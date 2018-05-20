Уже с первых дней Русско-японской войны японский флот, превосходящий русскую эскадру на Дальнем Востоке, перехватил стратегическую инициативу. С февраля по май 1904 японцы предприняли три попытки заблокировать вход в гавань Порт-Артура с моря. Также они проводили наступление и по суше. Японское командование делало всё, чтобы как можно скорее овладеть Порт-Артуром и уничтожить там русскую эскадру. 10 (23) июня и 28 июля (10 августа) Порт-артурская эскадра дважды попыталась прорваться к Владивостоку, но обе попытки завершились неудачно.

Иван Шилов ИА REGNUM Цусимское сражение

1-я Тихоокеанская эскадра была слишком слаба, чтобы сдержать натиск японцев, поэтому в апреле 1904 года было принято решение усилить флот Дальнего Востока, направив из Балтийского моря 2-ю Тихоокеанскую эскадру. Предполагалось, что это действие помогло бы завладеть преимуществом на море и деблокировать Порт-Артур. 2-ю Тихоокеанскую эскадру сформировали в Кронштадте и Ревеле, а ее командиром назначили вице-адмирала Зиновия Рожественского, который ранее занимал должность начальника Главного морского штаба. Однако подготовить эскадру удалось только к сентябрю.

Вице-адмирал Зиновий Рожественский — командующий 2-й эскадрой флота Тихого океана

Атаки японцев на Порт-Артур день ото дня усиливались. Они провели несколько попыток штурма, однако русский гарнизон героически отбивал наступление врага. 2-я Тихоокеанская эскадра вышла из Либавы только 2 (15) октября 1904 года. Ей предстояло пройти 32,5 тыс. км, и она не успела вовремя добраться до театра военных действий. 20 декабря 1904 (2 января 1905), спустя 329 дней после начала войны, крепость Порт-Артур была сдана японцам. Корабли 1-й Тихоокеанской эскадры, которые оставались в строю, были затоплены, а японцы получили время на подготовку к столкновению с 2-й Тихоокеанской эскадрой. Они занялись перевооружением судов, переобучением по новой методике стрельбы.

Несмотря на то, что Порт-Артур пал, флоту была приказано двигаться дальше. Николай II поставил задачу завладеть Японским морем, а Рожественский решил прорываться во Владивосток по короткому пути через Цусимский пролив. В любом случае приказ завладеть морем выглядит практически невыполнимым, ведь эскадра мало того что существенно уступала японскому флоту по численности, так еще и прибыла к месту сражения после нескольких месяцев тяжелого похода.

В состав 2-й Тихоокеанской эскадры входили 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 1 броненосный крейсер, 8 крейсеров, 1 вспомогательный крейсер, 9 эсминцев, 6 транспортов и 2 госпитальных судна. Японский флот под командованием адмирала Хэйхатиро Того намного превосходил силы эскадры. К битве с русскими были готовы 4 эскадренных броненосца, 8 броненосных крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок и кораблей береговой обороны, 24 вспомогательных крейсера, 21 эсминец и 42 миноносца.

Тоджо Шотаро. Хэйхатиро Того на мостике флагманского броненосца «Микаса». 1906

Японский флот превосходил наш не только количественно: русские корабли во многом уступали японским. Японская артиллерия была более скорострельной (360 выстрелов в минуту против 134), японские снаряды по фугасному действию в 10−15 раз превосходили русские, бронирование японских кораблей было лучше.

«Флот, как и армия, оказался неподготовленным к великому испытанию. Жутко было узнать впоследствии, что большинство офицеров уходило из Кронштадта с твердым сознанием своей обреченности», — писал участник Русско-японской войны, будущий военный агент Российской империи во Франции Алексей Игнатьев в своей книге «Пятьдесят лет в строю».

Японцы ждали встречи с русским флотом и расставили дозорные корабли у всех трех проливов (Лаперуза, Сангарский и Цусимский), через которые можно пройти во Владивосток, чтобы вовремя узнать о приближении русских кораблей. И эта стратегия сработала. 14 (27) мая в 2:45 на подходах к Цусимскому проливу 2-ю Тихоокеанскую эскадру обнаружил один из японских разведчиков — вспомогательный крейсер «Синано-Мару». Убедившись, что русские направляются именно в Цусимский пролив, японский флот начал развертывание, чтобы уничтожить прибывшую эскадру.

Японские разведывательные крейсера следовали параллельно флоту Рожественского в тумане. В 7 утра они были впервые обнаружены. Рожественский понял, что о прибытии русской эскадры уже известно, и развернул ее в боевой порядок. В 13:15 произошла встреча с главными японскими силами, которые устремились пересечь курс русской эскадры. Рожественскому пришлось перестроить порядок кораблей, из-за чего было задержано начало открытия огня. Первые выстрелы прогремели в 13:49. Японцы открыли огонь спустя три минуты, направив его на головные русские корабли.

В 14:25 русский флот понес первые потери. Вышел из строя флагманский броненосец «Князь Суворов», а Рожественский был ранен. В 14:32 потерял управление, а в 14:50 затонул броненосец «Ослябя». В первые часы битвы из строя вышли два ведущих эскадру корабля. Оставшийся третий флагман «Николай Второй» под руководством контр-адмирала Николая Небогатова шел в строю седьмым. Это привело к потере управления. Эти минуты в большей степени и предрешили исход сражения. Еще одной из причин такого печального начала боя называют плохое маневрирование на стадии завязки боя, когда первые корабли отряда попали под огонь всей колонны противника, а больше половины русских кораблей оставались вне боя.

По итогам первого дня боев были уничтожены четыре из пяти лучших русских броненосцев. «Орёл», «Сисой Великий» и «Адмирал Ушаков» понесли серьезные повреждения. Японские корабли «Микаса», «Ниссин», «Асама» получили серьезные повреждения, но продолжали оставаться в строю.

Ночью бои продолжились. В ход пошли японские миноносцы. К утру лишь несколько русских кораблей могли вести бой. Отряд Небогатова, принявшего командование эскадрой, был окружен и сдался врагу. Также японцам сдался и миноносец «Бедовый» с раненым Рожественским на борту.

Андрей Тронь. Прорыв крейсера II ранга «Изумруд»

15 (28) мая в бою геройски погибли сражавшиеся разрозненно 1 броненосец, 1 броненосец береговой обороны, 3 крейсера и 1 эсминец. 3 эсминца были потоплены экипажами и 1 эсминец интернировался в Шанхае. К Владивостоку смогли прорваться лишь миноносцы «Грозный» и «Бравый», а также крейсер «Алмаз».

Цусимское сражение завершилось почти полным уничтожением 2-й Тихоокеанской бригады. Более 5000 русских моряков погибли, более 6000 попали в плен. Со стороны Японии потери составили 116 убитыми и 538 ранеными. 21 русское судно потоплено. Япония потеряла только 3 миноносца. После такого триумфа исход войны был предопределен в пользу Японии.

Годовщины бывают разные. Случаются не только великие победы, но и разгромные поражения. Спустя более чем 100 лет представляется, что у похода 2-й Тихоокеанской эскадры после падения Порт-Артура шансов на победу практически не было. В том числе и этот стратегический просчет привел к поражению в Русско-японской войне и подписанию Портсмутского мирного договора. По итогам войны Россия уступала Японии юг Сахалина и Курильские острова, признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров.

Последствия этой битвы, полученный в ней опыт применения в сражении кораблей различных видов послужили дальнейшему развитию военно-морской техники во многих морских державах.

Кормовой флаг крейсера «Аврора» после Цусимского сражения

Но, что более значимо для российской истории, поражения в Цусимском проливе и в Русско-японской войне, человеческие потери, огромные расходы на войну подорвали престиж самодержавной власти. Отдельным фактором стало и отношение самого императора к этой трагедии. Судя по дневнику Николая II, поражение в Цусиме нисколько не повлияло на образ жизни правителя в такой критический момент:

«17-го мая. Вторник. Тяжелые и противоречивые известия продолжали приходить относительно неудачного боя в Цусимском проливе.<…> Гуляли вдвоем. Погода была чудная, жаркая. Пили чай и обедали на балконе…

<…>

19-го мая. Четверг. Теперь окончательно подтвердились ужасные известия о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Сам Рожественский, раненый, взят в плен! День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе. Имел три доклада. Завтракал Петюша. Ездил верхом. Обедали: Ольга, Петя, Воронов…», — пишет Николай II.

Это поражение заложило серьезные предпосылки для революции. Давая оценку поражению в Цусимском сражении, будущий руководитель Великой Октябрьской социалистической революции Владимир Ленин писал: «Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом… Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия».

Согласен с ним и участник войны Алексей Игнатьев: «Цусима — пример доблести и исполнения воинского долга русскими моряками. Цусима — позор для всего государственного строя царской России. Цусима — смерть для тысяч бесстрашных сынов русского народа. Цусима — одно из крупнейших звеньев в истории русской революции, построившей новую жизнь в моей стране».