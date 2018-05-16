Если напряженность между Россией и США перейдет в открытый конфликт в Европе, такое противостояние неизбежно станет ядерным столкновением. Тем не менее даже в случае Третьей мировой войны эскалация к применению ядерного оружия может носить постепенный характер, что означает возможность того, что в конце 2020-х годов поблизости от Калининграда вполне может состояться стычка российских и американских бронетанковых войск, пишут эксперты аналитического Центра национальных интересов в статье своего издания The National Interest.

ИА REGNUM Т-14 «Армата»

К середине 2020 годов основным танком в армии США станет M1A2 SEP v.4 «Абрамс». В сравнении с сегодняшними образцами M1A2 SEP v.2 и M1A2 SEP v.3, которые только начинают поступать в войска, вариант SEP v.4 будет обладать более совершенными сенсорами, системами связи и защитой. Тем не менее по большей части этот танк останется тем же сегодняшним «Абрамсом».

Американский танк M1A1 Abrams

В свою очередь, российские сухопутные войска, скорее всего, будут оснащены набором из танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». На бумаге наиболее устрашающим из этих танков является Т-14 благодаря его системам защиты и необитаемой башне. Танк также обладает большой мобильностью.

По словам капитана Штефана Бюлера из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, Т-14 представляет собой наилучшее сочетание веса и мощи при том же давлении на грунт. Поэтому 48-тонная «Армата» должна показывать большую маневренность, нежели американский «Абрамс» или немецкий «Леопард-2».

"Т-14 имеет такую же силовую установку, как у «Леопард-2» или М1 «Абрамс», тем не менее при его боевой массе в 48 тонн он на 20% легче, благодаря чему мощность на выходе составляет 22,9 кВт/т. В сравнении с западными образцами, у которых мощность достигает 17,6 кВт/т, этот танк можно считать крайне подвижным», — указывает Бюлер.

«Траки Т-14 уже в нынешней версии по сравнению с «Леопардом-2» или М1 «Абрамсом», тем не менее благодаря значительно меньшей боевой массе в более широких траках нет абсолютно никакой необходимости: конкретное давление на грунт будет приблизительно таким же, как и у западных образцов», — добавил он.

Более того, благодаря наличию системы активной защиты, реактивной и пассивной многослойной брони Т-14 может предложить более надежную защиту для экипажа, чем у сравнимых западных танков, например, у «Абрамса». К тому же, указывает Бюлер, необитаемая башня повышает выживаемость экипажа.

«На основе всех этих соображений следует сделать вывод, что Т-14 «Армата» дает экипажу более высокий уровень защиты, чем у западных аналогов, несмотря на значительно меньшую боевую массу», — указывает Бюлер.

В области сенсоров первенство, скорее всего, останется у «Абрамса», поскольку Россия в этой области отстает. Тем не менее Бюлер подчеркивает, что сенсоры — это проблема для всех танков.

«В сравнении с прежними оптическими системами видеокамеры и электрооптические приборы так же уязвимы для вражеского огня или осколков. Оптика является и будет являться ахиллесовой пятой боевых танков, в том числе Т-14», — заявил он.

У необитаемой башни есть еще одна слабая сторона. Командир не может высунуть голову из танка для того, чтобы иметь максимальное понимание ситуации. Однако эта проблема решается техническими способами.

«Дискуссии среди экспертов теперь вращаются в основном вокруг вопроса о том, недостает ли командиру танка обзора при нахождении в танке или же камеры и электрооптические приборы прицеливания могут предоставить ему ту же информацию, как и оптические устройства прицеливания и оборудование наблюдения на нынешних поколениях танков», — продолжает Бюлер.

Vitaly V. Kuzmin Танк «Армата» на параде

Для решения этой проблемы Бюлер предлагает использовать систему виртуального трехмерного проецирования, которое уже используется на многоцелевых истребителях F-35. С такой системой, как, например, разрабатываемая израильской компанией ELBIT Systems «Железное видение», командир Т-14 сможет видеть даже больше, чем командир танка с обитаемой башней.

В конечном счете вполне вероятно, что Т-14 и «Абрамс» покажут сравнимые показатели и ни у одного из них не будет непреодолимого преимущества над другим. Тем не менее благодаря более продвинутым сенсорам «Абрамса» — и, скорее всего, более передовой подготовке и военной доктрине США — преимущество, пусть и небольшое, будет на стороне Вашингтона. Безусловно, в случае начала горячей войны между США и Россией, все эти тактические вопросы низкого уровня будут бессмысленны перед лицом ядерного холокоста.