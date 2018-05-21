Армянская газета «Жаманак» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на одну из предстоящих встреч лидеров стран, подписавших Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Правда, где и когда именно пройдет такое мероприятие, не сообщается. Издание утверждает, что Пашинян даже получил предложение выступить в качестве сопредседателя встречи. Если такое произойдет, то станет очевидно, что Брюссель намерен поддерживать демократический имидж армянского премьера. Ведь многие европейские эксперты и аналитики усматривают в том, как отошел от власти Серж Саргсян и как пришел к ней Пашинян, «шаги к демократизации страны».

Parliament.am Никол Пашинян

При этом эксперт Центра изучения европейской политики CEPS Стивен Блокманс, пытаясь выявить причины того, почему «Саргсян довольно легко уступил требованиям протестующих», открыто намекает на влияние на ход политических процессов подписанного в 2017 году еще в период президента Саргсяна бессрочного Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, которое охватывает широкий спектр политико-экономических, финансовых и гуманитарных вопросов взаимоотношений между Брюсселем и Ереваном. Это при том, что Пашинян всячески подчеркивает важность отношений с Россией, ЕАЭС и ОДКБ. Но дело в том, что Армения, выстраивая свои отношения с Россией и Западом, всё равно воспринимается прежде всего в пазле с Азербайджаном из-за неурегулированного нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Хотя сейчас Пашинян в целом обозначает свою позицию по Республике Арцах (Нагорный Карабах), как и Саргсян, говоря, что «конфликт должен решаться на основе компромисса», призывает Баку «отказаться от агрессивной риторики», его заявления звучат иначе и воспринимаются по-другому. Во всяком случае, на европейской площадке. И вот почему. На днях сопредседатель комитета межпарламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан Джаваншир Фейзиев сообщил, что новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Баку будет готово к подписанию только в 2019 году. Напомним, что 14 ноября 2017 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном, которое должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Прошло почти два года. В этой связи министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявлял, что «переговоры по проекту соглашения о партнерстве ведутся в конструктивном русле и на основе взаимопонимания», правда, отмечая «некоторые расхождения во взглядах, касающиеся вопросов торговли». Но вот бакинский портал Haggin.az со ссылкой на европейское издание Eureporter сообщает, что «депутаты Европарламента считают: нельзя торопиться с подписанием всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Европарламент 56 голосами «за» (!) и двумя «против», при семи воздержавшихся принял рекомендации к Совету ЕС и Службе внешних действий к переговорам по Всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном. В частности, в рекомендациях говорится, что углубление отношений между ЕС и Азербайджаном должно быть обусловлено «соблюдением уважения к демократии, верховенства закона, прав и основных свобод человека».

Diliff Европейский парламент

Европарламентарии выступили с призывом к Совету ЕС напомнить властям Азербайджана, что «никакое соглашение не будет ратифицировано со страной, которая не соблюдает фундаментальные ценности Евросоюза». Также в рекомендациях содержится призыв поддержать Баку в борьбе с коррупцией и другими экономическими преступлениями, а также начать расследование по фактам отмывания денег. До завершения переговоров по соглашению с Евросоюзом Азербайджан должен освободить всех заключенных, признанных политическими, и так далее. Кроме того, по мнению европарламентариев, «каждое соглашение Евросоюза с Азербайджаном и Арменией должно быть обусловлено обязательствами по мирному урегулированию карабахского конфликта и недопущению эскалации».

Заметим, что такие вердикты Запад выдавал Баку и раньше. Но сейчас, после появления в Ереване Пашиняна, они воспринимаются в Азербайджане более болезненно. В местных СМИ появилось немало комментариев, в которых высказывается «большая обида», мол, «это нам за всё хорошее», за то, что «мы помогаем европейским странам осуществить диверсификацию поставок энергоносителей с помощью азербайджанского газа», а в ответ «ничего». Но отчего же «ничего»? А попытка экспорта в Азербайджан «фундаментальных ценностей Европы»? Это ведь как в русской пословице: назвался груздем — полезай в кузов! И это только первая особенность ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Суть второй в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, обвиняя европейские структуры «в предвзятости» из-за «отсутствие содействия с их стороны в решении нагорно-карабахского конфликта», намекает, как и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, на возможность политического дистанцирования от Европы. А куда, на север, туда, где уже давно «прописана» Армения, или еще куда-то? Кстати, вряд ли случайно в бакинских СМИ участились публикации с размышлениями о возможном вступлении Азербайджана в ЕАЭС, хотя официальный Баку ни разу открыто не выразил свое четкого стремления к членству в этом союзе. Там ведь тоже Армения… Так что Ереван явно переигрывает Азербайджан в «игре сразу на нескольких площадках».

Вероятно, в формирующимся контексте, особенно в подходах к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, на Западе воссоздается старая формула — «авторитарный Азербайджан против демократической Армении». На чей стороне в случае чего окажутся политические симпатии западного мира (а может быть, не только его) в случае обострения отношений между Азербайджаном и Арменией? Тут и к гадалке не ходи.