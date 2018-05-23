В Москве задержан экс-мэр Ялты Андрей Ростенко. Задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. От данной новости так и веет ветерком перемен. Ведь Крым, действительно, нуждается, во-первых, в серьёзной кадровой чистке, а во-вторых, в наказании тех, кто, наделённый полномочиями, воспринял возвращение полуострова в Россию не как важнейшее историческое событие, а как идеальный способ набить сусеки деньгами.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бди!»

Ростенко — личность и для Ялты, и для всего Крыма знаковая. На своём посту — мэра города — он воспринимался едва ли не как Кощей Бессмертный. Однако в июле прошлого года Ростенко данный пост покинул. Но уход его был скорее фиктивным, так как на должность мэра Ялты пришёл близкий к нему человек — Елена Сотникова, бывшая первым замом главы города. Со временем убрали и её: теперь на страже муниципалитета стоит бывший полковник Федеральной службы охраны РФ Алексей Челпанов.

Крым за последний год сотрясают кадровые перестановки. Люди уходят один за другим. И происходит это, потому что крымского ренессанса, вопреки федеральным вливаниям, так и не вышло. Наоборот, к украинским проблемам добавились новые.

Ялта тут — показательный пример. В своё время, когда Ростенко ещё был при власти, я назвал её чёрной меткой России. И, действительно, город, который мы знаем не только как туристический, но и как культурно-духовный центр, превратился в бетонные джунгли, заваленные мусором. Ялту оккупировали странные мигранты, придушившие местных, а вместо парков появились стеклянно-бетонные уроды, нависающие над загаженным морем. Город Чехова, Горького отошёл в прошлое — на его место вступил город, как выразился бы Пелевин, свинорылых спекулянтов и дорого одетых девушек с заниженной планкой социальной ответственности. Собственно, изуродовали не только Ялту, но и её окрестности.

Главная проблема тут, конечно, — застройка. Её начали при Украине, когда землю раздавали кумам. Мерцала надежда, что в российские времена её остановят — ан нет, продолжили с ещё большим, варварским, размахом. И роль господина Ростенко, курировавшего и данный вопрос, тут колоссальна. Собственно, в Ялте и её окрестностях трудно отыскать человека, который отозвался бы о бывшем мэре не то чтобы положительно, а хотя бы нейтрально — одни плевки и недовольство.

Сейчас Ростенко припоминают и другие деяния — в частности, его членство в ОПГ «Греки», хорошо известной в Крыму. Это, безусловно, ещё надо доказать, но для жителей полуострова, впрочем, тут всё очевидно.

Борис Ефимов. «Вор, убийца, рэкетир возмутили всю страну. Получи, преступный мир, всенародную войну!» 1989

Однако задержали Ростенко за деяния уже нынешние, в российские времена. Напомню, что обыски в администрации Ялты прошли ещё в июле 2017 года. Тогда команду Ростенко обвиняли в грубом нарушении законодательства, когда с изменением целевого назначения земли под застройку отдали ценные участки в Ливадии, Ялте, Массандре и Гурзуфе. И происходившее тогда отчасти напоминало сюжет из Хармса: возводили элитное здание, а по документам назвали это «реконструкцией общественного туалета». Отнимали земли и у детских, и у противотуберкулёзных санаториев. В общем, резали, как пирог; только пальчики вытирать успевали.

Что ж, задержание Ростенко — не только намёк на торжество справедливости (посмотрим, каким окажется реальное наказание), но и прямой сигнал остальным крымским чиновникам, такой себе колокольный звон: мол, ребята, хватит играть в местных царьков, распиливая федеральные деньги и народное достояние.

Фокус ведь в том, что «Крым — Россия» — проект, безусловно, амбициозный, но реализовать его в достойной мере можно лишь при наличии на полуострове эффективных кадров. А то ведь как получается: деньги из центра перечисляют, народ в России ропщет (мол, все средства ушли на Крым), а местные власть имущие развлекаются как хотят, решая свои интересы.

Во многом, конечно, это и наследие украинского режима. Ведь не секрет, что за время украинского господства лучшие кадры — большинство — уехали с полуострова. А остался кто? Те, кто ещё недавно в 32 зуба улыбался, заявляя, что Крым навсегда украинский, или те, кто под российскими флагами из теневых князей шагнули в князья официальные, прикрыв фальшивым патриотизмом сомнительное прошлое. Они, собственно, и не особо скрываются. К Сергею Аксёнову, конечно, хватает претензий, но видно, что человек неравнодушен к крымской судьбе, а вот остальные даже этой видимости создать не пытаются.

В результате мы имеем странную кадровую политику на полуострове. С одной стороны — местные неудачники, коллаборанты и теневики, добравшиеся до власти, а с другой — «варяги», прибывшие с «материка» и так же обладающие сомнительной репутацией; ну или те, кто просто решил отдохнуть, развлечься (не воспринимать же певицу Валентину Легкоступову на должности главы отдела культуры Феодосии всерьёз?). Такой нечестивый союз приводит к тому, что Крым, конечно, развивается, но развитие это несёт в себе массу побочных эффектов, а, учитывая суммы, отданные на полуостров, в принципе перемены выглядят весьма и весьма скромно, а местами удручающе. И уничтожается главное — крымская природа.

Потому точка роста для российского Крыма — это, прежде всего, пересмотр кадровой политики на полуострове, нахождение новых эффективных управленцев и лидеров. Процесс этот долгий, так как нужен, во-первых, глобальный кастинг в самом регионе, а во-вторых, точечная селекция по приглашению людей с «материка». Однако делать это необходимо, иначе весь энергетический порыв Крымнаш споткнётся о нерадивость и глупость местных чинуш, которые превращают важнейшее историческое событие в очередной распил бабла.

Полагаю, что в Москве это прекрасно осознают, потому и зазвучал колокол. Надеюсь, приняли данный сигнал и в Крыму.