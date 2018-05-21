Поскольку Европа постепенно сдвигается вправо каждый раз, когда та или иная ксенофобская популистская партия добивается завоеваний на выборах, возникла теория, объясняющая причины политических сдвигов на континенте. В настоящее время широко распространено мнение, что недовольство избирателей является основной причиной успеха крайне правого популизма. Если бы такое предположение было истинным, то периоды экономического роста обрезали бы крылья популистам и укрепляли позиции традиционных правых и левых партий, которые поддерживают либерально-демократические ценности и институты. Однако на практике происходит противоположное, пишет Славомир Сераковский в статье для издания The Foreign Policy.

(сс) FlickreviewR Движение Альтернатива для Германии

Здоровый экономический климат в ЕС и США больше способствовал укреплению позиций популизма, чем времена экономического кризиса. Экономический рост еще больше подорвал позиции левых. Как признались политики, в периоды экономического процветания можно больше внимания уделять политической идентичности вместо того, чтобы сосредотачивать всё свое внимание на социальной проблематике. Правые взгляды вызывают у избирателей больше доверия, нежели альтруистический подход. Новая политическая тенденция, охватившая почти всю Европу — это сужение политического спектра до правоцентристского и крайне правого.

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Недавние выборы в Венгрии, на которых победили две правые партии, — «Фидес — Венгерский гражданский союз» и «Йоббик» — это всего лишь последний из серии аналогичных примеров укрепления правых. Разделение политических позиций между правоцентристами и правыми популистами можно также наблюдать в Польше, Чехии, Австрии, Испании и Нидерландах. В настоящий момент такая тенденция угрожает стать нормой в большинстве ключевых демократий ЕС: Италии, Франции и Германии.

На всеобщих выборах в Италии в марте 2018 года очень серьезных результатов добилось популистское «Движение пяти звёзд», которое в настоящее время находится в процессе формирования коалиции с антимигрантской правой партией «Лига Севера». Между тем левоцентристская Демократическая партия бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци находится на грани развала. Итальянские левые никогда еще не были в таком ужасном положении.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Во Франции президент Эммануэль Макрон использовал стратегию, противоположную стратегии Ренци. Во время своей президентской кампании в 2017 году он создал движение, которое было популистским по форме, но имело антипопулистский характер. Другими словами, Макрон использовал против популизма его же оружие. Как и все популисты, он критиковал весь политический класс. Он создал движение, которое должно было забрать власть у политических партий и отдать ее народу. Макрон обещал заменить политиков обычными людьми.

Но Макрон сделал решительный шаг вправо при выборе министров. Премьер-министром стал Эдуард Филипп, министром финансов — Бруно Ле Мейр, а министром бюджета Геральд Дарманин — всё это правые министры. Неудивительно, что экономические реформы имеют правое направление. То же самое относится к его реформе законодательства в отношении беженцев, предусматривающей самые жесткие ограничительные меры за последние 70 лет. Закон предлагает ограничить миграцию посредством ускоренного процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, продления срока содержания под стражей для нелегальных мигрантов и ускорения процедур депортации.

Стремление Макрона к проведению фундаментальных реформ еврозоны было подорвано пассивностью Германии. Это неизбежно приведет к дальнейшему смещению как Макрона, так и канцлера Германии Ангелы Меркель вправо. Кажется, никто в Берлине не сделал выводов после запуска Брексита. Немецкая элита рассматривает выход Великобритании из состава ЕС в качестве отличной возможности для увеличения влияния Германии в ЕС независимо от Франции, а не как угрозу для Европы. Правительство Германии продолжит свою консервативную экономическую политику, руководствуясь убеждением, что интегрированная фискальная политика приведет к финансовой эксплуатации Германии. Тот факт, что Германия в настоящее время эксплуатирует другие страны в целях создания положительного торгового сальдо, последовательно ускользал от внимания немецких избирателей. Поведение Германии порождает огромный дисбаланс в экономике ЕС и разжигает негативную реакцию населения еврозоны в более бедных странах. Такое положение дел не может продолжаться бесконечно.

Cherubino Плакат партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на федеральных выборах 2013 года: «ДА — Европе, НЕТ — долговому союзу»

Несмотря на то, что крайне правая «Альтернатива для Германии» (AfD) является новичком в парламенте ФРГ, поскольку на прошедших выборах заняла третье место, набрав 12,6% голосов, уже оказывает значительное влияние на политику немецкого правительства. Христианско-социальный союз ожидают местные выборы в Баварии в октябре 2018 года, следующие несколько месяцев партии придется поработать над восстановлением своей поддержки. Между тем левые стоят перед трагическим выбором: либо нонконформизм ценой политической неудачи, либо конформизм ценой застоя. Бывший руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц и бывший лидер социалистов Франции Бенуа Амон олицетворяют собой стратегии, которые с треском провалились на выборах.

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В идеологическом плане СДПГ растворилась в Христианско-демократическом союзе Меркель и вышла из противостояния с AfD. Во Франции Социалистическая партия находится в полном беспорядке. После того, как французские социалисты потеряли 224 места на выборах в 2017 году, Амон ушел в отставку, вместе с ним ушел и актив партии, чтобы создать новое движение. Оставшаяся часть социалистов вошла в правительство Макрона. Партия, которая раньше управляла Францией, была настолько опустошена, что ей пришлось даже продать свою штаб-квартиру в Париже.

В посткоммунистических странах новые левые всё еще не могут укорениться в политическом мейнстриме, регион до сих пор остается слишком консервативным. Спустя три десятилетия после падения коммунизма посткоммунистические партии кажутся неспособными получить какую-либо значительную поддержку (за исключением Чехии).

В своей последней исследовательской статье под названием «Brahmin Left vs Merchant Right» экономист Тома Пикетти предложил интересную теорию, согласно которой за последние два десятилетия на Западе появилась множественная элитарная партийная система: высокоинтеллектуальная элита теперь голосует за левых, а элита с большими доходами — за правых. Другими словами, элита контролирует как левых, так и правых.

В этих условиях рабочий класс, который не чувствует того, что левые представляют его интересы, оказывает поддержку популистским партиям, в результате чего единственной альтернативой остаются правоцентристские партии. Таким образом, европейский политический спектр был сведен к господствующим правоцентристским партиям и правым популистам.