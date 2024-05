Иван Шилов ИА REGNUM

На прошедшей неделе Турция была занята двумя важными вопросами: реакцией на открытие посольства США в Иерусалиме и трехдневным визитом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Великобританию…

Церемония, которая заставила вздрогнуть весь мир

Как сообщает CNN Turk, в Иерусалиме прошла официальная церемония открытия посольства США, которое отправил туда президент США Дональд Трамп. Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что решение официально вступило в силу. «Мы решительно осуждаем перенос посольства США в Иерусалим, нарушающий нормы международного права и все резолюции ООН. Мы осуждаем расправу израильских сил безопасности над палестинцами, участвовавшими в мирной демонстрации», — отметили в министерстве иностранных дел Турции. Эрдоган в свою очередь высказался так: «Мы считаем, что решение о переносе посольства США в Иерусалим крайне неверное, особенно это касается его исполнения. Мы еще раз отвергаем принятое решение».

Страшная картина!

Согласно газете Hürriyet, израильские солдаты открыли огонь по палестинцам, участвовавшим в акциях протеста против Израиля и США в секторе Газа. Местные источники информируют, что в результате обстрела демонстрантов со стороны израильских военных погиб 61 человек, ранены не менее 3100 человек. В письменном заявлении палестинского Красного Креста говорится о том, что в ходе демонстраций, проводимых на израильской границе сектора Газа, сотни палестинцев получили пулевые, осколочные ранения, а также пострадали от газовых капсул и слезоточивого газа. Палестинская администрация обвинила Израиль в «массовых убийствах в Газе». В секторе Газа не прекращаются митинги.

Icrc.org Раненый

«Мы осуждаем Израиль и американское правительство»

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о том, что весь мир с укором смотрит на новый пример «израильского террора». Об этом сообщает канал NTV. «Во время церемонии переноса посольства США в Иерусалим гражданские безоружные люди на границе с сектором Газа выступали против этого решения. Мы решительно осуждаем Израиль, который направил свой огонь на невинный и угнетенный народ, участвовавший в мирной демонстрации. Также мы осуждаем и американское правительство, которое льет бензин на мирный климат в регионе», — отметил Йылдырым. Он подчеркнул, что в результате последних событий погибло около 60 палестинцев, около 3 тысяч человек получили ранения. Премьер добавил, что Турция в знак солидарности с Палестиной объявила трехдневный траур, и напомнил, что послы в Тель-Авиве и Вашингтоне были вызваны в Турцию для консультаций.

56 исламских стран об Иерусалиме

По данным NTV, Организация исламского сотрудничества (ОИС) собралась на внеочередное заседание в Стамбуле. 56 стран обсудили открытие посольства США в Иерусалиме и шаги, которые необходимо предпринять после израильской бойни в секторе Газа. Лидеры договорились перенести инцидент в Газе в суды на международную платформу. Кроме того, объявлено о санкциях против стран, которые последовали или последуют решению США о переводе посольства. Король Иордании Абдалла II, президент Ирана Хасан Рухани, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер представляли свои страны на высшем уровне. От Саудовской Аравии и Египта присутствовали министры иностранных дел. Вопрос о передаче дела о резне в Газе в Международный уголовный суд поднял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Если лидеры согласятся, то в суд дело передаст Палестина, а Турция, даже если не будет выступать в суде, сможет оказать правовую и финансовую поддержку», — заявили турецкие власти. Даже если станет известно, что США наложат вето, нужно обратить внимание на важность продолжения усилий по передаче дела о резне в Газе в Совет Безопасности ООН. Если это не сработает, вопрос будет передан Генеральной Ассамблее ООН.

Hypergio Международный уголовный суд

«Осудим жестокость, поддержим Иерусалим»

Как сообщает NTV, в Стамбуле перед внеочередным саммитом ОИС состоялся митинг в знак протеста против резни в Газе. На нем присутствовало большое количество представителей отечественной и зарубежной прессы, президент Турции, премьер-министр, председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели и глава Партии великого единства Мустафа Дестиджи. Кандидат в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже прокомментировал митинг в поддержку Иерусалима в Стамбуле: «Я хотел бы помочь господину Эрдогану. Скажите, вы будете бойкотировать израильские товары? Нет. Прервете контракты с Израилем? Нет. Отдадите вы 20 миллионов, которые были взяты для Mavi Marmara? Всё, что им остается, это митинг. Митинг не для палестинцев, а для выборов».

Новый кризис в отношениях между Турцией и США

Согласно SamanyoluHaber, перенос посольства США в Иерусалим спровоцировал кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Посол Турции в США Сердар Кылыч срочно вызван в Турцию. Первый комментарий по сему поступил из Пентагона. Пресс-секретарь американского министерства обороны Эрик Пахон, отвечая на вопрос, повлияет ли вызов турецкого посла на родину на сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном, заявил: «Мы продолжаем работать над различными общими вопросами по безопасности с нашим близким союзником по НАТО Турцией. Она по-прежнему остается незаменимым партнером в операциях по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем письменном заявлении по поводу открытия нового посольства в Иерусалиме использовал такие слова: «Я с гордостью поздравляю». Напомним, что первым визитом Помпео сразу после того, как он занял свое место министра иностранных дел, стала поездка в Израиль. Конгресс США, который до сегодняшнего дня никогда не воздерживался от критики многих внешнеполитических решений Трампа, на этот раз сохраняет абсолютное молчание по поводу действий в Иерусалиме и секторе Газа. В сложившейся после отзыва Кылыча в Анкару для консультаций ситуации не стоит ждать, что Чавушоглу приедет в Вашингтон для запланированной ранее встречи с госсекретарем. Анкара, которая хотела как можно скорее начать всесторонний диалог с Помпео, чтобы добиться взаимопонимания с американцами по вопросам в Манбидже, находилась в ожидании визита своего министра иностранных дел в США, который был согласован еще в мае.

U.S. Embassy Jerusalem Визит Майка Помпео (в центре) в Израиль

«Может развязаться война»

Агентство Reuters цитирует министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Он говорит: «Ситуация на Ближнем Востоке близка к взрыву… Война уже на горизонте». Министр подверг критике резню в секторе Газа, добавив: «Мы зависим от безопасности в Израиле, однако насилие такого уровня не может быть оправдано». Также было отмечено, что израильская полиция расстреливала палестинских безоружных людей недалеко от границы с сектором Газа.

Россия высказалась

Hurriyet приводит слова представителя МИД России Марии Захаровой, заявившей, что, по мнению Москвы, Иерусалим должен быть столицей как Палестины, так и Израиля. Захарова отметила, что позиция России по Иерусалиму не изменилась и «город должен быть открыт для верующих всех трех религий», а Москва «продолжит придерживаться позиции, основанной на диалоге. Необходимо как можно скорее начать всесторонний и ориентированный на результат процесс переговоров, основанный на решениях Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и Арабской мирной инициативы».

Иерусалим

Визит Эрдогана в Великобританию

Как сообщает газета BirGün, президент Турции провел три дня в Лондоне. В некотором смысле это был спокойный и мирный визит… В то время, как ранее перед другими официальными иностранными поездками прорабатывалась очень насыщенная программа, в этот раз расписание не было оглашено заранее. Эрдоган, который нашел время для Великобритании в своем интенсивном предвыборном графике, принял участие в ежегодном двустороннем экономическом и геополитическом форуме Tatlı Dil (Sweet Talk), являющимся механизмом диалога между Лондоном и Анкарой. В его рамках президент выступил в Chatham House. Также он встретился с британской королевой Елизаветой II. Следующим пунктом в программе стала встреча с премьер-министром Терезой Мэй. Были проведены переговоры между руководителями и делегациями. Затем два лидера появились перед камерами на совместной пресс-конференции. На встрече обсуждалось тесное сотрудничество между Турцией и Великобританией по вопросам борьбы с терроризмом, беженцев и торговли.

Британская пресса реагирует на Эрдогана

Газета The Guardian выпустила статью под названием: «Премьер-министр Тереза Мэй стала предметом критики из-за визита Эрдогана», а газета The Times в свою очередь написала: «Эрдоган вылетел в Англию для новых переговоров о партнерстве». В пересказе BBC Türkçe газеты говорят о том, что организации по защите прав человека и турецкие мигранты в Великобритании призывают активно осуждать аресты журналистов, оппозиционных политиков и политических активистов. Но Лондон стремится показать себя ближайшим после Brexit союзником Турции как партнера по НАТО, заявляя, что они сделали стратегическую ставку на то, что Эрдоган не будет свергнут во время попытки государственного переворота 15 июля. Подчеркивается, что Великобритания была первой страной, отправившей в Анкару своего министра из солидарности с Эрдоганом после незабываемой попытки переворота. «Существует риск того, что совместная пресс-конференция с Мэй, выступление в престижном исследовательском центре Chatham House и встреча с королевой в Букингемском дворце могут быть использованы в избирательной кампании, — написала The Guardian о визите президента и далее. — В отличие от Лондона, такие страны, как Германия и Нидерланды, в которых проживает большое количество турецких политиков и турецких граждан, запретили предвыборную агитацию Эрдогану. В прошлом году он в рамках перехода от парламентской системы к президентской выиграл референдум, дающий беспрецедентные полномочия следующему избранному президенту». В The Times в материале о поездке Эрдогана подчеркнули, что «Эрдоган заключил в тюрьмы сотни тысяч оппозиционеров и заставил СМИ замолчать», а «в особенности после попытки государственного переворота 15 июля не соблюдающиеся права человека в Турции были подвергнуты резкой критике со стороны некоторых европейских стран».

Лондон

«Они забрали свое золото из США»

Журналистка газеты Sözcü Зейнеп Гюрджанлы написала о том, что министерство финансов США сообщило о денежных штрафах, которые налагаться на турецкие банки по обвинению в «причастности к нарушению санкций». А также о том, что тонны золота были переправлены с турецкого счета Федеральной резервной системы США. «Интересно, золото из ФРС было снято со счета в связи с беспокойством, не заберет ли его министерство финансов США в счет штрафа?» — пишет Гюрджанлы. Она добавила, что после того, как бывший генеральный директор турецкого банка Halkbank был признан виновным в нарушении американских санкций против Ирана и ему было назначено наказание в виде лишения свободы, турецким банкам, которые совершили аналогичные проступки, США выставили штраф. Журналистка отметила, что правительство правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) имеет представление о надвигающейся опасности в связи с тем, что Турция и турецкие банки, находящиеся в глубоком экономическом кризисе, должны отдать министерству финансов США миллиарды долларов в виде штрафов.

Беспартийный «июньский альянс»

Как сообщает BirGün, в одной из своих речей Эрдоган заявил, что «если народ скажет «хватит» (tamam), мы уйдем». После этого в социальных сетях, как лавина, разрослась кампания под хештегом «хватит». Первая встреча сторонников этой акции, «Объединенного июньского движения», состоялась в Анкаре. Встреча прошла в зале для заседаний парка Куртулуш. Фатих Яшлы, выступающий от имени «ИЮНЯ», произнес речь о «призыве нести ответственность за свою страну» в преддверии досрочных выборов 24 июня: «Мы, как представители «ИЮНЯ», крепко взявшись за руки, будем обеспечивать безопасность каждого района, каждой улицы и школы. Мы будем все вместе охранять наши голоса, ящики и волю народа. Мы будем приумножать народный мятеж, который говорит tamam. В случае, если утром 25 июня наши голоса будут присвоены с помощью различных фокусов, мы постоим за свою волю. Мы абсолютно точно встанем на защиту народного суверенитета и труда».

Кто подслушивал восемь тысяч телефонов?

Согласно порталу Artı Gerçek, программа-шпион прослушала и просмотрела данные более чем 8 тысяч человек. Об этом рассказал Сезгин Танрыкулу, телефон которого также был прослушан. Для прослушивания телефонов депутатов НРП, участвовавших в Марше справедливости, а также некоторых журналистов было закуплено специальное шпионское программное обеспечение, в результате чего удалось проникнуть в телефоны тысяч людей. Теперь выясняется, кто же заказал этот шпионаж. Сообщается, что среди прослушиваемых через приобретенную в Германии программу присутствовали и руководство НРП.

Blogtrepreneur Шпионское ПО

«Охота на ведьм» на этой неделе

Как сообщает TR724, на прошедшей неделе прокуратура Анкары вынесла решение об аресте в общей сложности 101 военного из командования ВВС Турции, в том числе бригадного генерала, пяти полковников, двух подполковников, четырех майоров, 25 капитанов и 54 старших лейтенантов. Прокуратура Стамбула в рамках двух разных расследований, проводимых отделом по борьбе с терроризмом и организованной преступностью одновременно в 52 городах, вынесла решение об аресте 300 человек, 211 из которых были задержаны.

Путин и Асад встретились в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад встретились в Сочи, сообщает канал NTV. Согласно заявлению Кремля, Путин после военного успеха в Сирии отметил дополнительные условия, необходимые для продолжения политического процесса: «За время мирного процесса в Астане был достигнут значительный прогресс по этому вопросу. Следующая цель — улучшить экономику и оказать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается». Асад в свою очередь заявил, что Сирия становится всё более стабильной: «У нас появится возможность оценить переговорные процессы в Астане и Сочи». С другой стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков в заявлении для прессы сообщил, что после встречи Асад принял решение направить делегацию в ООН для создания конституционной комиссии.