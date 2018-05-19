Автостопной литературой в России трудно удивить — жанровая полка собрала десятки книг. Однако новинки в этой тематике стали выходить все реже. И издание в «Эксмо» пятисотстраничных дорожных записок о кругосветном путешествии, с самоуверенным на обложке — «Как послать всё и начать жить!», даже удивило. Покопавшись в памяти, я вспомнил, что автор — Дмитрий Иуанов, как и я, когда-то публиковался в хипстерском издании «Фурфур». Он элегантно написал о своих проблемах с пьяными в Ульяновске; а я проехал автостопом 70 тысяч километров: в меня стреляли и меня обворовывали, а наши маршруты по Сибири проходили по одним трассам. Я захотел прочесть его книгу «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей».

Сентябрь 2015 года — москвич, выпускник МИФИ, принципиально берет только сто рублей и выбирается из Владимира на трассу в сторону Казани, чтобы пересечь Сибирь, Монголию, Китай, США и Европу. Интригующее начало; и припоминаются советы гуру автостопа — бородатого суннита Антона Кротова: питаться за счет водителей и навязываться ночевать к провинциалам; многие кондовые автостопщики врастают в эту схему. Вскоре Иуанова уже регулярно мучает голод и кормят добрые люди, а достигнув Китая, он промышляет магазинными кражами. Некоторые действия Дмитрия абсурдны: он кочует по часовым поясам с летним спальником, и его трясет от сибирского, затем — йосемитского мороза. Впрочем, если он так решил добавить в путешествие страданий для самопознания??? Правда, достаточно быстро дорога стала его тяготить, и США, как и Европу, он проехал в основном на автобусах, а воровство заменили дотации встречных.

Автостоп

«100 дней и 100 рублей» — это длинные и натянутые диалоги, многостраничные подростковые самокопания, картина инфраструктурной мощи Китая, с его безвкусной едой и грязью на улицах, и вышколенный британцами Гонконг. А также сцены отвратительного в своей простоте домогательства новоорлеанского гомосексуалиста. Стереотипные или отзывчивые американцы и успешные русские эмигранты. Набор вполне ходовой для городской журналистики.

Многосложная Сибирь в записках — схематичная. Ночные прогулки и кухонные беседы в Новосибирске, Томске и Красноярске, и чуть-чуть Байкала; про щедрость сибиряков и очень скупо про неурбанизированную и многоликую Сибирь. Я долго жил в Новосибирске — и как только я захлопнул книгу, то сибирские недели Иуанова затуманились в моей памяти. Впрочем, я придирчивый к литературе.

Автостоп

Это книга, о которой с восторгом говорят люди, для которых туризм — это селфи с пляжей. Усталость от чтения вытягивает под конец изящная глава, сравнивающая Москву и заграницу (она будет полезна секте адептов Запада). «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей» — это нечто среднее в литературе о странствиях; занятней словесного потока «Москва — Пекин» от модного блогера Александра Шкута, но и бесконечно слабее, литературно и фактурно, похождений Владимира Диница.