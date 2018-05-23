306 лет назад Санкт-Петербург стал на два века столицей России. Санкт-Петербург зачастую называют Северной столицей. Но как и почему он стал столицей, при каких обстоятельствах? Чем оказалась плоха Москва? И почему и когда город на Неве перестал быть столицей, а также почему говорят «Москва создана веками, Петербург — миллионами»?

Цитата из х/ф «Петр Первый». реж. Владимир Петров. 1937. СССР Пётр I

Москва со второй половины XV века была столицей единого Российского государства, но со временем, в процессе развития государства, приобрела ряд значительных, по мнению Петра I, недостатков.

Петру I нужна была база на морском побережье, резиденция, где можно было бы строить флот и оттачивать мастерство в морских сражениях. И нужна была новая столица, которая ни в чём не уступала лучшим столицам Европы. Москва в то время никак не подходила на данную роль.

Царь Пётр I, желавший возвеличивания своей державы на мировой арене, стремился взять реванш и отвоевать у Швеции исконные русские земли, которые были захвачены Швецией в Смутное время по Столбовскому договору 1617 года. Положениями Столбовского договора Россия была лишена выхода в Балтийское море. Путь в Европу по морю оставался только из порта Архангельска в Белом море, навигация в котором была опасной и нерегулярной из-за льдов.

Валентин Серов. Пётр I на работах. Строительство Петербурга. 1910–1911

Для того чтобы вернуть выход к Балтийскому морю, Пётр I вступил в 1700 году со Швецией в Северную войну, продлившуюся до 1721 года.

Выход к Балтийскому морю решал важнейшую экономическую задачу, поскольку торговля с Европой была значительно более выгодной по морю, чем по суше. Одновременно, дорога в Москву была в то время довольно опасным мероприятием.

27 мая 1703 года Пётр I заложил первую постройку, с которой начался Санкт-Петербург, после личного обследования Петром I территорий, расположенных вблизи моря и пригодных для строительства города. Решено было начать на Заячьем острове, где и построили первые укрепления Петропавловской крепости. К сожалению, ничего лучшего, чем болотистая дельта Невы, для строительства города найдено не было.

В течение девяти лет на Неве был построен новый город, изначально преподносившийся как резиденция, но строившийся как новая столица. Темпы строительства поражали, поскольку город был построен на глазах одного поколения людей. Подобные темпы строительства также были использованы в Советском Союзе.

По информации исследователей, быстрое строительство было обеспечено за счет того, что оно велось по заранее разработанному плану. Городская планировка Санкт-Петербурга выполнена по прямоугольной схеме, с прямыми улицами и широкими проспектами, в отличие от хаотично и тесно застроенной Москвы с радиально-кольцевой схемой.

Георгий Песис. Строительство Санкт-Петербурга

По задумке Петра Великого, город должен был стать самым большим и красивым городом Европы, что в большей степени и удалось сделать. Для проектирования и строительства были привлечены лучшие западные проектировщики и архитекторы, такие как Трезини, Растрелли, Кваренги, де Томон, позднее — Карл Росси и другие известнейшие авторы.

На строительство Петербурга «ежегодно направляли до 40 тысяч «работных людей», в основном из государственных крестьян, а также переселяли на постоянное жительство со всей страны мастеровых, ремесленников и купцов».

«И перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова», — написал Александр Сергеевич Пушкин в «Медном всаднике».

Борис Щербаков. Пушкин в Санкт-Петербурге. 1949

Документы свидетельствуют, что царь Пётр I дал название Санкт-Петербургу в честь апостола Петра, своего небесного покровителя. Имя Пётр переводится как «камень».

За девять лет, к 1712 году, был построен целый город, включая Александро-Невскую лавру, в которую по приказу Петра I были перевезены из Владимира мощи князя Александра Невского.

По Высочайшему указанию Петра I от 19 мая 1712 года столица Российского государства была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. В этом же году в Северную столицу перебрался царский двор, высшие чиновники и сенаторы, а также некоторые государственные службы и часть иностранных посольств. Оставшиеся переезжали вплоть до 1714 года.

Некоторые историки обращают внимание, что перенос столицы в город на Неве состоялся в то время, когда формально эти земли России еще не принадлежали. Но им стоит напомнить, что исторически эти земли были русскими и силой отобраны у русских шведами во время их подавляющего превосходства на Балтийском море.

Только в 1721 году согласно Ништадтскому договору, подписанному после окончания Северной войны, Санкт-Петербург не только де-факто, но и де-юре стал расположен на территории России.

Как пишут историки, во время 21-летней войны Россия пережила «серьёзный экономический и демографический кризис. Сумма налогов, собираемых с населения с 1701 по 1724 год (вследствие их увеличения), выросла в 3,5 раза, что, по словам историка Рожкова, было достигнуто «ценою разорения страны». По результатам переписи населения 1710 года, общая численность населения страны сократилась на 20%, причём в областях, прилегавших к основным театрам военных действий, сокращение населения достигало 40%». К сожалению, плата за суверенитет и независимость никогда не бывает маленькой, так же как никогда она не бывает напрасной.

Василий Иванович Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. 1870

Санкт-Петербург получил огромный стимул для развития оборонной промышленности, работающей для обеспечения нужд армии и, в первую очередь, флота. Потребности быстро растущего населения города привели к торговому буму с российскими и европейскими торговцами. Кроме того, были построены дороги к Новгороду, Риге, Москве. За несколько лет были построены гостиные дворы, таможни и биржи.

«Петербург был первым городом в России, и Москва рядом с ним казалась огромной деревней, но деревней милой, уютной и хлебосольной, в отличие от холодного, туманного и неприветливого Петербурга», — написал историк Бурмистров.

Противники перевода столицы из Москвы в Санкт-Петербург обосновывали свою позицию тем, что столица должна находиться в центре страны, а также на плодородных землях. К примеру, Карамзин называл «блестящей ошибкой Петра Великого основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осуждённых природою на бесплодие и недостаток».

В 1727 году при Петре II Москва снова на три года стала столицей России. После смерти Петра II Петербург ещё недолго называли резиденцией, а с 1737 года на планах он уже обозначался в качестве столицы.

«Она (Москва) еще до сих пор русская борода, а он (Петербург) уже аккуратный немец», — написал Николай Васильевич Гоголь в «Петербургских записках 1836 года».

По данным историков, в первой половине XIX века Петербург обогнал Москву по количеству жителей: если в конце XVIII века в Москве было около 175 тысяч, а в Петербурге — около 90 тысяч человек, то уже к 1862 году в Петербурге жило более 500 тысяч человек, а в Москве лишь около 378 тысяч. В начале XX века Петербург стал городом с миллионным населением и превратился в крупнейший в России и один из важнейших в мире промышленный, кредитный и биржевой центр. В 1913 году в городе насчитывалось 1012 крупных и средних промышленных предприятий с 234 тысячами рабочих.

Александр Брюллов. Сенная площадь. Петербург. 1822

В 1914 году, после вступления России в Первую мировую войну против Германии, Санкт-Петербург был переименован в Петроград из-за присутствия в названии города корня «бург» (по-немецки — город).

В начале 1918 года большевики перевели столицу страны обратно в Москву, т. к. Петроград оказался намного ближе к враждебным Советской России государствам, чем Москва.

В 1924 году Петроград был переименован в Ленинград в честь умершего в этом же году вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина (Ульянова).

В 1991 году Санкт-Петербургу было возвращено его первоначальное название.

Таким образом, значение переноса столицы России на два столетия из Москвы в Санкт-Петербург трудно переоценить. Это и окончательное закрепление России на берегу Балтийского моря. Пётр I показал решимость идти до донца в вопросе возвращения исконных русских земель. Это и демонстрация передовому западному обществу того времени, что русские могут делать ничуть не хуже, чем они, а порой даже и лучше. При этом в очень сжатые сроки.