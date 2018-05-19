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Встреча в Сочи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель вызвала большой интерес как до ее самой, так и после. Дело в контексте. Для Европейского союза, одним из лидеров которого является канцлер, главной головной болью сегодня является все же не Россия, а США и конкретно президент Дональд Трамп. Глава Белого дома создает проблемы, которые ЕС решает с трудом. В первую очередь, это торговая война, которой Вашингтон грозит европейцам, во вторую — иранский кризис, в третью — энергетика, в частности проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Причем, все эти вопросы связаны друг с другом.

В Сочи разговор между двумя лидерами касался не только глобалистики, но и региональной повестки (напряженность в Донбассе). В ходе совместной пресс-конференции с Меркель российский президент отметил, что «у нас много тем для обсуждения» и то, что «несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты». При этом Путин сделал акцент на развитии «взаимной торговли, промышленной и технологической кооперации». Со своей стороны, Меркель начала выступление с упоминания «двустороннего сотрудничества» и подчеркнула, что «вопросы прессы имеют решающее значение в конкретных случаях». Отвечая на вопросы журналистов, она также упомянула в контексте отношений с США, что «у нас твердая трансатлантическая дружба, которая всегда в истории уже выдерживала различные мнения, различные позиции. Думаю, и сейчас это точно так же и будет. Это не ставит под вопрос интенсивность трансатлантических взаимоотношений».

dimitrisvetsikas1969 Цензура

Такого рода слова требуют расшифровок. Так, исходя из сказанного на пресс-конференции, акцентирование канцлером проблемы прессы могло быть связано, на наш взгляд, с задержанием на Украине по надуманным причинам главного редактора РИА Новости УкраинаКирилла Вышинского. Как заявил Путин, «это вообще беспрецедентная вещь — человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности». Меркель поддержала тему, сообщив, что «я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку. И я упомяну этот случай, как я говорила о российских журналистах, которых здесь арестовывают, и они не могут заниматься своей работой. У нас это вызывает озабоченность». Данный инцидент является частностью, но частностью характерной. До сих пор на Западе, скажем прямо, закрывали глаза на преследование журналистов на Украине. То, что сейчас канцлер высказалась публично, может говорить о сближении оценок Москвы и Берлина в отношении происходящего в Киеве. Это первое.

Второе. В российских СМИ это не так явственно, однако немецкая пресса и эксперты активно обсуждают проблему трансатлантических отношений и того, куда должна и способна двинуться Германия. Дело не только в том, что Трамп пугает немецкое общественное мнение, обозначается раскол и среди партий и даже внутри них. Если верить наблюдателям, в правящей коалиции не хотели бы разворота в сторону России многие в ХДС, председателем которого является Меркель. В то время как в союзном ХСС настроены в пользу Москвы, в СДПГ, члене правящей коалиции, ведущие представители Союза не могут понять антироссийских высказываний их однопартийца, министра иностранных дел Хайко Мааса, а в оппозиционной «Альтернативе для Германии» (AfD) однозначно настроены на курс на Россию. При этом накануне визита канцлера в Сочи в Москве с промежуточной остановкой в Киеве побывали как Маас, так и министр экономики и энергетики Питер Альтмайер, что было названо «русской неделей» внешней политики Германии» на фоне «недавних действий президента США, который устроил тяжелое испытание трансатлантической дружбе немцев».

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

И что бы это все значило? Немецкие эксперты выдвигают различные точки зрения. Так, руководитель русской редакции Deutsche WelleИнго Маннтойфель называет неудивительным то, что «политики Германии хотят сближения с Россией и соглашения с Москвой». Но предупреждает, что «было наивно думать, что путинская Россия — лучший партнер, чем США во главе с Трампом». Поэтому Берлину нужно понять, что «с Москвой не будет быстрого соглашения». Другие издания, отмечая, что сегодня между Германией и Россией появляются темы, где они сближаются (например, иранский вопрос), предупреждают Меркель, что она оказывается в положении первого немецкого канцлера, который сталкивается с «американским правительством», будучи при этом «на пределе» своих возможностей.

А еще есть взгляд со стороны. В соседней Польше, которая очень чутко отслеживает любые изменения в российско-немецком диалоге, варшавская газета Rzeczpospolita констатирует: «Столкновение Берлина и Вашингтона, например, по «Северному потоку — 2», разрушает единство Запада. Но ведь Трамп уйдет, а мы останемся со все более явно пророссийской Германией». Учитывая, что нынешний глава Белого дома имеет шансы на переизбрание, ближайшие семь-восемь лет отношения Москвы и Берлина ожидаются неровными в контексте колебаний немецких политиков, начинающих задумываться о выходе из-под американского зонтика. В этом смысле предупреждения экспертов из Германии о том, что не стоит ждать быстрых соглашений с Россией, выглядят как попытки взять как можно больше козырей перед началом большой игры с Москвой и Вашингтоном.