В Москве проходит масштабная партийная конференция «Единой России» под названием «Направление 2026». Чтобы определиться с тем, как сохранить политическое лидерство не только на думских выборах в 2021 году, но и после них, включая выборы депутатов Государственной думы в 2026 году.

Government.ru Дмитрий Кобылкин

Во второй половине дня к участникам конференции присоединился Д. Медведев.

Видимо, партийные активисты не сомневаются, что у майского (2018 г.) президентского указа будет более благополучная судьба, чем у его предшественников, майских (2012 г.) указов, к которым они тоже имели самое непосредственное отношение. Поэтому замах амбициозный, но шапкозакидательский.

Почти по Ходже Насреддину. Тот взялся обучить ишака эмира грамоте, но за двадцать лет. А на вопрос, не сошел ли он с ума, был ответ — за двадцать лет кто-нибудь всё равно умрет: либо учитель, либо ученик, либо эмир.

Содержательный парадокс, тем не менее, в другом. Председатель партии и председатель правительства Д. Медведев, как сегодня сообщил сайт кабмина, только в ближайшее время подпишет перечень поручений по реализации майского (2018 года) указа, где определятся основные направления работы министерств и, соответственно, обязанности вице-премьеров. На сегодняшнем совещании с вице-премьерами председатель правительства сориентировал его участников на работу на ближайшую перспективу, после чего и будет ясно, с какими итогами страна подойдет к 2024 году. В течение нескольких ближайших месяцев правительство будет разрабатывать Основные направления деятельности, прогноз социально-экономического развития, проекты госпрограмм, планы по реализации национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме этого, пока не завершена дискуссия по источникам финансирования. Премьер считает крайне важным оперативно определиться по финансам. Нужны значительные ресурсы, поэтому надо максимально оперативно определиться с источниками, параметрами финансирования с учётом разграничения полномочий между отдельными уровнями власти и возможностей бюджетов различных уровней. Важно понять, какие проекты могут и должны вести регионы, где необходима поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно на федеральном уровне.

Стоимость 12 национальных программ и инфраструктурного пакета составит 25 трлн руб. на шесть лет. Из этой суммы предстоит найти 8 триллионов (долги регионов составляют около 2,5 триллионов рублей. Мы уже имеем два субъекта-банкрота, в отношении которых введено казначейское сопровождение, и примерно 26 субъектов к этому приближаются, ещё около пятидесяти имеют долговую нагрузку до 80 процентов).

Нового главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в числе одиннадцати участников совещания у Д. Медведева не было. Он всего этого не слышал, но не в вакууме же он живет, даже будучи губернатором самодостаточного углеводородного региона.

Он, как сообщают многие журналистские источники, был на той самой партийной конференции и даже выступал. Но не как министр или губернатор, а прямо-таки как премьер.

Поторопился. От радости в зобу дыханье сперло?

Все интернет-источники цитируют одинаково:

«Если мы хотим опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей, которые мы продаем, это очень большая ошибка. Если мы планируем оттуда черпать эти деньги, это значит, что мы с вами в период роста стоимости нефти сложим карту боевых действий, напишем дорожные карты — и пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов. От нас не зависят. Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость $40, и $30, и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты для решения наших проблем».

Облигация российского внутреннего выигрышного займа. 1992

И далее:

«Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заeм под процент, люди принесут нам эти деньги».

Действительно, подобный проект при его участии был реализован в ЯНАО, когда он возглавлял регион. Тогда удалось привлечь дополнительно 2 миллиарда рублей под 9% годовых (напомню, что в Ямало-Ненецком автономном округе государственным балансом учитывается 136 месторождений, разведанные извлекаемые запасы по которым составляют 14,49% от всех запасов нефти России).

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

Кто бы подсказал новому министру, что торопиться с предложениями, далеко выходящими за пределы его полномочий и амуниции, не следует?

Во-первых, облигационные займы у населения не новость. Государство уже потеряло миллионы своих сограждан, так и не успев расплатиться с ними по долгам 1991−1992 годов. А для расчета с оставшимися людьми, судя по нынешним темпам погашения долга, уйдет не один десяток лет.

Минфин не прячет данные о государственном внутреннем долге страны, выраженном в госбумагах. За 2017 год этот показатель увеличился на 1 трлн 146,78 млрд руб., или на 18,8%. Таким образом, на 1 января 2018 года эта сумма составляла 7 трлн 247,1 млрд руб., на 1 трлн 100 млрд рублей больше предшествующего периода. Наибольшая часть долга в 2018 году (59,1%) приходится на облигации федерального займа (ОФЗ) с «постоянным» (фиксированным) доходом. Еще 24,1% занимают ОФЗ с переменным купонным доходом. Расходы бюджета на обслуживание госдолга в прошлом году министерство оценило в 527,608 млрд руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Таким образом, народные ОФЗ — это неминуемая нагрузка на бюджет.

Во-вторых, Д. Кобылкин, видимо, забыл о числе бедных людей в нашей стране и не учитывает, что у многих россиян сохраняется недоверие к «народным» ОФЗ как инструменту из-за дефолта государства по ГКО в 1998 году. Банковские депозиты тоже успели себя дискредитировать. Лицензии у банков продолжают отбираться, проценты по вкладам падают.

В-третьих, внутренний долг России уже составляет 13,7% от ВВП.

И главное — помимо министра Д. Кобылкина, у нас есть и первый вице-премьер А. Силуанов. Напрасно так вот заявлять, не посоветовавшись с коллегами по кабмину.