, замкнутые на культ палачей и неудачников (Бандеры, Шухевича, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих), изначально оказались шаткими. Но фокус ещё и в том, что, как всё в этом мире, они имели свои побочные эффекты, выраженные в радикальных воззрениях. И для многих украинский национализм выродился в украинский антисемитизм. Власть не только этому не препятствовала, но, наоборот, потворствовала.

Националисты заигрывали с антисемитизмом ещё во времена Кучмы, при Януковиче же они стали декларировать его открыто. Вспомним, например, пространные речи «свободовца» Олега Тягнибока о «жидах». Тот самый Тягнибок из той самой «Свободы», взращенной на деньги «Партии регионов», на словах ратовавшей за русский язык и культуру. Ну-ну.

Антисемитские лозунги звучали и на Евромайдане. Об этом сейчас предпочитают не вспоминать, но das ist fakt. Более того, украинская власть, пришедшая после Евромайдана, по сути, оказалась должна правым радикалам, так как именно они стали основной ударной силой. К слову, не только на Евромайдане, но и в Донбассе. И, судя по тому, как реагируют сегодня радикалы, власть не рассчиталась с ними по долгам. Потому они снова выходят на акции протеста, открыто демонстрируя свою неприязнь и даже ненависть к Порошенко. И потому же ветеран «АТО» не пожимает руку президенту.

Но власть, с одной стороны, продолжает верить в то, что она по-прежнему контролирует националистов, а с другой, ощущая это подсознательно, понимает, что уже не в силах с ними справиться. Любые попытки наказать их вызовут не просто общественный резонанс, а возмущение и, вероятно, бунты. Потому заявление лидера одесского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Татьяны Сойкиной о «жидах», от которых должна избавиться Украина, что называется, спускается на тормозах. Казнить нельзя помиловать — запятые тут расставляются в зависимости от ситуации.

Однако зараза уже так сильна — она, собственно, никуда и не уходила, а сидела внутри, — что проникает и в тех, кто должен быть образцом здравомыслия и толерантности. Показателен тут случай консула МИД Украины в Германии Василия Марушинца, отпетого антисемита и нациста. Этому, с позволения сказать, человеку на день рождения дарят торт «Майн Кампф», а его страницы в социальных сетях пестрят бесконечными вариациями на тему данного труда Гитлера. Марушинец ненавидит не только евреев, но и румын, венгров и, конечно же, москалей. Удивительно, но этот человек представлял министерство иностранных дел в странах, в которых людям с младых лет рассказывают о преступлениях нацизма.

Можно ли представить, чтобы такой консул мог представлять какую-либо другую страну? Ну, допустим. Хотя какую? Отборный же гиньоль (именно так) заключается в том, что случай Марушинца не единичен. Его антисемитские и нацистские посты в социальных сетях дружно одобряли другие представители украинского МИД, вплоть до дипломата в Германии. Теперь все они делают вид, что ничего не знали. Однако это не так. Вдумайтесь: люди, представляющие страну, где случился Бабий Яр, на международной арене не просто заигрывали с нацизмом и антисемитизмом, но и, по сути, устраивали виртуальные фашистские марши.

И какие выводы из этого сделал МИД? Да никаких. Всё, на что он сподобился — это отозвал назад на Украину Марушинца. Дальше — стандартный сценарий: экс-консула отправят в тихое место, где он спокойно доработает до пенсии.

С таким МИДом, превратившимся, без преувеличения, в гнездо антисемитизма, потому что, повторяю, все были в курсе диких высказываний Марушинца, никакие «тёплые встречи» Порошенко с Трампом не помогут. Забавно, кстати, что устраивали её через еврейские организации.

Украине, безусловно, надо делать выводы из происходящего. Но она, опьянённая мифическим величием, на это, похоже, в принципе не способна. Хотя вместо того, чтобы пшикать мифами в мир, она должна заняться внутренней политикой, разобравшись, прежде всего, с дикими пещерными настроениями, которые и Европу, и любого цивилизованного человека — в том числе и на самой Украине — отпугнут и настроят против. При нынешней же стратегии игра для Украины проиграна. Сколько президентских басен ни вещай.