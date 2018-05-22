Учитывая недавнее решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном и предложение Вашингтона о помощи Саудовской Аравии в строительстве ядерных реакторов, можно задаться вопросом: как далеко может зайти Ближний Восток в развитии ядерных технологий? Опасность начала региональной гонки вооружений реальна. Если Иран возобновит свою ядерную программу, то саудиты, безусловно, начнут развитие собственной ядерной программы, точно также как Алжир, Египет и Турция, пишет Генри Сокольский в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

К счастью, худший из вариантов возможно предотвратить. Для того, чтобы этого достигнуть нужно сделать ставку на развитие энергетической экономики, которая опиралась бы на неядерные технологии вместо ядерных. Также стоит уделить внимание продвижению правил, запрещающих обогащение урана и переработку ядерного топлива — два ключевых компонента, необходимых для разработки ядерного оружия.

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Иран может разработать ядерную бомбу в течение одного года. Уже известно, что велись работы над разработкой 10-килотонной бомбы. Что касается обогащения урана, то Тегеран, скорее всего, сможет провести модернизацию центрифуг, чтобы получить в течение восьми или десяти месяцев необходимое количество оружейного урана для создания первой бомбы.

Есть еще один вариант. Иран может использовать отработанное ядерное топливо с энергетического реактора Бушерской АЭС. В настоящий момент у Ирана нет установки для химического разделения изотопов, которая может быть скрытно установлена на складе среднего размера. Тегеран может построить такую установку с нуля в течение шести месяцев, проектная документация такой установки была опубликована еще 40 лет назад. Такая установка могла бы перерабатывать количество плутония, необходимого для создания одной бомбы, в течение одной недели, а после этого в течение одного дня. Учитывая предыдущие наработки Тегерана в области создания ядерного оружия, разумно предположить, что Иран сможет решить стоящие перед ним задачи в достаточно сжатые сроки.

Плутоний в пакете

Как показывают исследования, даже если бы Иран использовал «реакторный плутоний» с Бушерской АЭС и применил технологии 1950-х годов, он смог бы получить компактное ядерное оружие мощностью от 9 до 12 килотонн. Если Иран выгрузит ядерное топливо с Бушерской АЭС до того, как оно будет полностью сожжено, он смог бы создать еще более мощное оружие. Тем не менее Тегеран вряд ли будет стремиться получить бомбу таким путем. Иранское руководство знает, что спешка в разработке ядерной бомбы может привести к военным ударам со стороны США. Иран также заинтересован в том, чтобы Китай, Россия, Великобритания и ЕС оставались на его стороне.

Иранские ядерные или военные провокации могут побудить Эр-Рияд к началу собственной ядерной программы. Действительно, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявили, что в случае, если Иран разработает ядерную бомбу, Саудовская Аравия сделает все возможное, чтобы «сделать то же самое».

Например, Саудовская Аравия могла бы обратиться к Китаю, который продал Эр-Рияду ракеты, способные нести ядерную боевую часть, или к Пакистану, чья ядерная программа финансировалась Саудовской Аравией, с тем, чтобы ядерное оружие базировалось на ее территории. Китай и Пакистан могут сделать это на законных основаниях в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, но только в том случае, если ядерное оружие останется под контролем Китая или Пакистана.

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Китай и Пакистан также могли бы помочь Саудовской Аравии приобрести средства для обогащения собственного урана. Это может быть сделано путем обмена информацией, которая позволила бы саудитам получить детальные планы, необходимые для создания собственного производства. Получив необходимую информацию, Эр-Рияд мог бы построить завод по обогащению урана в течение одного или максимум трех лет. Саудовской Аравии потребовался еще бы один год на создание первой ядерной бомбы.

Есть альтернативный вариант. Эр-Рияд может купить ядерный реактор мощностью 1000 мегаватт у одного из крупнейших ядерных поставщиков — Korea Electric Power Corporation, Westinghouse, EDF, Росатом или China. После чего построить установку по переработке отработавшего ядерного топлива. Однако строительство крупного энергетического реактора может занять примерно десять лет. Если бы саудиты заказали небольшой энергетический реактор мощностью 100 мегаватт, спроектированный в Южной Корее, и решили построить небольшую установку по переработке отработавшего ядерного топлива, то первая партия плутония, достаточная для создания бомбы, появилась бы у Саудовской Аравии всего через пять лет.

Беспокоиться стоит о том, что другие страны также могут последовать примеру Саудовской Аравии. У Египта уже давно есть крупный аргентинский исследовательский реактор. Объемы ядерного топлива позволяют Египту создать несколько ядерных бомб.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Турция, и Египет начали строительство нескольких крупных российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Турция также разрабатывает серию баллистических ракет, способных нести ядерную боевую часть. Если Египет запустит программу по разработке ядерного оружия, существует опасение, что его ключевой соперник — Алжир — также включится в гонку вооружений. На протяжении десятилетий Алжир управлял крупным исследовательским реактором. У Алжира есть тонны отработанного реакторного топлива, достаточного для ядерного арсенала.

Наконец, не стоит забывать про Израиль, у которого уже есть ядерный арсенал: от 100 до 300 боеголовок. Он также использует центрифуги для обогащения урана в рамках своей программы для получения ядерного оружия.

Тем не менее, любая региональная ядерная конкуренция находится на расстоянии нескольких лет, и ее можно избежать. Крупный российский проект в Турции потерял 49% своего финансирования. Япония вышла из соглашения о реализации ядерного проекта в Турции. Российский ядерный проект в Египте будет дорогостоящим. Учитывая экономические сложности, с которыми в настоящий момент сталкивается Египет, вряд ли стоит ожидать, что страна сможет оплатить российский проект.

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Наконец, остается Саудовская Аравия, которая оптимистично заявила, что к 2040 году может потратить более $80 млрд на строительство ядерных реакторов. Однако Эр-Рияду будет сложно сбалансировать свой бюджет, если только цена на нефть не застынет на $85. Эр-Рияд уже растратил значительную часть своих финансовых резервов и испытывает трудности с продажей акций государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco. Темпы ядерной модернизации в Саудовской Аравии могут быть очень медленными.

США должны продвигать принцип отказа от обогащения урана и переработки ядерного топлива. Это в первую очередь касается Ирана. Также следует призвать Израиль придерживаться этого принципа. Вашингтону необходимо сотрудничать с другими странами в целях содействия неядерному энергетическому сотрудничеству, где это имеет экономический смысл, а не проталкивать ядерную энергию в страны, в которых реализация ядерных энергетических проектов не имеет экономического смысла.

Такой план может показаться амбициозным, но это единственная альтернатива ядерному хаосу на Ближнем Востоке.