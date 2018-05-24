Цена топлива в России растёт не только из-за скачка цен на нефть и общих инфляционных процессов в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. На дополнительном их повышении настояло предыдущее российское правительство, и сейчас доля государственной мзды в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

По идее, если нефть на мировом рынке дорожает и российские нефтяники спешат получить высокие доходы от продажи топлива за рубеж, российское правительство должно было снизить налоги, которые заложены в бензине, но этого пока не произошло. Поэтому топливный рынок продолжает лихорадить, а цены на бензин устанавливают новые рекорды. Психологическую отметку в 40 рублей за литр уже давно преодолели в Алтайском крае. Пятый раз за месяц повышается цена топлива на автозаправочных комплексах в Башкирии.

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В Якутии, где бензин в розницу сейчас стоит порядка 50 рублей, с 1 июня обещали понять цену до 60 рублей за литр.

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Между тем у антимонопольщиков нет никаких рычагов влияния на сложившуюся ситуацию.

«Действующим законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены на указанные товары должны формироваться на основе рыночного механизма конкуренции», — заявлял ранее корреспонденту ИА REGNUM руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов.

Стабилизировать ситуацию призвана заявленная правительством готовность снизить акцизы, но вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко полагает, что сделать это нужно было несколькими месяцами ранее. По его мнению, поведение регуляторов (Минэнерго и ФАС), ранее заявлявших об отсутствии серьезных проблем с топливом, говорит о том, что они потеряли контроль над рынком нефтепродуктов.

Minenergo.gov.ru Александр Новак и Аркадий Дворкович

Векторы финансовой политики нового правительства прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Она полагает, что цены на нефть и газ на сырьевом рынке по-прежнему будут основой основ для правительства в бюджетных вопросах.

«Новое правительство сформировано, но на сегодняшний день уже можно смело предполагать, что методы его работы в подавляющем объеме направлений останутся старыми. Принятие значимых социальных непопулярных для простых граждан решений будет сопровождаться демонстрацией некого противостояния между финансовым блоком правительства и социальным. Однако оно по большей части вопросов будет иметь в своей основе согласованный в кулуарах характер.

Финансисты будут предлагать смелые решения поиска денег, министры социального направления нейтрализовывать гнев народный предложением чуть более мягких альтернативных вариантов. Это обеспечит принятие решений и о повышении пенсионного возраста, и о налогообложении самозанятых, и иных непопулярных решений с минимальным повышением градуса напряженности общественных настроений. Общие тренды политики заданы уже давно — берём с тех, кто слабее и беднее, не стимулировать рост благосостояния, а забирать последнее. А в сторону «крупной рыбы» государство свой фискальный взор обратить опять не в силах», — заключила депутат Оксана Молодых.

Она также высказала опасение, что при таком подходе вера в возможность выполнения президентской задачи о прорыве пока не зарождается.

Напомним, указ о назначении новых министров второго правительства Дмитрия Медведева и вице-премьеров России президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 18 мая.

Баллон со сжиженным углеводородным газом на «Газели»

Особенно сложно приходится сейчас крестьянам: они нуждаются в больших объемах дизельного топлива для проведения посевной. Но в условиях отсутствия государственного регулирования зернового рынка и рухнувших цен на пшеницу проведение кампании будет весьма и весьма непростым. Понимая это, губернатор Иркутской области Сергей Левченко даже предложил новому правительству рассмотреть вопрос перевода сельскохозяйственной и коммунальной техники на газомоторное топливо.

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