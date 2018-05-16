Арктические проекты «Росатома» вызвали много вопросов у федеральных аудиторов. Счетная палата России опубликовала доклад за 2017 год, в котором перечислены нарушения в деятельности атомной госкорпорации. В фокусе оказалась процедура финансирования ледоколов-«долгостроев» и вопрос о том, кто заплатит за расширение полномочий «Росатома» на Севморпути.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна «Арктика»

Ледоколы застряли в бумагах

АО «Балтийский завод» выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220: головного ледокола «Арктика» стоимостью 47 млрд рублей и двух серийных ледоколов — «Сибирь» и «Урал». Суда мощностью в 60 МВт превзойдут все существующие в мире атомные ледоколы и заменят собой три российских одноименных атомохода, срок эксплуатации которых подошел к концу.

Проверяющих из Счетной палаты смутил тот факт, что строительство ледоколов осуществляется по разработанному в 2009 году техническому проекту, государственная экспертиза которого не проводилась. В те годы такая процедура просто не была предусмотрена, но теперь всё выглядит как нарушение порядка реализации проекта.

Цитата из хф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия На борту ледокола

Проблемы были найдены и в оценке сметной стоимости строительства. Счетная палата утверждает, что «Росатом» не проверял сметы на достоверность, поэтому есть риск того, что общая стоимость в итоге была завышена. При этом, несмотря на то, что заказчик проводил оплату авансом, процесс довольно часто выбивался из графика. И это уже камень в огород Балтийского завода.

По данным аудиторов, в 2012—2014 годах значительная часть средств, полученных Балтзаводом, аккумулировалась на счетах предприятия и на оплату услуг субподрядчиков своевременно не направлялась. Отметим, что в те годы предприятие, доведенное до банкротства и переданное в государственное имущество, переживало не лучшие времена, борясь с задолженностями по кредитам.

Задержки в сроках строительства гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов объясняет так:

«Во-первых, контракт на строительство ледокола был заключен в августе 2012 года, до выхода закона о закупках (ФЗ №223) для государственных нужд на конкурсной основе. Практически все составляющие проекта пришлось выбирать по конкурсу, а значит, переделать весь проект.

Во-вторых, задержки вызвало то, что молодые кадры конструкторского бюро «Айсберг» не имеют нужного опыта, из-за чего возникало множество переделок. Третья причина — отставание сроков производства турбины на Кировском заводе, который выиграл конкурс».

Godot13 Турбина ледокола

К слову, недостающий турбогенератор был доставлен на Балтзавод в апреле этого года, отставание от графика составило больше 32 месяцев. Сегодня, 16 мая, успешно прошла погрузка объекта на борт «Арктики», и больше от Кировского завода Балтзавод ничего не ждет.

Пресс-служба предприятия заявляет, что специалисты Балтийского завода делают всё возможное, чтобы сократить отставание от графика сдачи «Арктики» заказчику, связанное с поздней поставкой турбогенератора на предприятие. Пока официальные сроки сдачи трех ледоколов таковы: головной ледокол «Арктика» — 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.

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Претензии Счетной палаты были направлены в адрес корпорации «Росатом», ФГУП «Атомфлот» и ООО «Балтийский завод — Судостроение» в январе 2018 года. Аудиторам известно, что корпорация внесла изменения в собственные нормативно-правовые акты по оценке эффективности использования средств федерального бюджета. «Росатом» вводит дополнительный контроль при согласовании договоров/контрактов в части проверки наличия условий о казначейском сопровождении, утверждения типовых документов по осуществлению закупок.

Wonder37 Счётная палата РФ

Закон без финансовых вложений

Счетная палата также провела экспертизу законопроекта, расширяющего полномочия «Росатома» на Северном морском пути и прилегающих сухопутных территориях. Напомним, проект федерального закона был разработан корпорацией для исполнения поручения президента России Владимира Путина по созданию одной структуры, ответственной за комплексное развитие Севморпути и прилегающих территорий.

Законопроект предлагает передать «Росатому» довольно обширные функции: навигационно-гидрографическое обеспечение на трассах Севморпути и акваториях портов, строительство объектов портовой инфраструктуры. Счетную палату смутило отсутствие информации о том, кто за это всё будет платить:

«Бюджетные ассигнования на исполнение названных функций и полномочий в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов не предусмотрены, источники финансового обеспечения не определены, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации», — вынесла свои замечания Счетная палата. В итоге законопроект не был поддержан ведомством.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

По информации источников, обсуждение нового документа было исключено из повестки заседания правительства, назначенного на конец мая. Задержать процесс вполне мог и недавний скандал между Министерством транспорта и «Росатомом», связанный с поврежденным танкером-газовозом «Борис Вилькицкий», перевозящим груз с завода «Новатэка» «Ямал СПГ».

По данным ФГБУ «Администрация СМП», 30 марта стало известно, что один азипод «Бориса Вилькицкого» вышел из строя. Ведомство считает, что танкер не имел права двигаться по Севморпути с таким повреждением, ледовый класс газовоза был снижен с Arc7 до Arc4, что наложило формальный запрет на проход через льды даже с ледоколом. Но 9 апреля танкер вошел в акваторию СМП под проводкой ледокола «Таймыр» «Атомфлота».

Как сообщают источники в атомной корпорации и в «Новатэке», повреждение газовоза никакой угрозы не представляло, но Минтранс настаивает на нарушении правил безопасности. В итоге ситуация выглядит как продолжение борьбы за пост главного смотрящего за российской Арктикой. Сейчас разрешения на проход по Севморпути выдает администрация СМП, но после принятия закона о расширении полномочий «Росатома» это право может перейти к корпорации. С таким исходом Минтранс соглашаться не хочет. Но пока «Росатом» ведет доработку документа, и федеральный центр по-прежнему на его стороне.

Programmes.putin.kremlin.ru Борьба белых медведей

Замечания Счетной палаты становятся поводом для критики внутренних процессов управления в госкорпорации, но его будущую роль в управлении Арктикой тоже не умаляют. Пока такого набора претензий для изменения решения правительства недостаточно. Если «Росатом» более подробно опишет свои инструменты управления и представит новую версию законопроекта в течение года, документу будет дан ход. Возникнут ли на этом пути новые, более серьезные столкновения? Станет ясно совсем скоро.