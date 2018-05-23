Наследие Украины. По ком звонит колокол в Крыму
В Москве задержан экс-мэр Ялты Андрей Ростенко. Задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. От данной новости так и веет ветерком перемен. Ведь Крым, действительно, нуждается, во-первых, в серьёзной кадровой чистке, а во-вторых, в наказании тех, кто, наделённый полномочиями, воспринял возвращение полуострова в Россию не как важнейшее историческое событие, а как идеальный способ набить сусеки деньгами.
Ростенко — личность и для Ялты, и для всего Крыма знаковая. На своём посту — мэра города — он воспринимался едва ли не как Кощей Бессмертный. Однако в июле прошлого года Ростенко данный пост покинул. Но уход его был скорее фиктивным, так как на должность мэра Ялты пришёл близкий к нему человек — Елена Сотникова, бывшая первым замом главы города. Со временем убрали и её: теперь на страже муниципалитета стоит бывший полковник Федеральной службы охраны РФ Алексей Челпанов.
Крым за последний год сотрясают кадровые перестановки. Люди уходят один за другим. И происходит это, потому что крымского ренессанса, вопреки федеральным вливаниям, так и не вышло. Наоборот, к украинским проблемам добавились новые.
Ялта тут — показательный пример. В своё время, когда Ростенко ещё был при власти, я назвал её чёрной меткой России. И, действительно, город, который мы знаем не только как туристический, но и как культурно-духовный центр, превратился в бетонные джунгли, заваленные мусором. Ялту оккупировали странные мигранты, придушившие местных, а вместо парков появились стеклянно-бетонные уроды, нависающие над загаженным морем. Город Чехова, Горького отошёл в прошлое — на его место вступил город, как выразился бы Пелевин, свинорылых спекулянтов и дорого одетых девушек с заниженной планкой социальной ответственности. Собственно, изуродовали не только Ялту, но и её окрестности.
Главная проблема тут, конечно, — застройка. Её начали при Украине, когда землю раздавали кумам. Мерцала надежда, что в российские времена её остановят — ан нет, продолжили с ещё большим, варварским, размахом. И роль господина Ростенко, курировавшего и данный вопрос, тут колоссальна. Собственно, в Ялте и её окрестностях трудно отыскать человека, который отозвался бы о бывшем мэре не то чтобы положительно, а хотя бы нейтрально — одни плевки и недовольство.
Сейчас Ростенко припоминают и другие деяния — в частности, его членство в ОПГ «Греки», хорошо известной в Крыму. Это, безусловно, ещё надо доказать, но для жителей полуострова, впрочем, тут всё очевидно.
Однако задержали Ростенко за деяния уже нынешние, в российские времена. Напомню, что обыски в администрации Ялты прошли ещё в июле 2017 года. Тогда команду Ростенко обвиняли в грубом нарушении законодательства, когда с изменением целевого назначения земли под застройку отдали ценные участки в Ливадии, Ялте, Массандре и Гурзуфе. И происходившее тогда отчасти напоминало сюжет из Хармса: возводили элитное здание, а по документам назвали это «реконструкцией общественного туалета». Отнимали земли и у детских, и у противотуберкулёзных санаториев. В общем, резали, как пирог; только пальчики вытирать успевали.
Что ж, задержание Ростенко — не только намёк на торжество справедливости (посмотрим, каким окажется реальное наказание), но и прямой сигнал остальным крымским чиновникам, такой себе колокольный звон: мол, ребята, хватит играть в местных царьков, распиливая федеральные деньги и народное достояние.
Фокус ведь в том, что «Крым — Россия» — проект, безусловно, амбициозный, но реализовать его в достойной мере можно лишь при наличии на полуострове эффективных кадров. А то ведь как получается: деньги из центра перечисляют, народ в России ропщет (мол, все средства ушли на Крым), а местные власть имущие развлекаются как хотят, решая свои интересы.
Во многом, конечно, это и наследие украинского режима. Ведь не секрет, что за время украинского господства лучшие кадры — большинство — уехали с полуострова. А остался кто? Те, кто ещё недавно в 32 зуба улыбался, заявляя, что Крым навсегда украинский, или те, кто под российскими флагами из теневых князей шагнули в князья официальные, прикрыв фальшивым патриотизмом сомнительное прошлое. Они, собственно, и не особо скрываются. К Сергею Аксёнову, конечно, хватает претензий, но видно, что человек неравнодушен к крымской судьбе, а вот остальные даже этой видимости создать не пытаются.
В результате мы имеем странную кадровую политику на полуострове. С одной стороны — местные неудачники, коллаборанты и теневики, добравшиеся до власти, а с другой — «варяги», прибывшие с «материка» и так же обладающие сомнительной репутацией; ну или те, кто просто решил отдохнуть, развлечься (не воспринимать же певицу Валентину Легкоступову на должности главы отдела культуры Феодосии всерьёз?). Такой нечестивый союз приводит к тому, что Крым, конечно, развивается, но развитие это несёт в себе массу побочных эффектов, а, учитывая суммы, отданные на полуостров, в принципе перемены выглядят весьма и весьма скромно, а местами удручающе. И уничтожается главное — крымская природа.
Потому точка роста для российского Крыма — это, прежде всего, пересмотр кадровой политики на полуострове, нахождение новых эффективных управленцев и лидеров. Процесс этот долгий, так как нужен, во-первых, глобальный кастинг в самом регионе, а во-вторых, точечная селекция по приглашению людей с «материка». Однако делать это необходимо, иначе весь энергетический порыв Крымнаш споткнётся о нерадивость и глупость местных чинуш, которые превращают важнейшее историческое событие в очередной распил бабла.
Полагаю, что в Москве это прекрасно осознают, потому и зазвучал колокол. Надеюсь, приняли данный сигнал и в Крыму.