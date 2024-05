Эксперты и журналисты были просто ошеломлены отсутствием нового плана в отношении Ирана, когда президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном. Критики позиции американской администрации заявили, что Вашингтон руководствовался только своими инстинктами, а его единственной стратегией стало бесцельное принуждение. В понедельник, 21 мая, было сделано одно из самых важных заявлений в отношении Ирана, когда-либо озвученных государственным секретарем США Майком Помпео, который предложил агрессивный план по ослаблению теократического режима. Сегодня у США появилась стратегия, которая является экспансивной по своим амбициям, придерживается разумных оценок и предусматривает оправданную тактику в отношении Ирана, пишут эксперт по Ирану Рей Такейх (Ray Takeyh) и исполнительный директор Фонда по защите демократий (Foundation for Defense of Democracies) Марк Дубовиц в статье для издания The Foreign Policy.

Самый впечатляющий интеллектуальный прорыв Помпео — это выход за рамки парадигмы, определявшей политику Вашингтона в отношении Ирана в течение последних почти двух десятилетий. Слишком долго превалировало мнение, согласно которому можно отделить ядерную проблему от всех остальных проблем и разрешить ситуацию удовлетворительным образом. Считалось, что несмотря на буйство иранских правителей, Ираном всё-таки управляют осторожные люди, которые при наличии достаточных стимулов и успокаивающего дипломатического языка заняли бы прагматическую позицию. Никто не отстаивал данную парадигму так же горячо, как бывший госсекретарь США Джон Керри, который принимал участие в разработке ядерного соглашения, недостатки которого очевидны для всех, кроме самых отчаянных фанатиков.

Что сделал Помпео? Он дал иранскому режиму следующее определение: режим, который стремится расширить границы своей империи, продолжить развитие ядерной программы и при этом пренебрегает правами своих граждан. Иранские лидеры уверены, что их революция может считаться успешной, только если Тегеран сможет экспортировать ее в другие страны. В конце концов, в Тегеране было объявлено, что революция не имеет границ. В данной ситуации ядерное оружие — это незаменимый инструмент иранской ревизионистской революции. Чтобы ответить на вызов, исходящий со стороны Ирана, нужно иметь в своем распоряжении всеобъемлющую повестку дня. Помпео изложил меры, направленные на истощение иранской казны, укрепление местных альянсов и оказание помощи иранскому народу в его настойчивом стремлении освободиться из тисков клерикальной тирании.

«Иран должен прекратить обогащение урана и никогда не проводить переработку плутония», — заявил Помпео. Критики могут сказать, что это — непрактичное отступление от разумного курса, проложенного в ядерном соглашении 2015 года. На самом деле заявление Помпео — это попытка устранить радикальное несоответствие иранского ядерного соглашения нормам нераспространения, действовавшим в течение последних пяти десятилетий.

В 1965 году, когда тогдашний президент США Линдон Джонсон встревожился в связи с распространением ядерного оружия, он поручил заместителю министра обороны Розуэллу Хилпатрику тщательно изучить данную проблему. Последующий доклад Хилпатрика заложил основы политики контроля над вооружениями на десятилетия вперед.

Со временем стандарты нераспространения стали более мягкими, вследствие чего ряд союзников, таких как Япония, получили доступ к ядерным технологиям. В настоящее время Соединенные Штаты преисполнены решимости заблокировать другим государствам доступ к опасным ядерным технологиям, включая способность обогащения урана и переработки плутония. Иранская сделка действительно была знаковым соглашением, поскольку Соединенные Штаты впервые признали за соперничающей нацией право на обогащение урана. Помпео призвал отказаться от такого признания. Иран — это страна, которая только собирается обогащать уран, чтобы получить ядерный арсенал. Иран необходимо заставить отказаться от возможностей обогащения урана.

Те, кто обсуждают геополитику и ядерный синтез, часто забывают о том, что основными жертвами теократии являются сами иранцы. Граждане Ирана заплатили высокую цену за насилие и экстремизм своих лидеров. «Иранский народ давно хочет вернуть себе гордость за свою страну, ее культуру, цивилизацию, сотрудничество с соседями», — заявил Помпео. Иран — это не прочное, стабильное правительство… Это режим, который утратил свою легитимность, утонул в коррупции и опирается на свои органы безопасности, которые, как опасаются в Иране, могут оказаться ненадежными в случае кризиса. Самое главное, что Соединенные Штаты должны найти способ подключиться к внутренней оппозиции, которая постоянно выступает против действий иранского руководства.

Соединенные Штаты больше не могут довольствоваться лишь соглашением о контроле над вооружениями, которое прокладывает Ирану путь к ядерному арсеналу, но стремится к соглашению, которое положит конец его ядерным устремлениям. Вашингтон не должен умолять своих союзников, чтобы они пошли на уступки Ирану на Ближнем Востоке, как это делал бывший президент США Барак Обама, но сотрудничать с союзниками в борьбе против Тегерана. И самое главное, США никогда не должны забывать о том, что самым нужным союзником является иранский народ.

В понедельник, 21 мая, Помпео предложил впечатляющую стратегию, которая, несомненно, столкнется с критикой. В США есть те, для которых ядерное соглашение с Ираном — это единственное внешнеполитическое наследие Обамы, которое они могут попытаться защитить. Некоторые представители американской бюрократии будут сопротивляться новому пути. Однако несмотря на действия противников, которые будут пытаться сбить администрацию с предполагаемого курса, Помпео должен предпринять все необходимое, чтобы реализовать на практике всё то, что он озвучил.