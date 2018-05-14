В Сочи в отеле Radisson Blu Paradise в ходе саммита Высшего Евразийского экономического совета состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она во всех отношениях носила ознакомительный характер и не предполагала каких-либо «сенсаций». До этого Путин провел телефонный разговор с Пашиняном и первым поздравил его с избранием на должность главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Надо полагать, что российский лидер с интересом рассматривал Пашиняна, пришедшего к власти «с улицы», прислушивался к тому, что он говорит и как говорит. Но в целом стороны в открытом режиме говорили то, что многие от них ожидали. Путин надеется на то, что «отношения будут развиваться так же поступательно, как было до сих пор, в том числе по линии международного сотрудничества и в частности в ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, а также в рамках региональных организаций». Он подтвердил, что Москва «рассматривает Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе». И напомнил, что Москва остается главным торгово-экономическим партнером Еревана.

Пашинян в ответ действовал не столь прямолинейно. Прежде всего он отметил, что в вопросе выстраивания диалога с Россией «есть консенсус, и никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность отношений». Но при этом уточнил, что есть что обсудить. По словам армянского премьера, у нового правительства в Ереване в наличии «энергия придать импульс торговым и экономическим отношениям» с Россией, в том числе в военно-технической отрасли и туристической. При этом он поблагодарил Путина за «сбалансированную позицию», которую Москва заняла в ходе «нашего внутреннего кризиса». По его словам, «это была очень конструктивная позиция», которая «высоко ценится в армянском обществе».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном

Но объективности ради можно было по сему поводу сделать и позитивный кивок в сторону Азербайджана, который не воспользовался политическим кризисом в Ереване и не пошел на серьезное обострение на линии соприкосновения конфликтующих сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта. Если бы такое произошло, события в Армении могли бы развиваться совершенно по иному сценарию. Так что будем говорить откровенно: Пашинян пока является своеобразным «политическим котом в мешке», потому что пока никто не знает, с кем приходится теперь иметь дело — революционером или политиком системного уровня. И чего следует от него ожидать, каковым вопросом сейчас задаются не только в Москве, но и в Баку, который первым почувствует в случае чего изменение ситуации в регионе.

Не случайно в бакинских СМИ распространена аналитическая записка, которая по стилистике изложения материала и уровню подхода указывает на «московский след». В ней в контексте того, что первый зарубежный визит Пашинян совершил в Россию, вспоминают, что так же действовали пришедшие к власти на Украине и в Грузии Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили, которые говорили о необходимости сохранения «особых отношений» с Москвой. Но потом они развернулись к Западу. Совершит ли такой кульбит Пашинян? Об этом говорить пока сложно. Все будет зависеть от того, как начнет выстраивать внутреннюю и внешнюю политику новый состав правительства Армении, в котором не будет представителей пока еще сохраняющей большинство в парламенте Республиканской партии. Поэтому воздержимся от прогнозов.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном

В Сочи между Путиным и Пашиняном переговоры велись и за закрытыми дверями. Содержание их неизвестно, хотя можно смело говорить, что с учетом заполненного графика саммита глав государств Евразийского экономического союза, в таком варианте мог произойти лишь поверхностный обмен мнениями по проблемам, касающимся региональной и геополитической безопасности. Особенно из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, соседе Закавказья. Правда, Пашинян уже сделал заявление о желании нормализовать отношения с Турцией «без предварительных условий». Но как Ереван будет выстраивать свою региональную политику, рассуждать можно только расплывчато. Есть объективные факторы, в частности геополитическое положение Армении, которое не предоставляет ей возможности для каких-либо резких и неожиданных внешнеполитических маневров. В то же время эксперты фонда Карнеги уверены в том, что российско-армянские отношения будут, скорее всего, «развиваться не по грузинскому сценарию, а по белорусскому или казахстанскому».

Но пока, на наш взгляд, в Ереване приоритетом будет не внешняя политика, а внутренняя трансформация страны. В остальном, как говорят, цыплят по осени считают.