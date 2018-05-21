Кто остановит Кобылкина и его займы?
В Москве проходит масштабная партийная конференция «Единой России» под названием «Направление 2026». Чтобы определиться с тем, как сохранить политическое лидерство не только на думских выборах в 2021 году, но и после них, включая выборы депутатов Государственной думы в 2026 году.
Во второй половине дня к участникам конференции присоединился Д. Медведев.
Видимо, партийные активисты не сомневаются, что у майского (2018 г.) президентского указа будет более благополучная судьба, чем у его предшественников, майских (2012 г.) указов, к которым они тоже имели самое непосредственное отношение. Поэтому замах амбициозный, но шапкозакидательский.
Почти по Ходже Насреддину. Тот взялся обучить ишака эмира грамоте, но за двадцать лет. А на вопрос, не сошел ли он с ума, был ответ — за двадцать лет кто-нибудь всё равно умрет: либо учитель, либо ученик, либо эмир.
Содержательный парадокс, тем не менее, в другом. Председатель партии и председатель правительства Д. Медведев, как сегодня сообщил сайт кабмина, только в ближайшее время подпишет перечень поручений по реализации майского (2018 года) указа, где определятся основные направления работы министерств и, соответственно, обязанности вице-премьеров. На сегодняшнем совещании с вице-премьерами председатель правительства сориентировал его участников на работу на ближайшую перспективу, после чего и будет ясно, с какими итогами страна подойдет к 2024 году. В течение нескольких ближайших месяцев правительство будет разрабатывать Основные направления деятельности, прогноз социально-экономического развития, проекты госпрограмм, планы по реализации национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Кроме этого, пока не завершена дискуссия по источникам финансирования. Премьер считает крайне важным оперативно определиться по финансам. Нужны значительные ресурсы, поэтому надо максимально оперативно определиться с источниками, параметрами финансирования с учётом разграничения полномочий между отдельными уровнями власти и возможностей бюджетов различных уровней. Важно понять, какие проекты могут и должны вести регионы, где необходима поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно на федеральном уровне.
Стоимость 12 национальных программ и инфраструктурного пакета составит 25 трлн руб. на шесть лет. Из этой суммы предстоит найти 8 триллионов (долги регионов составляют около 2,5 триллионов рублей. Мы уже имеем два субъекта-банкрота, в отношении которых введено казначейское сопровождение, и примерно 26 субъектов к этому приближаются, ещё около пятидесяти имеют долговую нагрузку до 80 процентов).
Нового главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в числе одиннадцати участников совещания у Д. Медведева не было. Он всего этого не слышал, но не в вакууме же он живет, даже будучи губернатором самодостаточного углеводородного региона.
Он, как сообщают многие журналистские источники, был на той самой партийной конференции и даже выступал. Но не как министр или губернатор, а прямо-таки как премьер.
Поторопился. От радости в зобу дыханье сперло?
Все интернет-источники цитируют одинаково:
«Если мы хотим опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей, которые мы продаем, это очень большая ошибка. Если мы планируем оттуда черпать эти деньги, это значит, что мы с вами в период роста стоимости нефти сложим карту боевых действий, напишем дорожные карты — и пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов. От нас не зависят. Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость $40, и $30, и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты для решения наших проблем».
И далее:
«Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заeм под процент, люди принесут нам эти деньги».
Действительно, подобный проект при его участии был реализован в ЯНАО, когда он возглавлял регион. Тогда удалось привлечь дополнительно 2 миллиарда рублей под 9% годовых (напомню, что в Ямало-Ненецком автономном округе государственным балансом учитывается 136 месторождений, разведанные извлекаемые запасы по которым составляют 14,49% от всех запасов нефти России).
Кто бы подсказал новому министру, что торопиться с предложениями, далеко выходящими за пределы его полномочий и амуниции, не следует?
Во-первых, облигационные займы у населения не новость. Государство уже потеряло миллионы своих сограждан, так и не успев расплатиться с ними по долгам 1991−1992 годов. А для расчета с оставшимися людьми, судя по нынешним темпам погашения долга, уйдет не один десяток лет.
Минфин не прячет данные о государственном внутреннем долге страны, выраженном в госбумагах. За 2017 год этот показатель увеличился на 1 трлн 146,78 млрд руб., или на 18,8%. Таким образом, на 1 января 2018 года эта сумма составляла 7 трлн 247,1 млрд руб., на 1 трлн 100 млрд рублей больше предшествующего периода. Наибольшая часть долга в 2018 году (59,1%) приходится на облигации федерального займа (ОФЗ) с «постоянным» (фиксированным) доходом. Еще 24,1% занимают ОФЗ с переменным купонным доходом. Расходы бюджета на обслуживание госдолга в прошлом году министерство оценило в 527,608 млрд руб.
Таким образом, народные ОФЗ — это неминуемая нагрузка на бюджет.
Во-вторых, Д. Кобылкин, видимо, забыл о числе бедных людей в нашей стране и не учитывает, что у многих россиян сохраняется недоверие к «народным» ОФЗ как инструменту из-за дефолта государства по ГКО в 1998 году. Банковские депозиты тоже успели себя дискредитировать. Лицензии у банков продолжают отбираться, проценты по вкладам падают.
В-третьих, внутренний долг России уже составляет 13,7% от ВВП.
И главное — помимо министра Д. Кобылкина, у нас есть и первый вице-премьер А. Силуанов. Напрасно так вот заявлять, не посоветовавшись с коллегами по кабмину.